Три боестолкновения произошло в районе Волчанска, за сутки враг потерял на Харьковском направлении 131 человека и 60 единиц вооружения, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 29 декабря передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска. российские оккупанты нанесли 56 ударов дронами-камикадзе и осуществили 388 обстрелов позиций защитников Украины.

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Потери армии РФ

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Так, потери врага за минувшие сутки составляют 131 существо, из них безвозвратные - 44, санитарные - 87.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 60 единиц вооружения и военной техники, в частности:

7 артиллерийских систем;

12 автомобилей;

5 единиц спецтехники;

36 БпЛА.

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Кроме того, уничтожено:

110 укрытий для личного состава;

2 стартовые позиции запуска БпЛА;

2 места хранения боеприпасов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 784 200 российских захватчиков.