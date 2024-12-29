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авиакатастрофа (1706) Бразилия (300) Казахстан (778) самолет (3551)

Авиакатастрофа азербайджанского самолета: Казахстан отправит "черные ящики" в Бразилию для расшифровки

Чорні ящики літака AZAL розшифровуватимуть у Бразилії

"Черные ящики" самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines Казахстан отправит для расшифровки в Бразилию.

Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Казахстан ратифицировал эту конвенцию в 1992-м году и является членом Международной организации гражданской авиации.

На основе вышеупомянутого документа, а также с учетом проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России решено отправить бортовые самописцы в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer.

В Министерстве транспорта Казахстана добавили, что CENIPA имеет необходимые технические возможности, а также оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания.

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Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

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Топ комментарии
+16
Ще б до Китаю, або одразу в Сев. Корею відправили.
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29.12.2024 23:42
+10
А луладасільва, що з пуйлом в засосах, то часом не в Бразілії?
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29.12.2024 23:41
+7
А дірки на обшивці? А покази врятованих?

Прикольний балон з газом, вибух від якого метал навколо дірок до салону позагинав..
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29.12.2024 23:45
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А луладасільва, що з пуйлом в засосах, то часом не в Бразілії?
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29.12.2024 23:41 Ответить
Таке правило - у вивченні причин катастрофи обов"язково приймають участь представники фірми-виробника. Бо це може буть удар по їх репутації. Літак випущений бразильською фірмою...
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29.12.2024 23:59 Ответить
Ще б до Китаю, або одразу в Сев. Корею відправили.
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29.12.2024 23:42 Ответить
Бразилія то країна-виробник літака, тож сарказм тут ні дочого.
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29.12.2024 23:54 Ответить
Сарказм не сарказм, а Бразилия член БРИКС ( Бразилия, росия, индия, китай, ЮАР)- политико-экономический союз, созданый в противовес экономической гегемонии США и ЕС.
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30.12.2024 00:55 Ответить
А дірки на обшивці? А покази врятованих?

Прикольний балон з газом, вибух від якого метал навколо дірок до салону позагинав..
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29.12.2024 23:45 Ответить
Та не було ніякого балону, був звичайнісінький метеорит, який вибухнув в щільних шарах атмосфери, поблизу пролітаючого літака. Дивно, що козломорді до такого ще не додумались.
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29.12.2024 23:52 Ответить
Тоді це був болід а не метеор - метеор шо вибухає в повітрі називають болідом .
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30.12.2024 00:03 Ответить
Я написав про метеорит, а не метеор. І жодного разу не чув "Челябінський болід".
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30.12.2024 07:57 Ответить
То птахи своїми клювами дірок понаділали ...
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30.12.2024 01:28 Ответить
Very angry birds
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30.12.2024 11:10 Ответить
Sehr wütende Vögel ...
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30.12.2024 12:26 Ответить
ציפורים כועסות מאוד
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30.12.2024 13:42 Ответить
Єто другоє! Невже незрозуміло?!
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30.12.2024 07:06 Ответить
то був балон із скрапленим вакуумом..))))))))))
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30.12.2024 08:04 Ответить
В Бразилії недавно їх Президент теж падав, правда, у ванній, але головою вдарився на повноцінну реанімацію. Так що досвід розслідування падінь там на найвищому рівні!😅
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29.12.2024 23:48 Ответить
це змова мьякопідбюшних азіятських сатрапів проти буйла

вирішили остаточно замочити його сцаними тряпками

.
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29.12.2024 23:50 Ответить
Ще б в Сомалі відправили. Щоб ніхто е сумнівався в результатах розслідування.
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29.12.2024 23:52 Ответить
Прочитай вище...
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30.12.2024 00:00 Ответить
Краще вже зразу у Венесуелу
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29.12.2024 23:55 Ответить
так бортовi самописцi не фiксують влучання ракет ППО, на таке не розрахованi. так що нiчого вони там не знайдуть.
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30.12.2024 02:23 Ответить
Мікрофони в кабіні пілотів фіксують звуки і по зміні параметрів роботи двигунів та систем літака можна буде зробити висновки. Напевно в комісіях ідіоти сидять
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30.12.2024 08:56 Ответить
О,в Бразилії їх дуже " коректно" розшифрують...
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30.12.2024 04:35 Ответить
Ембраєри роблять у Бразилії.це загальна практика до країни виробника на розшифровку відправляти
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30.12.2024 06:16 Ответить
Там їм, чорним скриням, і капець прийде. Лула допоможе своєму дружбану прутіну сховати кінці у воду
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30.12.2024 07:17 Ответить
 
 