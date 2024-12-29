Авиакатастрофа азербайджанского самолета: Казахстан отправит "черные ящики" в Бразилию для расшифровки

"Черные ящики" самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines Казахстан отправит для расшифровки в Бразилию.

Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Казахстан ратифицировал эту конвенцию в 1992-м году и является членом Международной организации гражданской авиации.

На основе вышеупомянутого документа, а также с учетом проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России решено отправить бортовые самописцы в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer.

В Министерстве транспорта Казахстана добавили, что CENIPA имеет необходимые технические возможности, а также оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания.

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Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

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