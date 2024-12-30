Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента США Картера

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и гражданам США в связи со смертью Джимми Картера, 39-го президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом он написал в социальной сети Х (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что хотя Картер был президентом во время, когда Украина еще не обрела независимость, его поддержка свободы и демократических ценностей оставалась непоколебимой.

"Его сердце всегда было с нами, когда нам пришлось сражаться за свободу. Мы глубоко ценим его твердую преданность христианской вере и демократическим ценностям, а также его непоколебимую поддержку Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России", - отметил Зеленский.

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Также президент Украины отметил весомый вклад Картера в миротворческие усилия и защиту прав человека, призывая мир продолжать объединяться в борьбе за мир и против угроз этим ценностям.

"Именно об этом прошу сегодня вспомнить: мир имеет значение, и мир должен оставаться единым в противостоянии тем, кто угрожает этим ценностям", - добавил президент.

Что известно о Джимми Картере?

Джимми Картер - 39-й президент США от Демократической партии. Президентскую должность Картер занимал с 1977 по 1981 год. До этого политик был губернатором штата Джорджия, а также был сенатором.

Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.

1 октября 2024 года Картер стал первым бывшим американским президентом, который дожил до 100 лет.

В июле этого года сообщалось, что Джими Картер досрочно проголосовал на выборах президента за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Напомним, Джимми Картер умер в возрасте 100 лет 29 декабря.

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