Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента США Картера
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и гражданам США в связи со смертью Джимми Картера, 39-го президента Соединенных Штатов Америки.
Об этом он написал в социальной сети Х (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.
В своем обращении Зеленский подчеркнул, что хотя Картер был президентом во время, когда Украина еще не обрела независимость, его поддержка свободы и демократических ценностей оставалась непоколебимой.
"Его сердце всегда было с нами, когда нам пришлось сражаться за свободу. Мы глубоко ценим его твердую преданность христианской вере и демократическим ценностям, а также его непоколебимую поддержку Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России", - отметил Зеленский.
Также президент Украины отметил весомый вклад Картера в миротворческие усилия и защиту прав человека, призывая мир продолжать объединяться в борьбе за мир и против угроз этим ценностям.
"Именно об этом прошу сегодня вспомнить: мир имеет значение, и мир должен оставаться единым в противостоянии тем, кто угрожает этим ценностям", - добавил президент.
Что известно о Джимми Картере?
Джимми Картер - 39-й президент США от Демократической партии. Президентскую должность Картер занимал с 1977 по 1981 год. До этого политик был губернатором штата Джорджия, а также был сенатором.
Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.
1 октября 2024 года Картер стал первым бывшим американским президентом, который дожил до 100 лет.
В июле этого года сообщалось, что Джими Картер досрочно проголосовал на выборах президента за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
Напомним, Джимми Картер умер в возрасте 100 лет 29 декабря.
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- Володимире Олександровичу, а ви чули? Там Джиммі Картер помер.
- От халепа, як жеж так? А хто це такий?
"Картер, у 2014-2015 роках заявляв, що США не повинні втручатися у дії росії в Україні, закликав не постачати летальну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту, та виступав проти жорстких санкцій, аби не завдати шкоди "хорошим руським". Анексію Криму Картер назвав неминучую та сподівався, що президент Обама не буде втручатись із військовою допомогою."