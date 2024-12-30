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Зеленский (19024) соболезнование (93) Картер (19)

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента США Картера

Зеленський висловив співчуття з приводу смерті Картера

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и гражданам США в связи со смертью Джимми Картера, 39-го президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом он написал в социальной сети Х (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что хотя Картер был президентом во время, когда Украина еще не обрела независимость, его поддержка свободы и демократических ценностей оставалась непоколебимой.

"Его сердце всегда было с нами, когда нам пришлось сражаться за свободу. Мы глубоко ценим его твердую преданность христианской вере и демократическим ценностям, а также его непоколебимую поддержку Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России", - отметил Зеленский.

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Также президент Украины отметил весомый вклад Картера в миротворческие усилия и защиту прав человека, призывая мир продолжать объединяться в борьбе за мир и против угроз этим ценностям.

"Именно об этом прошу сегодня вспомнить: мир имеет значение, и мир должен оставаться единым в противостоянии тем, кто угрожает этим ценностям", - добавил президент.

Что известно о Джимми Картере?

Джимми Картер - 39-й президент США от Демократической партии. Президентскую должность Картер занимал с 1977 по 1981 год. До этого политик был губернатором штата Джорджия, а также был сенатором.

Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.

1 октября 2024 года Картер стал первым бывшим американским президентом, который дожил до 100 лет.

В июле этого года сообщалось, что Джими Картер досрочно проголосовал на выборах президента за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Напомним, Джимми Картер умер в возрасте 100 лет 29 декабря.

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Топ комментарии
+8
Просрочений, йди геть; ти вже смердиш!
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30.12.2024 10:45
+7
Насправді було дещо по іншому:

- Володимире Олександровичу, а ви чули? Там Джиммі Картер помер.
- От халепа, як жеж так? А хто це такий?
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30.12.2024 10:45
+4
Та шо всі носяться з тим Гордоном? Він хайпує на цій темі раді переглядів, перегляди це гроші з монетизації, яких мабуть не вистачає для поїздки на Мольдіви
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30.12.2024 10:48
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Правила форума Совет форумчан
Насправді було дещо по іншому:

- Володимире Олександровичу, а ви чули? Там Джиммі Картер помер.
- От халепа, як жеж так? А хто це такий?
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30.12.2024 10:45 Ответить
Просрочений, йди геть; ти вже смердиш!
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30.12.2024 10:45 Ответить
Хто ще не зрозумів грандіозний План Гордона на 30 грудня - 30 декабря 1922 года РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР объединились в одно государство - Союз ССР с едиными федеральными органами политической власти со столицей в Москве!
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30.12.2024 10:47 Ответить
Та шо всі носяться з тим Гордоном? Він хайпує на цій темі раді переглядів, перегляди це гроші з монетизації, яких мабуть не вистачає для поїздки на Мольдіви
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30.12.2024 10:48 Ответить
А з іншого боку 25 грудня 1991 подав у відставку Горбачов і Союз розвалився .
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30.12.2024 11:11 Ответить
Ось якби бульдог харламов чи галустян зіграв в ящик. А цей тип нашому потужному Лідору не колега
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30.12.2024 10:53 Ответить
Так галустян - то як кажуть кацапи "чурка " ,а от свєтлаков - он русскій , він нашому Лідору підійде .
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30.12.2024 11:14 Ответить
так і Лідор не ісконний
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30.12.2024 14:51 Ответить
Або добре, або нічого, окрім правди...
"Картер, у 2014-2015 роках заявляв, що США не повинні втручатися у дії росії в Україні, закликав не постачати летальну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту, та виступав проти жорстких санкцій, аби не завдати шкоди "хорошим руським". Анексію Криму Картер назвав неминучую та сподівався, що президент Обама не буде втручатись із військовою допомогою."
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30.12.2024 10:53 Ответить
А от за свого президенства Картер ввів санкції проти СССР після вторгнення до Афганістану ,так звана "Доктрина Картера".
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30.12.2024 11:18 Ответить
по ЗЭ никто плакать не будет
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30.12.2024 11:37 Ответить
Ну не розумію, яке співчуття, тут завідувати треба -100 років
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30.12.2024 11:58 Ответить
Дуже дружив Льопою...
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30.12.2024 12:14 Ответить
З якого переляку? Картер, шо родич йому? Колись ще при совєтах Картером лякали дітей,які не хотіли їсти чи то йти в садочок...)))
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30.12.2024 12:22 Ответить
А почему спивчуття раз 100 лет было? Он хотел чтобы тот жил вечно? Или 250 лет? Можно хоть раз умереть без этих спивчуттив?
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30.12.2024 14:47 Ответить
 
 