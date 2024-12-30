Зеленский поблагодарил США за военную помощь на $2,5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление нового пакета помощи на сумму $2,5 млрд, который будет способствовать укреплению обороноспособности Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что эта помощь является важной в момент, когда Россия усиливает свои нападения и активно использует оружие из Северной Кореи и Ирана.

"Каждый акт солидарности со стороны наших партнеров спасает жизни, укрепляет нашу независимость и повышает нашу устойчивость. Это также демонстрирует, что демократические страны сильнее автократических агрессоров", - написал он.

Зеленский высоко оценил поддержку США, отметив, что именно благодаря помощи партнеров Украина смогла защитить свой суверенитет и восстановить контроль над значительными территориями.

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"С первых дней российской агрессии 2022 года помощь Америки и других партнеров, в сочетании с героизмом, храбростью и решимостью украинского народа, сыграла ключевую роль в том, что Украина смогла защитить свой суверенитет, освободить значительные территории от преступных сил Путина и восстановить свободу судоходства в Черном море", - отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность не только президенту США Джо Байдену, но и лидерам и членам Конгресса, а также всему американскому народу за их неизменную поддержку Украины.

"Мы должны продолжать двигаться к миру через силу, чтобы достичь нашей общей цели - мира в 2025 году, - которую разделяют Украина и все ее партнеры. Украина, которая ежедневно защищает себя от жестоких нападений, рассчитывает на наших стратегических друзей", - подытожил президент.

Напомним, сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине почти $2,5 млрд военной помощи.

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