Над почетным консульством Украины в Сирии подняли государственный флаг, - Сибига
В столице Сирии Дамаске был поднят сине-желтый флаг над почетным консульством Украины.
Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Сибига рассказал, что поднял флаг вместе с Почетным Генеральным консулом Тамером Алтунси и членами украинской общины.
"Я поблагодарил их за сохранение украинского языка и культуры. Наши люди являются нашим приоритетом номер один", - резюмировал минстр.
Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine.
Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.
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У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».
Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.
Ця стратегічна співпраця не лише розширює можливості KAAN, але й створює надійну інфраструктуру для виробництва винищувачів та інших передових авіаційних проектів у Туреччині.
Також ведеться розробка двигуна KAAN під керівництвом TEI і TRMotor, що в кінцевому підсумку зменшить залежність Туреччини від іноземних постачальників.