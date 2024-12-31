Над почетным консульством Украины в Сирии подняли государственный флаг, - Сибига

В столице Сирии Дамаске был поднят сине-желтый флаг над почетным консульством Украины.

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Сибига рассказал, что поднял флаг вместе с Почетным Генеральным консулом Тамером Алтунси и членами украинской общины.

"Я поблагодарил их за сохранение украинского языка и культуры. Наши люди являются нашим приоритетом номер один", - резюмировал минстр.

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Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.