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Над почетным консульством Украины в Сирии подняли государственный флаг, - Сибига

Над почесним консульством України в Дамаску підняли синьо-жовтий прапор

В столице Сирии Дамаске был поднят сине-желтый флаг над почетным консульством Украины.

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Сибига рассказал, что поднял флаг вместе с Почетным Генеральным консулом Тамером Алтунси и членами украинской общины.

"Я поблагодарил их за сохранение украинского языка и культуры. Наши люди являются нашим приоритетом номер один", - резюмировал минстр.

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Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.
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Топ комментарии
+18
Сирії мирного життя, та ніколи не мати діло з кацапами.
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31.12.2024 02:53
+7
Добра новина. Але наступним кроком має бути закриття московитських військових баз.
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31.12.2024 02:10
+4
Україні там бази для чого?
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31.12.2024 04:19
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Добра новина. Але наступним кроком має бути закриття московитських військових баз.
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31.12.2024 02:10 Ответить
… і відкриття на їх основі українських. З використанням матеріально-технічної частини залишеної поспіхом кацапами
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31.12.2024 03:02 Ответить
Україні там бази для чого?
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31.12.2024 04:19 Ответить
Сирії мирного життя, та ніколи не мати діло з кацапами.
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31.12.2024 02:53 Ответить
Так поки вони кацапів не вигнали. І брататися з ними збираються.
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31.12.2024 06:37 Ответить
Не будет у них мирной жизни ещё долго. Да, Асада они дружно свергли, т.к. его ненавидели все. Но как вместе будут существовать алькаидовцы, курды, демократические силы? Это вопрос. Там уже начинаются тёрки...
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31.12.2024 09:10 Ответить
Забыл про основных игроков: Турция, Израиль и США.
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31.12.2024 09:12 Ответить
Туреччина хоче перетворити Сирію на свій протекторат.
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31.12.2024 06:51 Ответить
З турками українцям потрібно дружити і разом виробляти літаки.
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31.12.2024 06:55 Ответить
Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».

Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.

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31.12.2024 06:56 Ответить
TAI підписала контракт з BAE Systems для прискорення розробки винищувача. У проекті задіяно понад 200 компаній, у тому числі близько 100 турецьких, а вітчизняний контент сягає понад 90%.

Ця стратегічна співпраця не лише розширює можливості KAAN, але й створює надійну інфраструктуру для виробництва винищувачів та інших передових авіаційних проектів у Туреччині.

Також ведеться розробка двигуна KAAN під керівництвом TEI і TRMotor, що в кінцевому підсумку зменшить залежність Туреччини від іноземних постачальників.
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31.12.2024 06:58 Ответить
" ... дружити і разом виробляти літаки " , а ще разом співпрацювати у Сирії . Ну не дарма ж наші котики керували бойовими підрозділами так званої сирійської опозиції. Та й порт у Средземномор"ї нам не завадить .
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31.12.2024 15:45 Ответить
Нове керівництво заявило про необхідність дружби з кацапами і іраном Україна не там друзів шука
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31.12.2024 07:03 Ответить
Турки будуть обніматися з "кацапами і іраном", а за спиною триматимуть ножа - візантійщина.
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31.12.2024 07:10 Ответить
Найпотужніше досягнення МЗС....
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31.12.2024 07:17 Ответить
В обмін на 500 тон борошна.
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31.12.2024 07:54 Ответить
Яке велике досягнення ! Усе керівництво в цій країні стали клоунами !
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31.12.2024 08:05 Ответить
🤡🤡🤡
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31.12.2024 09:01 Ответить
 
 