Больше всего РФ штурмует на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях. Всего 168 столкновений, – Генштаб
В течение 30 декабря 2024 года зафиксировано 168 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками.
Об этом говорится в сводке Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты. Кроме этого, совершил почти 4500 обстрелов, из них 198 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 1864 дроны-камикадзе.
Удары по врагу
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, складу боеприпасов и по шести другим важным объектам противника.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении отражены две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Копанки, Надежда, Новоегоровка, Макеевка, Ивановка и Терны.
Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Белогоровки на Северском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты 12 раз атаковали в районах Часова Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 21 атаку. Основные усилия враг прикладывал в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.
На Времевском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку Янтарного, Успеновки, Времевки и в направлении Константинополя и Новоселки.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.
В Курской области украинские защитники отразили 17 атак захватнической армии.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и БпЛА по районам украинских населенных пунктов.
Потери оккупантов
В общем за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1610 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 27 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, 12 БпЛА оперативно-тактического уровня, 75 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.
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