Больше всего РФ штурмует на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях. Всего 168 столкновений, – Генштаб

В течение 30 декабря 2024 года зафиксировано 168 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты. Кроме этого, совершил почти 4500 обстрелов, из них 198 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 1864 дроны-камикадзе.

Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, складу боеприпасов и по шести другим важным объектам противника.

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Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении отражены две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.



На Купянском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово.



На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Копанки, Надежда, Новоегоровка, Макеевка, Ивановка и Терны.



Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Белогоровки на Северском направлении.



На Краматорском направлении оккупанты 12 раз атаковали в районах Часова Яра и Ступочек.



На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка.



На Кураховском направлении Силы обороны отразили 21 атаку. Основные усилия враг прикладывал в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.



На Времевском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку Янтарного, Успеновки, Времевки и в направлении Константинополя и Новоселки.

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Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Новоандреевки.



На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.



В Курской области украинские защитники отразили 17 атак захватнической армии.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.



На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

Потери оккупантов

В общем за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1610 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 27 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, 12 БпЛА оперативно-тактического уровня, 75 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.

Смотрите также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 789 550 человек (+1610 за сутки), 9668 танков, 21 528 артсистем, 20 030 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА