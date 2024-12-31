Впервые в истории морской дрон Magura V5 уничтожил воздушную цель - российский вертолет Ми-8 в Крыму, - ГУР. ВИДЕО
31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.
Как сообщалось, вечером 30 декабря и в ночь на 31 декабря в Севастополе прогремели взрывы, оккупанты заявляют, что Крым подвергся атаке БпЛА.
Ранее в ГУР сообщали, что уничтожен вражеский штаб вместе с оккупантами на Запорожье.
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дві цілі - два пуски
більш детально тут https://defence-ua.com/news/za_kadrom_togo_jak_gur_mou_pishe_istoriju_vazhlivi_detali_togo_jak_morskogo_drona_vpershe_zbito_vertolit_video-17593.html
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другий ворожий ми-8 - підбитий, дотягнув до суходолу на Тарханкуті
https://defence-ua.com/news/za_kadrom_togo_jak_gur_mou_pishe_istoriju_vazhlivi_detali_togo_jak_morskogo_drona_vpershe_zbito_vertolit_video-17593.html
Хоть какая-то польза будет
кацапчики теперь будут обсираться перед вылетом и вовремя
дронов можно наделать десятки тысяч
и амерам стоит призадуматься