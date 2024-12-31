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Крым (26002) уничтожение (6229) вертолёт (1065) ГУР (346) морской дрон (43)

Впервые в истории морской дрон Magura V5 уничтожил воздушную цель - российский вертолет Ми-8 в Крыму, - ГУР. ВИДЕО

31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Смотрите также: Уничтожено телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной Донетчине, - ГУР. ВИДЕО

Как сообщалось, вечером 30 декабря и в ночь на 31 декабря в Севастополе прогремели взрывы, оккупанты заявляют, что Крым подвергся атаке БпЛА.

Ранее в ГУР сообщали, что уничтожен вражеский штаб вместе с оккупантами на Запорожье.
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Топ комментарии
+69
Це вже якісно новий рівень, мододці.
Подяка виконавцям !
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31.12.2024 09:29
+42
Ніколи такого не було - і є!
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31.12.2024 09:27
+33
Щаслива Група!!!) Давно вже кацаполетів не падало...
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31.12.2024 09:29
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на Magura V5 встановлено по дві модернізовані пускові для модернізованих ракет Р-37 SeaDragon.
дві цілі - два пуски
більш детально тут https://defence-ua.com/news/za_kadrom_togo_jak_gur_mou_pishe_istoriju_vazhlivi_detali_togo_jak_morskogo_drona_vpershe_zbito_vertolit_video-17593.html

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31.12.2024 13:37 Ответить
То була друга ракета. Вона спрацювала - але не збила вертоліт, а тільки його пошкодила...
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31.12.2024 14:16 Ответить
Все в цьому ролику прекрасно! І відео, і Щедрик. Дякуємо ВСІМ виконавцям.
З Різдвом Христовим та прийденшнім Новим роком !!!
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31.12.2024 10:41 Ответить
Христос народився!
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31.12.2024 13:39 Ответить
Славімо Його!
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31.12.2024 15:25 Ответить
штук 10 туда поставьте!
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31.12.2024 10:53 Ответить
1:02 - удар Мі-8 об воду.
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31.12.2024 11:00 Ответить
Це вже дуже добре. Але видно що ці ракети гівно. З мінімум трьох випущених ракет по такій легкій цілі тільки один збитий вертоліт
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31.12.2024 11:03 Ответить
О, іксперд по збиттю гелікоптерів вночі при хвилях з суцільно автоматизованного морського дрону!)))
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31.12.2024 11:22 Ответить
Зате нуль ризику для бійців ЗСУ.
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31.12.2024 11:46 Ответить
Може тому, що вони активно застосовували теплові ловушки, орки дурні а мило не їдять.
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01.01.2025 05:42 Ответить
Класна Двіжуха , а то застой скучно
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31.12.2024 11:34 Ответить
а чого тоді в інфі "втрати ворога (за добу)" пепелаци надовго застигли на цифрі "329"?
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31.12.2024 11:35 Ответить
Невідомо як вони ту добу рахують. Може завтра додадуть...
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31.12.2024 11:38 Ответить
Тільки хотів написать. Можливо, зведення вже було складене та підписане на публікацію, а потім лупонули "пепелац"...
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31.12.2024 11:56 Ответить
В статті ж написано, що це сталося 31 грудня (тобто сьогодні). Відповідно по ідеї має бути у звіті за сьогодні, який публікуватиметься завтра вранці.
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31.12.2024 12:00 Ответить
Вітаю всіх причетних з цією по справжньому історичною подією!
Україна попереду всього світу у вікових винахідах!

Слава Україні!!!
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31.12.2024 11:37 Ответить
👍👍👍
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31.12.2024 12:38 Ответить
не знищив , а підбили вже ГУР дав коментар.
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31.12.2024 12:58 Ответить
один ворожий ми-8 знищений - на відео видно падіння у воду збитої цілі,
другий ворожий ми-8 - підбитий, дотягнув до суходолу на Тарханкуті

https://defence-ua.com/news/za_kadrom_togo_jak_gur_mou_pishe_istoriju_vazhlivi_detali_togo_jak_morskogo_drona_vpershe_zbito_vertolit_video-17593.html
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31.12.2024 13:42 Ответить
Не збитий,а пошкоджений!
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31.12.2024 13:40 Ответить
Діда Мороза Магура приводнив до крейсера Мацква
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31.12.2024 14:06 Ответить
Красені! Сюрпрайз для підорів)
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31.12.2024 15:07 Ответить
Пошли крабов кормить
Хоть какая-то польза будет
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31.12.2024 17:11 Ответить
Это вам, суки, не ролики снимать про Санту. З Новим Роком!
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31.12.2024 19:17 Ответить
Красота!🤩
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31.12.2024 20:55 Ответить
Дивно, що кацапня не додумалась поки що знищувати наші беки тепловими фпв. Це ж елементарно.
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31.12.2024 22:11 Ответить
гарний орк- мертвий орк
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01.01.2025 01:49 Ответить
Шикарно!
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01.01.2025 04:13 Ответить
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01.01.2025 08:18 Ответить
один сбили точно
кацапчики теперь будут обсираться перед вылетом и вовремя
дронов можно наделать десятки тысяч
и амерам стоит призадуматься
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01.01.2025 23:53 Ответить
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