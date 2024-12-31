Впервые в истории морской дрон Magura V5 уничтожил воздушную цель - российский вертолет Ми-8 в Крыму, - ГУР. ВИДЕО

31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

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Как сообщалось, вечером 30 декабря и в ночь на 31 декабря в Севастополе прогремели взрывы, оккупанты заявляют, что Крым подвергся атаке БпЛА.

Ранее в ГУР сообщали, что уничтожен вражеский штаб вместе с оккупантами на Запорожье.