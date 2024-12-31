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В этом году, несмотря на десятки российских атак, Украина сохранила целостность энергосистемы, - Шмыгаль

Україна зберегла цілісність енергосистеми у 2024 році

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на десятки атак врага на энергетику, Украина выстояла и сохранила целостность системы в 2024 году.

Об этом он заявил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на десятки российских атак на энергетику, мы выстояли и сохранили целостность системы. Развернули масштабную кампанию по восстановлению. В Фонд поддержки украинской энергетики привлекли более EUR1 млрд взносов от партнеров. За эти средства покупаем оборудование и возвращаем людям в дома свет и тепло", - отметил Шмыгаль.

Также, по его словам, в 2024 году была расширена возможность импорта электроэнергии из Европы с 1,7 до 2,1 ГВт, что помогает балансировать энергосистему.

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"Ввели пакет энергетической поддержки для граждан и бизнеса. Беспроцентные кредиты для физических лиц, кредиты для ОСМД, ЖСК, для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты для крупных предпринимателей. Строим децентрализованную энергетику как важную часть послевоенной энергетической системы", - добавил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Италия выделила 13 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины по поручению министра иностранных дел Антонио Таяни.

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зе! на діалізі? Що замість нього інші доповідають пуйлу?
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31.12.2024 14:16 Ответить
Країною керують повні імбецили, хай ти сказися. Де ви, дегроти, взагалі понабиралися?
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31.12.2024 14:21 Ответить
Та позакривайте вже свої пи...даки...
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31.12.2024 14:22 Ответить
Дякую усім хто приймав участь в захисті енергетики і тим хто її лагодив тай взагалі всім дякую крім кацапів і тих хто їх підтримує.
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31.12.2024 14:31 Ответить
Ну в Конче Заспі навідь не помітили, що була якась криза в енергосистемі України! 🤬
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31.12.2024 14:31 Ответить
Не дякуючи зусиллям Зельоної влади, а всупереч.
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31.12.2024 14:56 Ответить
Зелені віслюки продовжують себе вихваляти. Та якби не гроші і допомога в обладнанні партнерів, то і того не змогли зберегти, що ще залишилося. А де ті мініелектростанції, які безкоштовно передали партнери Україні? Одну запустив в роботу мер Житомира Сухомлин, а решта? Вже в руках зелених бариг чекають часу, коди вони їх заберуть і створять свої особисті підприємства?
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31.12.2024 16:58 Ответить
 
 