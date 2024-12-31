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звание (199) Зеленский (19024) СБУ (19459) Донецкая область (8745) Луганская область (14)

Зеленский присвоил звание бригадного генерала Надточию - руководителю СБУ Донецкой и Луганской области

Зеленський надав звання бригадного генерала Олександру Надточію

Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала начальнику Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях полковнику Александру Надточию.

Соответствующий указ №899/2024 опубликован на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Надточию Александру Николаевичу - начальнику Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

Ранее Надточий был первым заместителем начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Читайте: В Украине упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, - Зеленский

Напомним, в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Надточия начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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Топ комментарии
+4
Дякую Україні за 2024! це був національний і військовий подвиг за межами фізичної та психологічної можливості народу та людини.
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31.12.2024 19:41
+4
Ну СБУ Донецької та Луганської обламтей, саме патріотичне в Україні, жодного зрадника жодного відкритого арсеналу зброї для кацапських терористів! Браво , заслужив у козиря, звання генерала. Продовжуйте!ще є харківский герой, баканов та інші!
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31.12.2024 20:33
+3
Відпустити Дугіна важко?
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31.12.2024 19:13
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Відпустити Дугіна важко?
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31.12.2024 19:13 Ответить
А жінка в новорічну ніч йому і каже:
"Чи знав ти, селянський син, що будеш спати із генеральшою..."
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31.12.2024 19:24 Ответить
Кому попало звання роздає. Ох і дебіл.
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31.12.2024 19:25 Ответить
Дякую Україні за 2024! це був національний і військовий подвиг за межами фізичної та психологічної можливості народу та людини.
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31.12.2024 19:41 Ответить
У него есть опыт руководящей работы?
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31.12.2024 19:50 Ответить
Шукае Буданову заміну?
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31.12.2024 20:00 Ответить
Ну СБУ Донецької та Луганської обламтей, саме патріотичне в Україні, жодного зрадника жодного відкритого арсеналу зброї для кацапських терористів! Браво , заслужив у козиря, звання генерала. Продовжуйте!ще є харківский герой, баканов та інші!
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31.12.2024 20:33 Ответить
Хто знає Надточія? Що думаєте? Зрада, чи перемога?
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31.12.2024 21:22 Ответить
Взагалі то така норма вже є в діючомку законодавстві в ст 23 Закону про мобілізацію п.23 пп4.) жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;
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31.12.2024 22:16 Ответить
Никто здесь этого человека не знает, но обосрали его почти все(( лахта не спит!
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01.01.2025 01:57 Ответить
Ну судячи з того які ми мали наслідки з кримським філіалом СБУ, і призначенням його керівництва, те ж саме ми отримаємо і тут. Чи Ви сподіваєтеся що там сильно щось змінилося в структурі....
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01.01.2025 10:21 Ответить
 
 