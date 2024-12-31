Зеленский присвоил звание бригадного генерала Надточию - руководителю СБУ Донецкой и Луганской области

Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала начальнику Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях полковнику Александру Надточию.

Соответствующий указ №899/2024 опубликован на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Надточию Александру Николаевичу - начальнику Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

Ранее Надточий был первым заместителем начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Напомним, в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Надточия начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.