Зеленский присвоил звание бригадного генерала Надточию - руководителю СБУ Донецкой и Луганской области
Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала начальнику Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях полковнику Александру Надточию.
Соответствующий указ №899/2024 опубликован на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.
"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Надточию Александру Николаевичу - начальнику Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.
Ранее Надточий был первым заместителем начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Надточия начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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