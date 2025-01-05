С утра 4 человека пострадали в результате обстрелов в Херсоне, еще 9 человек ранены в течение суток в области

Сегодня, 5 января, российские войска с утра осуществляют атаки на Херсон, уже известно о четырех пострадавших, еще 9 человек получили ранения в результате обстрелов Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Атаки на Херсон

Так, ориентировочно в 9:30 российские войска атаковали с БПЛА Днепровский район Херсона. Под вражеский удар попали двое мужчин, 65 и 67 лет. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

Впоследствии стало известно, что из-за российской агрессии в Херсоне пострадали еще два человека.

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В Корабельном районе под вражеский удар попала 56-летняя женщина. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение плеча. Бригада "экстренки" доставила пострадавшую в больницу. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.



Также в больницу самостоятельно обратился 49-летний херсонец, который пострадал в результате обстрела около 10:00. У него диагностировали минно-взрывную травму и контузию. Медики дообследуют пострадавшего.

Обстрелы Херсонской области за сутки

По данным председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Молодежное, Белозерка, Станислав, Широкая Балка, Берислав, Томарино, Золотая Балка, Дудчаны, Новорайск, Красный Маяк, Новоберислав, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Кизомыс, Новоалександровка, Меловое, Токаревка, Ольговка, Ивановка, Николаевка, Днепровское, Львовское, Монастырское, Тягинка, Томина Балка, Велетенское, Новотягинка, Благовещенское, Камышаны и город Херсон.

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Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 частных дома. Также оккупанты изуродовали газопровод и гараж.

Отмечается, что из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

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