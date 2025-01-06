Атака "Шахедов" на Киевщину: обошлось без пострадавших и вражеских попаданий. Обломками повреждены дома и сеть "УЗ"

В ночь на понедельник, 6 января 2025 года войска РФ осуществили очередную массированную атаку на Киевскую область с применением ударных дронов. Этой ночью тревога в регионе продолжалась почти 5 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль. Повреждения зданий незначительные.

Также обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Движение поездов по этому участку уже восстановлено.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

Дроновая атака ночью 6 января 2025 года

Как сообщалось, вечером 5 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине была повреждена контактная сеть железной дороги. Движение поездов открыто.

Напомним, ночью "шахеды" также атаковали Черкасскую область. Повреждены дома и ангар с зерном.