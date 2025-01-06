Минобороны Украины представило Стратегию привлечения и удержания людей в Силах обороны до 2027 года
Минобороны Украины представило Стратегию привлечения и удержания людей в Силах обороны до 2027 года.
Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.
Документ охватывает весь профессиональный путь военнослужащего: от поступления на службу до завершения карьеры и реинтеграции в гражданскую жизнь.
Основными нововведениями являются:
- Прозрачная система денежного обеспечения, которая гарантирует справедливую оплату труда.
- Возможности карьерного роста благодаря четким механизмам профессионального продвижения.
- Улучшение медицинского обслуживания и реабилитации военных.
- Социальное сопровождение, включая поддержку семей погибших или пропавших без вести.
- Современное военное образование и интеграция базовой подготовки в учреждения высшего образования.
"Наши военнослужащие - основа обороноспособности государства. Поэтому мы должны обеспечить им надлежащие условия службы, возможности для карьерного роста, психологическое, медицинское и социальное сопровождение. Это все значительно усилит мотивацию граждан защищать Родину и закрепит за военной службой статус престижной профессии", - отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.
Ключевым аспектом стратегии является внедрение евроатлантических стандартов и сотрудничество с НАТО, что повысит готовность подразделений к совместным операциям.
Эти меры, по словам директора Департамента кадровой политики Министерства обороны полковник Марка Андрусяка, дадут военным четкое понимание карьерных перспектив, усилят мотивацию к службе и поддержат евроинтеграцию страны.
"Стратегия развития человеческого потенциала - это комплексный документ, определяющий визионное видение Сил обороны по институциональной и процессной трансформации системы привлечения, развития и удержания человеческого капитала, учитывает все аспекты военной службы как в условиях активных боевых действий, так и в послевоенный период", - отметил он.
Напомним, Кабинет Министров поддержал запуск в Силах обороны Украины проекта "Отчет о поражении", что позволит оцифровать и упорядочить отчетность о результатах боевых действий в наших войсках.
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Просто не розуміють що треба робити!
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******* військова освіта. Хто піде на військового вчитися, якщо народ бусифікувати доводиться?
Отже, ставлення в бригадах "ти безправне бидло", грошове забезпечення на рівні 2024 року так і лишиться, бо прокурори, БЕБ, ДБР, і решта привладної *******, крадіїв і сраколизів, важливіші за ЗСУ, пільги УБДшні знімають на раз два, бо треба ж страховиків годувати.
Та нехай ті зелені вилупки, разом з тими стратегами з ГШ і МОУ "ИДУТ ЗА РУССКИМ ВОЕННЫМ КОРАБЛЕМ"!!!
-на який термін підписується контракт1, 2,3роки)
- яка чітк зп/міс.,
- які соціальні пільги, підчас служби і після, і що якщо людина гине?
- де і коли можна прочитати такий контракт, але все це вода, бо кордони закриті і бусифікації, яка до речі стала словом 2024року офіційно, продовжується.