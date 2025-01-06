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Новости Война
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Минобороны Украины представило Стратегию привлечения и удержания людей в Силах обороны до 2027 года

Міноборони України робить військову службу престижною

Минобороны Украины представило Стратегию привлечения и удержания людей в Силах обороны до 2027 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Документ охватывает весь профессиональный путь военнослужащего: от поступления на службу до завершения карьеры и реинтеграции в гражданскую жизнь.

Основными нововведениями являются:

  • Прозрачная система денежного обеспечения, которая гарантирует справедливую оплату труда.
  • Возможности карьерного роста благодаря четким механизмам профессионального продвижения.
  • Улучшение медицинского обслуживания и реабилитации военных.
  • Социальное сопровождение, включая поддержку семей погибших или пропавших без вести.
  • Современное военное образование и интеграция базовой подготовки в учреждения высшего образования.

"Наши военнослужащие - основа обороноспособности государства. Поэтому мы должны обеспечить им надлежащие условия службы, возможности для карьерного роста, психологическое, медицинское и социальное сопровождение. Это все значительно усилит мотивацию граждан защищать Родину и закрепит за военной службой статус престижной профессии", - отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

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Ключевым аспектом стратегии является внедрение евроатлантических стандартов и сотрудничество с НАТО, что повысит готовность подразделений к совместным операциям.

Эти меры, по словам директора Департамента кадровой политики Министерства обороны полковник Марка Андрусяка, дадут военным четкое понимание карьерных перспектив, усилят мотивацию к службе и поддержат евроинтеграцию страны.

"Стратегия развития человеческого потенциала - это комплексный документ, определяющий визионное видение Сил обороны по институциональной и процессной трансформации системы привлечения, развития и удержания человеческого капитала, учитывает все аспекты военной службы как в условиях активных боевых действий, так и в послевоенный период", - отметил он.

Напомним, Кабинет Министров поддержал запуск в Силах обороны Украины проекта "Отчет о поражении", что позволит оцифровать и упорядочить отчетность о результатах боевых действий в наших войсках.

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Автор: 

Минобороны (9357) реформы (3951) военнослужащие (6149)


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Топ комментарии
+13
"Це все значно посилить мотивацію..." - розкажіть про ці "перспективи" тим, кому 50+.
А також тим, кого держава вже кинула напризволяще після отриманої інвалідності.
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06.01.2025 11:26
+12
29 річного хлопця три тцк шника схопили у Запоріжжі (Шевченківський р-н) 12.12. 2024 року разом з ментами побили у підвалі тцк до струску мізків, далі -відвезли у штурмову учебку де його не взяли бо сказали що він "склонен к суіциду " а потім здали у другу штурмову. Мати дома але їй навіть не дозволили побачити сина не допустили до хлопця скору , а мати вона ще й онкохвора. Питаю ще раз : яка у хлопця зараз "мотівація". Хто за все це відповість? а, слуги народу?
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06.01.2025 11:36
+5
Сколько уходит ресурсов на содержание подобных "сТратегов"?
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06.01.2025 11:18
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Сколько уходит ресурсов на содержание подобных "сТратегов"?
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06.01.2025 11:18 Ответить
Скільки вовка не корми, а ухилянт мріє в Угорщину здиміти.
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06.01.2025 11:30 Ответить
Сколько дурака не учи, ему это не интересно!
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06.01.2025 11:36 Ответить
Вони просто кончені!
Просто не розуміють що треба робити!
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06.01.2025 11:50 Ответить
Піднімаите зарплату на передку до 200 тис - може залучення піде веселіше
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06.01.2025 11:19 Ответить
Так ж зараз і є на передку зарплата, без малого, 200 тис. (170 тис. - бойові, +25 тис. зарплата по посаді)
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06.01.2025 12:18 Ответить
"Це все значно посилить мотивацію..." - розкажіть про ці "перспективи" тим, кому 50+.
А також тим, кого держава вже кинула напризволяще після отриманої інвалідності.
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06.01.2025 11:26 Ответить
29 річного хлопця три тцк шника схопили у Запоріжжі (Шевченківський р-н) 12.12. 2024 року разом з ментами побили у підвалі тцк до струску мізків, далі -відвезли у штурмову учебку де його не взяли бо сказали що він "склонен к суіциду " а потім здали у другу штурмову. Мати дома але їй навіть не дозволили побачити сина не допустили до хлопця скору , а мати вона ще й онкохвора. Питаю ще раз : яка у хлопця зараз "мотівація". Хто за все це відповість? а, слуги народу?
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06.01.2025 11:36 Ответить
Кацапом смердиш.
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06.01.2025 14:12 Ответить
Черговий план "мєропріятій"... Як надєну портупеї так тупєю і тупєю...
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06.01.2025 11:46 Ответить
дайте возможность подписывать контракты, кому 50+ и кому до 25, введите призыв, не отслужил-на госслужбу не пошел, оплата коммуналки, обучение, подъемные при подписании контракта, мобилизации, ротируйте в самих всу людей, а то в миллионной армии, служить не кому....
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06.01.2025 11:48 Ответить
Україною керують.ті хто не служив.І служба за радянськими лекалами,це не показник здібностей і розуму.
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06.01.2025 11:54 Ответить
Проте перевіряти документи в кожному місті на кожному перехресті є кому, і стояти на Закарпатті в кожному селі на БП, теж є. Не кажучи про нереально велику банду силовиків ти чиновників на ту кількість людей, що тут ще лишилися.
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06.01.2025 12:39 Ответить
Бабки бабки и еще раз бабки. Все остальное если и работает то весьма слабо. За примером можете у вовки питерского посмотреть как он до сих пор войну тащит при этом провел всего одну принудительную мобилизацию
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06.01.2025 11:58 Ответить
А поховання за чий рахунок чомусь не пишуть.
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06.01.2025 12:01 Ответить
Та цих візій можна презентувати хоч по 100 штук на день, але реальність від цього аж ніяк не зміниться. А вона лишається тією самою: тотальна корупція, нестача абсолютно всього обладнання (від засобів особистого захисту та якісних медичних засобів до мін та ребів), дебіли-командири, жебрацьке існування поранених бійців, тощо. Тому до тих пір, доки люди не побачать РЕАЛЬНІ та МАСОВІ зміни у війську та поза його межами, усі ці стратегії - то як мертвому припарка.
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06.01.2025 12:02 Ответить
Як воно відбувається насправді:
Прозора система грошового забезпечення: отримуй три догани і хрон замість премії!
Можливості кар'єрного зростання: я - майор і ти здохнеш на лейтенантській посаді!
Покращення медичного обслуговування: пропустили туберкульоз? Так у нас замість терапевтів в бригаді, працівники з орг-метод відділу.
Соціальний супровід: а хто ж знав, що поки будемо йому звільнення з армії оформляти він справді помре!
******* військова освіта. Хто піде на військового вчитися, якщо народ бусифікувати доводиться?
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06.01.2025 12:19 Ответить
Дебіли.... БІЛЬША частина війська тільки і чекає аби повернутися до сімей. І не кажіть що це не так)))) Влада, ви кончені. Кажу як людина, яка з перших днів на війні. Самі служіть.
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06.01.2025 12:33 Ответить
Ни хера не выйдет. Должны быть сформулированы четкие правила не входа в эту карусель, а выхода. Тогда и могут пойти туда люди. Даже те, кто уже воевал, вернется к себе в село, пробухает заработанные, просандалит их в игровых автоматах, и пойдет опять контракт подписывать. Но если нет правил ротации, нельзя подписать краткосрочный контракт, не будет кина. И еще, должна быть социальная справедливость. Должны все служить. И сынки чиновников, и голытьба. Иначе - поражение в правах. Не служил по любой причине - не можешь потом в госструктурах работать, избираться, или избирать, брать кредиты, и т.п.
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06.01.2025 13:10 Ответить
Мотиваційний план: контракт від 25 до 55 за станом здоров'я від 1 до 3 років. 1 рік - 1 млн. грн., при підписанні на рахунок, зарплата від 100 до 300 тис. грн. Повне забезпечення зброєю, одягом, їжею. Страхові виплати при пораненні та інвалідності пожиттєво. У випадках загибелі, або зникненні без вісти виплати рідним 15 млн. грн. з індексацію. І не треба скиглити, що немає грошей ( на суддів, прокурорів та інших гроши є). Може у людей і з'явиться мотивація. І ще головний пункт контракту: якщо сторона 2(держава) не виконує своїх обов'язків перед стороною 1(військовий-контрактник) сторона 1 має повне право розірвати контракт в односторонньому порядку. Можна ще добавити, але це основа.
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06.01.2025 13:24 Ответить
Чтобы дважды не вставать объявите по честному что военное положение до 2030го.
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06.01.2025 13:47 Ответить
Яка ж справедлива оплата праці? 21000 за 168 годинну робочу неділю? Жодна прибиральниця так мало не отримує. І рабство
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06.01.2025 14:27 Ответить
Те що наша влада вміє добре розказувати вже вся країна добре знає,а що справи дуже далекі від слів свори клоунів також знають.А їхній престиж починається з бусифікації,потім відправка на війну якої немає неозброєного та ненавченого і вершина престижу або каліка з виплатою 800грн і проблемами для сім'ї або пропавший безвісти доля якого владу вже не цікавить
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06.01.2025 14:39 Ответить
Залучення і утримання людей? А додому їм коли? Коли жити життя? Скільки ще будете знущатися з військових? А писати всяку ху&йню всі можуть!!!!
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06.01.2025 19:59 Ответить
Тыловые профессиональные военные уже занимают очередь за "плюшками".
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06.01.2025 22:04 Ответить
Що ж таке потужне тамм курять ті стратеги???
Отже, ставлення в бригадах "ти безправне бидло", грошове забезпечення на рівні 2024 року так і лишиться, бо прокурори, БЕБ, ДБР, і решта привладної *******, крадіїв і сраколизів, важливіші за ЗСУ, пільги УБДшні знімають на раз два, бо треба ж страховиків годувати.
Та нехай ті зелені вилупки, разом з тими стратегами з ГШ і МОУ "ИДУТ ЗА РУССКИМ ВОЕННЫМ КОРАБЛЕМ"!!!
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07.01.2025 09:40 Ответить
І з нов нема як і небуло з самого початку
-на який термін підписується контракт1, 2,3роки)
- яка чітк зп/міс.,
- які соціальні пільги, підчас служби і після, і що якщо людина гине?
- де і коли можна прочитати такий контракт, але все це вода, бо кордони закриті і бусифікації, яка до речі стала словом 2024року офіційно, продовжується.
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07.01.2025 15:37 Ответить
 
 