Минобороны Украины представило Стратегию привлечения и удержания людей в Силах обороны до 2027 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Документ охватывает весь профессиональный путь военнослужащего: от поступления на службу до завершения карьеры и реинтеграции в гражданскую жизнь.

Основными нововведениями являются:

Прозрачная система денежного обеспечения , которая гарантирует справедливую оплату труда.

, которая гарантирует справедливую оплату труда. Возможности карьерного роста благодаря четким механизмам профессионального продвижения.

благодаря четким механизмам профессионального продвижения. Улучшение медицинского обслуживания и реабилитации военных.

и реабилитации военных. Социальное сопровождение , включая поддержку семей погибших или пропавших без вести.

, включая поддержку семей погибших или пропавших без вести. Современное военное образование и интеграция базовой подготовки в учреждения высшего образования.

"Наши военнослужащие - основа обороноспособности государства. Поэтому мы должны обеспечить им надлежащие условия службы, возможности для карьерного роста, психологическое, медицинское и социальное сопровождение. Это все значительно усилит мотивацию граждан защищать Родину и закрепит за военной службой статус престижной профессии", - отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Читайте также: В "Армия+" подано около 30 тысяч рапортов от военных на перевод между подразделениями, - Черногоренко

Ключевым аспектом стратегии является внедрение евроатлантических стандартов и сотрудничество с НАТО, что повысит готовность подразделений к совместным операциям.

Эти меры, по словам директора Департамента кадровой политики Министерства обороны полковник Марка Андрусяка, дадут военным четкое понимание карьерных перспектив, усилят мотивацию к службе и поддержат евроинтеграцию страны.

"Стратегия развития человеческого потенциала - это комплексный документ, определяющий визионное видение Сил обороны по институциональной и процессной трансформации системы привлечения, развития и удержания человеческого капитала, учитывает все аспекты военной службы как в условиях активных боевых действий, так и в послевоенный период", - отметил он.

Напомним, Кабинет Министров поддержал запуск в Силах обороны Украины проекта "Отчет о поражении", что позволит оцифровать и упорядочить отчетность о результатах боевых действий в наших войсках.

Читайте также: Реформа ВВК будет проходить в три этапа и заработает в конце февраля, - Минобороны