Недавнюю атаку на терминал Усть-Луга совершили дроны СБУ: появились новые детали спецоперации. ВИДЕО

Атака на крупнейший в РФ торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области является делом рук Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.

По информации источников, 4 января дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" приостановил полеты

В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло обломками от взрыва.

Эксперты говорят, что ремонт займет не меньше месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.

"Терминал Усть-Луга является крупным логистическим хабом в Балтийском море. Через него россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая россии нужна для ведения войны. Сезон "хлопков"-2025 объявляем открытым!", - сообщил информированный источник в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Ленинградской области РФ после недавних атак дронов заметили ЗРК С-300: "Ставят вокруг Питера. Так что готовимся к худшему". ВИДЕО

Напомним, 4 января 2025 года, украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.