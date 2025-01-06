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Недавнюю атаку на терминал Усть-Луга совершили дроны СБУ: появились новые детали спецоперации. ВИДЕО

Атака на крупнейший в РФ торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области является делом рук Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.

По информации источников, 4 января дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом.

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В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло обломками от взрыва.

Эксперты говорят, что ремонт займет не меньше месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.

"Терминал Усть-Луга является крупным логистическим хабом в Балтийском море. Через него россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая россии нужна для ведения войны. Сезон "хлопков"-2025 объявляем открытым!", - сообщил информированный источник в СБУ.

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Напомним, 4 января 2025 года, украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Автор: 

Ленинградская область (9) Санкт-Петербург (486) СБУ (19924) дроны (3969) Удары по РФ (289)


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Ну хоть один долетел и то хорошо
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06.01.2025 17:01 Ответить
Менше базікати треба, більше влучання буде.
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06.01.2025 17:12 Ответить
Бабовнятко завітало у гості, однак кацапи чомусь не раді ...
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06.01.2025 17:23 Ответить
 
 