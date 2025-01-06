Недавнюю атаку на терминал Усть-Луга совершили дроны СБУ: появились новые детали спецоперации. ВИДЕО
Атака на крупнейший в РФ торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области является делом рук Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ.
По информации источников, 4 января дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.
На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом.
В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло обломками от взрыва.
Эксперты говорят, что ремонт займет не меньше месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.
"Терминал Усть-Луга является крупным логистическим хабом в Балтийском море. Через него россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая россии нужна для ведения войны. Сезон "хлопков"-2025 объявляем открытым!", - сообщил информированный источник в СБУ.
Напомним, 4 января 2025 года, украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.
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