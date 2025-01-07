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Молдова не против, если Украина поможет Приднестровью энергоресурсами, - премьер Речан

У Придністров’ї енергокриза. Молдова не проти допомоги України

В Молдове не возражают против того, чтобы Украина помогла непризнанному Приднестровью в условиях энергокризиса.

Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Речан отметил, что Кишинев не обращался к Украине с просьбами помочь Приднестровью энергоресурсами, но не возражал бы против этого.

"Мы не просили Киев ни о какой помощи в этом смысле, но (мы бы согласились. - Ред.) если бы Киев предложил помощь... Например, возможна поставка угля, если будет запрос об этом со стороны приднестровского региона, от руководства электростанции в Кучургане (в Приднестровье)", - отметил премьер.

Читайте: Непризнанное Приднестровье оказалось без газа, тепла и горячей воды из-за остановки поставок газа из РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов после переговоров с Газпромом предупредил об угрозе коллапса на левом берегу Днестра (Приднестровье) из-за неопределенности с транзитом газа через Украину.

Также читайте: Цель Молдовы – реинтеграция Приднестровья с выводом войск РФ и миротворцами, - премьер Речан

Автор: 

Молдова (1876) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+42
А воно нам потрібно???
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07.01.2025 12:33
+28
Ми хіба що можемо допомогти вичистити від кацапів а не енергією ворогів забезпечувати.
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07.01.2025 12:33
+27
А нам це навіщо? Щоб під приводом "гуманітарної допомоги" допомогти рашці? Ніяких контактів з окупованими території! Тільки з офіц владою Кишинів.
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07.01.2025 12:35
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Купити, доставити та встановити трансформатор це нє картошкі піти начістіть, якщо що. Там роботи на пів року-рік, щоб все те відновити, що знищено. А враховуючи що Укренерго це державна контора, то з їхнім бардаком ті підстанції після перемоги будуть відновлювати в коащому випадку. А ЕЕ треба сьогодні, а не колись
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07.01.2025 15:23 Ответить
Не все так складно і погано. Одесу вже не раз штопали після майже повного виносу підстанцій довкола.
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07.01.2025 15:25 Ответить
Обленергівські і Укренергівські транформатори це принципово різні трансформатори. Якщо на підстанціях обленерго вони не великі по розмірам, відносно, то на підстанціях там дури з будинок, в цьому то і вся складність їх установки і транспортування
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07.01.2025 15:50 Ответить
"...це державна контора, то з їхнім бардаком та корупцією..." далі за текстом.
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07.01.2025 16:40 Ответить
Можливо Молдова і не проти анексії того штучного шматка назад в Україну? Так, без права виборів на наступні 50 років.
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07.01.2025 14:43 Ответить
Треба було озвучити процент відкатів для Зе-шобли. Тоді їм все стане похеру.
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07.01.2025 14:48 Ответить
??? "Дебіли, ***."
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07.01.2025 14:58 Ответить
Давно надо помочь. Избавить этот гадючник от руснявой военной базы. Непонятно чего Майя булки мнет, вместо того что б порешать все с румынами и Украиной.
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07.01.2025 15:03 Ответить
Бо їх тоді "Калібрами" порішають.
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07.01.2025 15:16 Ответить
Ми можемо допомогти Молдові, а не ПМР, у нас є надлишок елекрики вночі від АЕС, але дати Молдові, а вони нехай через себе вже пропускають склад на Колбасній, також нам дуже цікаво було б відкрить транзит авто і ж.д. через Кучурган
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07.01.2025 15:47 Ответить
Если молдова забила болт на этот руссомирский анклав, с фига ли Украина должна этот анклав тянуть на себе?
Молдаванам просто нуна предложить пнеднестровью элетроэнергию по цене 10 евро за килловат )) и газ по цене 1 евро за кубрметр. И если им цена не понравится пусть покупают у Украины по 15 евро за килловат и полтора евро за кубометр
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07.01.2025 16:05 Ответить
До речі ,наші диванні ура-патріоти часто згадують про українські етнічні землі в рашці ,при тому забуваючи за Придністров"я, яке до 1940 року входило до складу Українаи і яке сталін подарував так званій "Молдавській ССР "утвореній зі шматка Румунії.
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07.01.2025 16:21 Ответить
"...яке сталін подарував..."
Так широко відомий у вузьких колах пан Д.Корчинський з УНСО намагався віддарувати ці українські етнічні землі взад, щоб вони (землі) не дісталися "боярской Руминіі"
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07.01.2025 16:51 Ответить
хоч хтось про це пам'ятає.
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07.01.2025 18:32 Ответить
хай створюють бригаду і в Курську область на мацкву...
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07.01.2025 16:33 Ответить
Дурик,у нас Война!
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07.01.2025 21:24 Ответить
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