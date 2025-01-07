Молдова не против, если Украина поможет Приднестровью энергоресурсами, - премьер Речан
В Молдове не возражают против того, чтобы Украина помогла непризнанному Приднестровью в условиях энергокризиса.
Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Речан отметил, что Кишинев не обращался к Украине с просьбами помочь Приднестровью энергоресурсами, но не возражал бы против этого.
"Мы не просили Киев ни о какой помощи в этом смысле, но (мы бы согласились. - Ред.) если бы Киев предложил помощь... Например, возможна поставка угля, если будет запрос об этом со стороны приднестровского региона, от руководства электростанции в Кучургане (в Приднестровье)", - отметил премьер.
Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.
Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов после переговоров с Газпромом предупредил об угрозе коллапса на левом берегу Днестра (Приднестровье) из-за неопределенности с транзитом газа через Украину.
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Молдаванам просто нуна предложить пнеднестровью элетроэнергию по цене 10 евро за килловат )) и газ по цене 1 евро за кубрметр. И если им цена не понравится пусть покупают у Украины по 15 евро за килловат и полтора евро за кубометр
Так широко відомий у вузьких колах пан Д.Корчинський з УНСО намагався віддарувати ці українські етнічні землі взад, щоб вони (землі) не дісталися "боярской Руминіі"