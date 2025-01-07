В 2024 году армия РФ потеряла почти вдвое больше военных, чем в 2023 году, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА
Потери армии РФ на войне против Украины в 2024 году достигли 429 660 человек, включая погибших и раненых. Это почти вдвое больше, чем 252 940 потерь в 2023 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Аналитики отмечают, по данным Генштаба ВСУ, декабрь 2024 года стал особенно тяжелым для России, поскольку именно в этот месяц было зафиксировано 48 670 потерь. В ноябре 2024 года было зафиксировано 45 680 потерь среди российских войск.
"Декабрь стал шестым месяцем подряд, когда российские войска теряли больше, чем в предыдущем", - добавляют в разведке.
Среднесуточные потери российских войск в декабре достигли рекорда, составив 1 570 военных, что также является новым максимумом за весь период войны. В частности, 19 декабря 2024 года было зафиксировано самое большое количество потерь за день - 2 200.
"В 2024 году российские войска потеряли 429 660 человек (убитыми и ранеными), что является заметным ростом по сравнению с 252 940 потерями, которые понесли в 2023 году, согласно отчету Генерального штаба Украины. С начала войны Россия потеряла более 790 000 человек", - говорится в сообщении.
"Россия, скорее всего, продолжит нести высокие потери в январе 2025 года из-за продолжающихся атак пехоты на нескольких направлениях", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, по состоянию на утро 6 января Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 800 010 российских захватчиков.
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Задали вопрос и самому Сталмеру.
Где он был в то время когда происходили трагические события и что он сделал чтобы раскрыть преступления (момент скандала Сталмер возглавлял Королевскую прокурорскую службу и должен был знать что происходит).
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Илон Маск называет Сталмера соучастником преступлений и требует его отставки.
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Ангсоц, однако.
Тому, у їхньому світосприйнятті, неважливо які в нас втрати, їм цікаві втрати русні. Їм не цікаво куди в стратегічному плані розвиваються події, вони як шлунок, їм цікаве лише "сьогоднішнє".