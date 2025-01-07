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В 2024 году армия РФ потеряла почти вдвое больше военных, чем в 2023 году, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА

Потери армии РФ на войне против Украины в 2024 году достигли 429 660 человек, включая погибших и раненых. Это почти вдвое больше, чем 252 940 потерь в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Аналитики отмечают, по данным Генштаба ВСУ, декабрь 2024 года стал особенно тяжелым для России, поскольку именно в этот месяц было зафиксировано 48 670 потерь. В ноябре 2024 года было зафиксировано 45 680 потерь среди российских войск.

Інфографіка від британської розвідці

"Декабрь стал шестым месяцем подряд, когда российские войска теряли больше, чем в предыдущем", - добавляют в разведке.

Среднесуточные потери российских войск в декабре достигли рекорда, составив 1 570 военных, что также является новым максимумом за весь период войны. В частности, 19 декабря 2024 года было зафиксировано самое большое количество потерь за день - 2 200.

"В 2024 году российские войска потеряли 429 660 человек (убитыми и ранеными), что является заметным ростом по сравнению с 252 940 потерями, которые понесли в 2023 году, согласно отчету Генерального штаба Украины. С начала войны Россия потеряла более 790 000 человек", - говорится в сообщении.

"Россия, скорее всего, продолжит нести высокие потери в январе 2025 года из-за продолжающихся атак пехоты на нескольких направлениях", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по состоянию на утро 6 января Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 800 010 российских захватчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю ВСУ уничтожили 10 560 оккупантов и 1273 единицы вражеской техники. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19350) Великобритания (4982) ликвидация (3581) внешняя разведка (378)


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Топ комментарии
+6
Яка користь з цієї інформації? Якій притомній людині цікаві втрати русні?? Мене цікавлять втрати моєї країни і кількість громадян, які тут є. Рудимент совка - приховувати втрати. Навіщо? Типо люди дурні? Типу вони не ховають своїх родичів? Не бачать кількість українських прапорів на цвинарі?? Держава сприймає мене за маленького хлопчика, якому не можна розповісти правду. Хоча цю страшу правду знають всі
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07.01.2025 14:39
+3
Чим більше кацапських підарасів здохне, тим чистіше буде наша планета.
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07.01.2025 14:33
+3
Наприклад десь є 1 мільйон тарганів, яки розмножуються дуже швидко…й ось новина - сьогодні здохли 100 тарганів, це у 2 рази більше ніж учора…, який сум…, що нам з того, вони не вимруть ніколи… треба лишати їх можливості відновлюватись, в нашому випадку - бити по тилам, але цього ніхто не робить…
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07.01.2025 14:46
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Чим більше кацапських підарасів здохне, тим чистіше буде наша планета.
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07.01.2025 14:33 Ответить
На 10 років русні вистачить, а от наших воїнів з такими камандіррамі.
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07.01.2025 14:34 Ответить
Яка користь з цієї інформації? Якій притомній людині цікаві втрати русні?? Мене цікавлять втрати моєї країни і кількість громадян, які тут є. Рудимент совка - приховувати втрати. Навіщо? Типо люди дурні? Типу вони не ховають своїх родичів? Не бачать кількість українських прапорів на цвинарі?? Держава сприймає мене за маленького хлопчика, якому не можна розповісти правду. Хоча цю страшу правду знають всі
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07.01.2025 14:39 Ответить
В Великобритании в течении 10 лет пакистанские банды насиловали белых британских девочек. Подверглись многократным изнасилованиям как минимум 1400 детей ( вопиющие зарегистрированные случаи, многие стерпели и промолчали). Девочек избивали, обливали бензином и угрожали расправой, многие были проданы в сексуальное рабство. На территории Великобритании существовали даже гаремы из белых христианских детей от 11 до 18 лет.
Британская полиция об этом знала и «замалчивала» чтобы не показаться расистами. Городской совет города Ротрем тоже боялся и затыкал рот родителям пострадавших детей.
«Я не хотел раскачивать мультикультурную лодку»- заявил один из депутатов в ответ на вопрос почему он молчал.
Чиновникам было важно «не подлить масла в огонь расизма».
И вот проблема вынесена на обсуждение в Британском парламенте. При оглашение темы, в зале пробежал возмущенный ропот. Все помнят, как недавно за возмущение поведением мигрантов был посажен в тюрьму журналист.
Задали вопрос и самому Сталмеру.
Где он был в то время когда происходили трагические события и что он сделал чтобы раскрыть преступления (момент скандала Сталмер возглавлял Королевскую прокурорскую службу и должен был знать что происходит).
Правительство Великобритании не горит желанием расследовать роль Кира Стармера в этой истории, подозревая в эскалации проблемы политических оппонентов.
Илон Маск называет Сталмера соучастником преступлений и требует его отставки.
https://t.me/nevzorovtv @nevzorovtv

Ангсоц, однако.
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07.01.2025 14:43 Ответить
Не знаю чого так носяться з тими нєграми, я звісно ж не расист, але здається ґамериканці свого часу вказали саме їхнє місце. Фізіологічно нєґр - це робоча сила, розуму там власне нуль, це на генетичному рівні. Є звичайно прикольні нєґри типу Єдді Мерфі, Дензела Вашингтона чи Самьюела Джексона, але то виключення
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07.01.2025 14:59 Ответить
З точки зору русні, хохол - це теж робоча сила, розуму там нуль.
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07.01.2025 15:12 Ответить
Ну давай, назви прізвище хоча б одного нєґра який запускав москалів в космос
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07.01.2025 15:15 Ответить
Космос - то вотчина москалів, не віддадуть вони його якимось неграм і хохлам, у яких мізків - нуль.
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07.01.2025 15:17 Ответить
Я для себе відкрив неприємне знання, яке полягає в тому, що у нас в країні живе багато людей, котрі ненавидять окупантів більше ніж ******* своє рідне. Їм пофігу, хоч все буде всіяно тілами 18-ти річних, хоч від містечок та сіл залишаться одні руїни та згарища, зникне цивільне населення, але усвідомлення того, що за ці згарища загинуло декілька сотень окупантів гріє їм душу та серце.
Тому, у їхньому світосприйнятті, неважливо які в нас втрати, їм цікаві втрати русні. Їм не цікаво куди в стратегічному плані розвиваються події, вони як шлунок, їм цікаве лише "сьогоднішнє".
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07.01.2025 16:18 Ответить
Наприклад десь є 1 мільйон тарганів, яки розмножуються дуже швидко…й ось новина - сьогодні здохли 100 тарганів, це у 2 рази більше ніж учора…, який сум…, що нам з того, вони не вимруть ніколи… треба лишати їх можливості відновлюватись, в нашому випадку - бити по тилам, але цього ніхто не робить…
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07.01.2025 14:46 Ответить
А ми скільки?
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07.01.2025 15:06 Ответить
Толпойооби кассабські замість того щоб руйнувати свої та чужі життя ради амбицій хворого фюрера могли б жити та процвітати а не руїни робити
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07.01.2025 15:08 Ответить
 
 