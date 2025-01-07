Европа в затруднительном положении из-за прекращения транзита газа РФ через Украину, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы поставила ЕС в затруднительное экономическое положение, прекратив транзит российского газа через свою территорию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По его словам, сейчас "даже самые фанатичные брюссельцы" не могут отрицать, что цены на газ выросли.
"Рост цен на европейский природный газ был в основном вызван мерами, которые искусственно уменьшают количество природного газа, такими как ликвидация определенных источников природного газа из-за санкций или политики, а также блокирование определенных транспортных путей", - сказал министр.
Венгерский глава МИД заявил, что событием, которое якобы привело к недавнему повышению цен, стало то, что Украина прекратила транзит российского газа по своей территории в Центральную Европу.
Из-за этого цены на газ в Европе выросли на 20 процентов, сказал Сийярто.
"Поэтому пока Украина пытается присоединиться к ЕС как кандидат на членство, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в затруднительное положение", - добавил министр.
Остановка транзита газа РФ
Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.
В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.
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Інфляція!!!
А сійярто нехай йде ... лісом!
тепер будуть лісом обігріватися. як в старі добрі часи, коли угри приперлися на балатон.
Был средиземноморский климат
С мягкой зимой, похожей на прохладную осень
Бог меня услышал ....
Так греть батареи в + 8
Могут только в очень бедных странах
В Швеции ,Финляндии и Норвегии
Люди зимой ходят дома в свитерах
Экономят
На недвижимость в престижном районе
На образование детям
На путешествия по миру
А наши люди платят за коммуналку
И даже простого кафе себе позволить не могут
И живут с ощущением - что они несчастны
А богатые страны экономят на всем
Зато все сидят в кафе
Это же северные народы придумали гениальную вещь
ПУХОВИК!!!!
тому почали з малого, активною дроненізацію "дружби" на підступах до україни, тобто на болотах.
чекають реакцію.
Пісєц це...
(Сіярто)
без ідіотського зальота ***** в Україні усі би й далі жили мирно та щасливо зі стабільною економікою.. але плюгавому маразматику захотілося "двіжухи" замість "віагри"..
Нлрвегія наростила постаки газу в ЄС. Дефіциту нема.
А Угорщина з Словакією хай смокчуть прутня далі.
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
жолтий осєнь наступіл
стрєкозел совсем замьорз
и пришьол к шурум бурум
Дай немножечко зерна.
- а те , що Раша - країна-агресор напала на Україну
а те , що Раша - країна-окупант захопила багато чужої землі
а те , що Раша - країна-бензоколонка використовувала гроші , які отримала від вас за газ - для фінансування війни (як і фізичної так і пропагандиської)
А лишень пара ортодоксально-пришелепкуватих утворення, які думали шо вони хитріші за всіх...
А х*й там...)))