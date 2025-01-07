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Европа в затруднительном положении из-за прекращения транзита газа РФ через Украину, - Сийярто

Сійярто критикує зупинку транзиту газу РФ через Україну

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы поставила ЕС в затруднительное экономическое положение, прекратив транзит российского газа через свою территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, сейчас "даже самые фанатичные брюссельцы" не могут отрицать, что цены на газ выросли.

"Рост цен на европейский природный газ был в основном вызван мерами, которые искусственно уменьшают количество природного газа, такими как ликвидация определенных источников природного газа из-за санкций или политики, а также блокирование определенных транспортных путей", - сказал министр.

Также читайте: В Польше не заметили повышения цен на газ после остановки транзита через Украину

Венгерский глава МИД заявил, что событием, которое якобы привело к недавнему повышению цен, стало то, что Украина прекратила транзит российского газа по своей территории в Центральную Европу.

Из-за этого цены на газ в Европе выросли на 20 процентов, сказал Сийярто.

"Поэтому пока Украина пытается присоединиться к ЕС как кандидат на членство, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в затруднительное положение", - добавил министр.

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Читайте: Сийярто о решении Польши не приглашать венгерского посла на открытие председательства в ЕС: Патетично и по-детски

Автор: 

Венгрия (1959) Транзит газа (371) Сийярто Петер (324)


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Топ комментарии
+19
Але говорять про це, чомусь, тільки Угорщина та Словаччина)
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07.01.2025 15:04
+16
Та не Європа. А вас мадяри і хфіцо проблеми.
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07.01.2025 15:05
+15
нухяй сраку у орбана, тепер там дофіга газу.
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07.01.2025 15:04
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Правила форума Совет форумчан
У нас ціни теж ростуть...
Інфляція!!!
А сійярто нехай йде ... лісом!
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07.01.2025 15:04 Ответить
так і є.
тепер будуть лісом обігріватися. як в старі добрі часи, коли угри приперлися на балатон.
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07.01.2025 15:06 Ответить
І вирубали все навкруги Балатону.
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07.01.2025 16:01 Ответить
Це не інфляція , це клоунізм.
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07.01.2025 15:15 Ответить
Два в одному!
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07.01.2025 15:19 Ответить
Так в Європі не зросли.
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07.01.2025 15:56 Ответить
Та ладно на вулиці +8, завтра +10. Зимова казка
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07.01.2025 15:04 Ответить
В Будапешті +13, весняна казка.
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07.01.2025 15:10 Ответить
Мечтала,чтобы в Украине
Был средиземноморский климат
С мягкой зимой, похожей на прохладную осень
Бог меня услышал ....
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07.01.2025 15:10 Ответить
Я взагалі мрію опалення відрізати, але не дають..в мене цілодобово балкон відчинений, бо задихнутись можна..
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07.01.2025 15:19 Ответить
Как я вас понимаю,пани Марина!
Так греть батареи в + 8
Могут только в очень бедных странах
В Швеции ,Финляндии и Норвегии
Люди зимой ходят дома в свитерах
Экономят
На недвижимость в престижном районе
На образование детям
На путешествия по миру
А наши люди платят за коммуналку
И даже простого кафе себе позволить не могут
И живут с ощущением - что они несчастны
А богатые страны экономят на всем
Зато все сидят в кафе
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07.01.2025 15:25 Ответить
І сідят в кахве в акуратних но тьоплих валєночках і тулупчіках.
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07.01.2025 16:03 Ответить
В кафе все сидят в отличных шмотках
Это же северные народы придумали гениальную вещь
ПУХОВИК!!!!
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07.01.2025 16:11 Ответить
Та він же ж гуморист
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07.01.2025 15:45 Ответить
нухяй сраку у орбана, тепер там дофіга газу.
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07.01.2025 15:04 Ответить
Наступний на відключення нафтопровід "Дружба" який з Лаптестану качає нафту через Угорщину в Европу, звісно якщо в когось є яйця в Україні на прийняття такого рішення.
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07.01.2025 15:33 Ответить
на превелику радість, сьогодні, твердість українських яєць вирішують у вашингтоні, а не у москві.
тому почали з малого, активною дроненізацію "дружби" на підступах до україни, тобто на болотах.
чекають реакцію.
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07.01.2025 15:41 Ответить
Але говорять про це, чомусь, тільки Угорщина та Словаччина)
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07.01.2025 15:04 Ответить
Це в них ломка, період відвикання, як у наркомана. Якщо не давати більше кацапського газу, то скоро пройде, а там, дивись, може ще і люди з них вийдуть. В сенсі, не потікають від них останні люди, а самі людьми стануть.
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07.01.2025 15:11 Ответить
Це навіть не ломка. Без відкатів з газу воно тупо не розуміє що робить.
Пісєц це...
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07.01.2025 15:16 Ответить
Правнуків не встиг забезпечити. Давайте йому поспівчуваємо
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07.01.2025 15:18 Ответить
"ЄС - це Я"
(Сіярто)
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07.01.2025 16:22 Ответить
Та не Європа. А вас мадяри і хфіцо проблеми.
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07.01.2025 15:05 Ответить
Две клоаки, находящиеся на иждивении Германии, а руководство которых содержит кремль, не являются "всей Европой".
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07.01.2025 15:08 Ответить
То тікайте вже від "фанатичних брюссельців" - й буде вам дзен.
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07.01.2025 15:11 Ответить
Решта Європи давно перейшла на альтернативні джерела.Цього путінского підра цікавить тільки власна сорочка.Орбан з Фіцо нехай покурять.
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07.01.2025 15:12 Ответить
Навіть проросійська Австрія мовчки перейшла на інші джерела енергоносіїв.
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07.01.2025 15:26 Ответить
Він забув як разом з Фіцой та Орбаном нагинали Україну пів року тому. Земля кругла.
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07.01.2025 15:14 Ответить
Це твої свинособачі хазяїва у скрутному становищі , а не Європа.
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07.01.2025 15:17 Ответить
Кремлівськи фріки забули що не поставляли свою та не пропускали військову допомогу Україні транзитом через свої *****.
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07.01.2025 15:19 Ответить
хвойда ***** Сійярто вважає усих дебілами, які не здатні бачити реальні причини і наслідки усього, що відбувається у Світі..?
без ідіотського зальота ***** в Україні усі би й далі жили мирно та щасливо зі стабільною економікою.. але плюгавому маразматику захотілося "двіжухи" замість "віагри"..
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07.01.2025 15:19 Ответить
І чого це утриманка ЄС розписується за весь ЄС?

Нлрвегія наростила постаки газу в ЄС. Дефіциту нема.

А Угорщина з Словакією хай смокчуть прутня далі.
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07.01.2025 15:19 Ответить
А ты не путай свою личную шесть с Европейской!
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07.01.2025 15:23 Ответить
😲 І що тепер? Кого просити? Зєлєнского? пуцина? Св'ятого Миколая? Насправді відсутність газу у угрів - це проблема самих угрів і їхнього теперішнього дюли Орбана. Це власне про них ця байка Крилова:
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
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07.01.2025 15:27 Ответить
красний лєто пролєтєл
жолтий осєнь наступіл
стрєкозел совсем замьорз
и пришьол к шурум бурум
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07.01.2025 15:36 Ответить
Добрьій птица мурауей,
Дай немножечко зерна.
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08.01.2025 08:09 Ответить
Європі гаплик?
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07.01.2025 15:27 Ответить
Ох і киздун. https://www.ice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Natural-Gas-Futures/data?marketId=5815810&span=1 Ось посилання на найбільшу європейську торгівельну газову контору. На новині про закриття підскочило на пів відсотка і тутже повернулося назад. А за два роки взагалі впала ціна з 70 до 46,5 (на сьогодні).
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07.01.2025 15:27 Ответить
Плпроси, пусть тебе Путя в газовых баллонах газ присылает
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07.01.2025 15:27 Ответить
Угорський глава МЗС заявив, що подією, яка нібито призвела до нещодавнього підвищення цін, стало те, що Україна припинила транзит російського газу по своїй території до Центральної Європи. Джерело: https://censor.net/ua/n3528942

- а те , що Раша - країна-агресор напала на Україну
а те , що Раша - країна-окупант захопила багато чужої землі
а те , що Раша - країна-бензоколонка використовувала гроші , які отримала від вас за газ - для фінансування війни (як і фізичної так і пропагандиської)
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07.01.2025 15:36 Ответить
Нє, для них параша не агресор і не окупант. Це родіна.
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07.01.2025 16:29 Ответить
терпи, свиняче сіятрило...
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07.01.2025 15:37 Ответить
причем про из всех европейских лидеров скигле тільки цей чОрт
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07.01.2025 15:39 Ответить
добре, що убивство і викрадення тисяч українських дітей сіятрі ніяк не шкодить
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07.01.2025 15:42 Ответить
Ну, чардаш не у всій Європі танцюють...
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07.01.2025 15:48 Ответить
А чогож тоді НІХТО з Європи про це не заявляє, а тільки Угорщщщина із Словачччиною?
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07.01.2025 15:55 Ответить
А давно надо было газ рубануть. Меньше бы Уйорбан пупкину попку лизал
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07.01.2025 15:57 Ответить
Ану геть у будку, Сірко блохастий...🤗
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07.01.2025 16:28 Ответить
То нехай ЄС змусить Росію вивести з України війська.
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07.01.2025 16:49 Ответить
Два дебіла це сила!!
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07.01.2025 17:12 Ответить
мадярські сраколизи куйла вважають себе Європою ???
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07.01.2025 17:20 Ответить
Ну, не то шоб аж "Европа"!
А лишень пара ортодоксально-пришелепкуватих утворення, які думали шо вони хитріші за всіх...
А х*й там...)))
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07.01.2025 17:28 Ответить
Ще треба нафту перекрити - тоді ці фіци, орбани з сіяртами остаточно повісяться.
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07.01.2025 17:53 Ответить
 
 