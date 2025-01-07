Европа в затруднительном положении из-за прекращения транзита газа РФ через Украину, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы поставила ЕС в затруднительное экономическое положение, прекратив транзит российского газа через свою территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, сейчас "даже самые фанатичные брюссельцы" не могут отрицать, что цены на газ выросли.

"Рост цен на европейский природный газ был в основном вызван мерами, которые искусственно уменьшают количество природного газа, такими как ликвидация определенных источников природного газа из-за санкций или политики, а также блокирование определенных транспортных путей", - сказал министр.

Также читайте: В Польше не заметили повышения цен на газ после остановки транзита через Украину

Венгерский глава МИД заявил, что событием, которое якобы привело к недавнему повышению цен, стало то, что Украина прекратила транзит российского газа по своей территории в Центральную Европу.

Из-за этого цены на газ в Европе выросли на 20 процентов, сказал Сийярто.

"Поэтому пока Украина пытается присоединиться к ЕС как кандидат на членство, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в затруднительное положение", - добавил министр.

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Читайте: Сийярто о решении Польши не приглашать венгерского посла на открытие председательства в ЕС: Патетично и по-детски