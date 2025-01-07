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Новости Война
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155-я бригада в полном составе продолжает выполнять задачи в зоне боевых действий, - Генштаб

Генштаб про 155-ту бригаду Анна Київська

155-я отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" в полном составе продолжает выполнять задачи в зоне боевых действий и имеет свою полосу обороны.

Об этом сообщили Суспільному в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что способности бригады усилили подразделениями БПЛА.

"Работа над устранением ряда недостатков, обнародованных в СМИ, продолжалась и до появления публикаций", - говорится в сообщении Генштаба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о ситуации в 155-й бригаде: Ставка не выполняет своих обязанностей, такие ошибки нам очень дорого стоят

Ситуация в 155 бригаде

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего в отношении 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драпатый о ситуации в 155-й бригаде: "Проблемы можно было решить на местах"

Автор: 

война (1380) Генштаб ВС (6322) война в Украине (4082) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (34)


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Топ комментарии
+12
вау. Усі із СЗЧ повернулися чи їх виключили із списків особового складу, тому усі? Чи Генштаб бреше?
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07.01.2025 15:39
+11
Всі 150 чоловік?
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07.01.2025 15:15
+11
Сцяння у вуха.
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07.01.2025 15:29
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"....Зазначається, що спроможності бригади посилили підрозділами БПЛА..." - розумно, дуже розумно, є ще грамотні хенерали які можуть думати.....
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07.01.2025 15:13 Ответить
Ще залишилось кого посилювати - значить не все так погано
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07.01.2025 15:36 Ответить
Всі 150 чоловік?
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07.01.2025 15:15 Ответить
Якщо розуміти буквально, то походу, що так.
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07.01.2025 15:16 Ответить
"підсилили підрозділами БПЛА" - тобто, їхною мовою, перевели з операторів до штурмовиків?
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07.01.2025 15:16 Ответить
Уміють в мудрому наріді власне гівно мл морді розмазать. Був косяк виправить і забуть, - нє, треба бігати з обісраними трусами і всім під ніс тикать...
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07.01.2025 15:21 Ответить
Виправить - це не про Україну. А заболтать і забуть - це якраз ано.
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07.01.2025 15:37 Ответить
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий так і заявив - "проблеми з часом будуть спростовані".
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07.01.2025 16:25 Ответить
Сцяння у вуха.
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07.01.2025 15:29 Ответить
Бутусову більше віри ніж зажраним штабним совкодрочерам, які і пороху не нюхали.
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07.01.2025 15:35 Ответить
вау. Усі із СЗЧ повернулися чи їх виключили із списків особового складу, тому усі? Чи Генштаб бреше?
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07.01.2025 15:39 Ответить
Якщо вони були повністю вкомплектовані, то втрата 30% складу - фігня. Наша почала контрнаступ в минулому році з таким некомплектом.
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07.01.2025 16:40 Ответить
Ти це зебобикам розповідай. Там ще невідомо по посадам СЗЧшникі.
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07.01.2025 18:31 Ответить
Верю, неосознано воскликнул я прочитав доповедь ГШ Украины...Даже слёзы начали собираться на глазах...Анна Киевская, 155-а, в полном составе...Орки даже неподозревают что их ожидает...Главная информация ето то что бригада в полном составе...Ето вам не миллион каких то там весельных дронов или миллиард дерев, представляю, как теперь тяжко передвигаться по Украине, везде густые леса, буквально джунгли....Не знаю почему но подкрадывается предчутствие, что будет как и до етого...Селидове тоже обороняли в "полном составе" штук 50-60 военнослужбовцев ВСУ и чем ето закончилось? Правильно...орки сверкали пядками аж до Покровска и Курахове.....Посколько "полный состав" Анны Киевской не каких то жалких 50-60 штук а больше....а соответсвенно и рубеж обороны будет нарезан соответствующий....И не надо быть Наполеоном чтобы понять что уроки Бахмута, Соледара, Авдеевки, Марьинки и т.д. по списку орков ни чему не научили, значит и на этот раз они будут наступать на те же грабли, только на этот раз будет всё по хлеще...и когда на ихние тупые головы с неба начнут падать болванки ( очень похожые на мины...)они с криками ужас ужас будут драпать до Краматорска и Словянска как минимум...И чтобы добить наверняка , самая главная весть: будут дроны...раньше я наивно думал что вопрос на*уя ети дроны возникал только у Олексия Резникова ( фамилия кстати для министра обороны так себе...) оказывается так думают не только колишний министр, но и теперишний и верхушка ВСУ...Не мог же не лох назначить лохов не так ли? Значит всё гаразд...С нетерпением жду 20 сичня...почему то кажется что на Банковой запасуются вазелином...
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07.01.2025 17:48 Ответить
Вдачі тим, хто залишився!
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07.01.2025 19:07 Ответить
 
 