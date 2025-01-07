Нанесен высокоточный удар по командному пункту 810 бригады морской пехоты вс РФ на Курщине, - Генштаб
7 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белая (Курская область, РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации.
"Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, которые угрожают безопасности граждан Украины", - отмечают в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ССО уничтожили группу КНДРовцев на Курщине.
Напомним, утром 5 января российские военкоры начали утверждать, что ВСУ пошли в наступление на Курщине. Ермак заявил о хороших новостях оттуда. По данным Генштаба, за сутки на Курщине отбито 47 вражеских атак. Изменилась ли сейчас тактическая ситуация на Курском направлении - официально не сообщается.
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По трансформаторним будкам треба лупити. Щоб русня без світла сиділа.
Сарказм, якщо що.