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Новости
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Нанесен высокоточный удар по командному пункту 810 бригады морской пехоты вс РФ на Курщине, - Генштаб

удар по командному пункту РФ на Курщині

7 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белая (Курская область, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации.

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"Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, которые угрожают безопасности граждан Украины", - отмечают в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ССО уничтожили группу КНДРовцев на Курщине.

Напомним, утром 5 января российские военкоры начали утверждать, что ВСУ пошли в наступление на Курщине. Ермак заявил о хороших новостях оттуда. По данным Генштаба, за сутки на Курщине отбито 47 вражеских атак. Изменилась ли сейчас тактическая ситуация на Курском направлении - официально не сообщается.

Автор: 

Генштаб ВС (6322) боевые действия (4114) Курск (1116)


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Топ комментарии
+22
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07.01.2025 16:24
+16
Слава Героям України , молодці👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.01.2025 16:06
+8
Не дивно що хтось з них, вже втретє за останні два тижні, здає координати штабу...
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07.01.2025 16:11
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Слава Героям України , молодці👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.01.2025 16:06 Ответить
шо, опять?
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07.01.2025 16:06 Ответить
Бригада набрана виключно зі зрадників. Хіві..
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07.01.2025 16:08 Ответить
Не дивно що хтось з них, вже втретє за останні два тижні, здає координати штабу...
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07.01.2025 16:11 Ответить
І вчасно линяє подалі
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07.01.2025 18:13 Ответить
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07.01.2025 16:24 Ответить
І ето радуєт ©
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07.01.2025 18:08 Ответить
Знову витратили рідкісні західні ракети ні на що.
По трансформаторним будкам треба лупити. Щоб русня без світла сиділа.
Сарказм, якщо що.
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07.01.2025 16:42 Ответить
Ну минулого разу наче непогано влупили, самі орки писали про хороших полковників.
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07.01.2025 16:48 Ответить
Спостерігаючи за вашими постами, приходжу до висновку, ворог в овечій шкурі. Клієнт Моссаду.
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07.01.2025 19:16 Ответить
Той випадок, коли навіть таблички недостатньо.
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08.01.2025 08:45 Ответить
ЗБС.
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07.01.2025 16:47 Ответить
вони його на тому ж місці відновлюють?
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07.01.2025 17:01 Ответить
Ні, перед цим був Льгов.
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07.01.2025 17:12 Ответить
Дєрьмак повідомив про обмін полоненими, про наступ та про всі дійсні та придумані здобутки. Навіщо тоді нам дебілами вибраний президент якщо Дєрьмак його навіть в цій царині подмінив?
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07.01.2025 17:11 Ответить
Треба ж зелі час щоб нюхнути, а пауза для дєрьмака
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07.01.2025 18:15 Ответить
Не прет последнее время 810-й)
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07.01.2025 20:16 Ответить
 
 