Нанесен высокоточный удар по командному пункту 810 бригады морской пехоты вс РФ на Курщине, - Генштаб

7 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белая (Курская область, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации.

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"Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, которые угрожают безопасности граждан Украины", - отмечают в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ССО уничтожили группу КНДРовцев на Курщине.

Напомним, утром 5 января российские военкоры начали утверждать, что ВСУ пошли в наступление на Курщине. Ермак заявил о хороших новостях оттуда. По данным Генштаба, за сутки на Курщине отбито 47 вражеских атак. Изменилась ли сейчас тактическая ситуация на Курском направлении - официально не сообщается.