Офис Омбудсмена проверяет случай с избиением вероятно работниками ТЦК мужчины во Львове
Представитель Омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военнуюй службу правопорядка относительно избиения мужчины людьми в военной форме.
Об этом написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец передает Цензор.НЕТ.
"В соцсетях периодически появляется информация, когда, вероятно, работники ТЦК и СП осуществляют неправомерные действия и нарушают права человека. Подчеркиваю, что на каждое нарушение в каждом регионе я всегда реагирую должным образом. Я или мои представители направляем письма в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а в случае необходимости в другие государственные и правоохранительные органы", - отметил Лубинец.
Он напомнил, что в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину.
Представитель Уполномоченного во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а также проинформирует Государственное бюро расследований (ГБР) в случае подтверждения фактов применения физической силы.
"Если нарушение прав человека подтверждено: требую надлежащей реакции и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - резюмировал Омбудсмен.
Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой шестеро мужчин вместе бьют еще одного, а затем заталкивают его в машину и куда-то везут.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Саме зараз завдяки кволій, розбитій Охлократичним Бунтом 2019р. та попередниками Кучмою та Януковичем, проте дієздатній Українській Державі та її інституціям вдалось уникнути ситуації 1918р., коли для захисту Києва від більшовиків знайшлося аж 300 добровольців з усієї України, які звичайно загинули під Крутами від куль кривавих більшовиків Лєніна, коли їхні брати-українці сиділи на печі та їли калачі, аж доки не діждались конфіскаторів-виконавців сталінського Голодомору.
А тому не варто робити із себе вільнолюбних героїв. Бо якби ці герої голосно не кричали: "Ловіть зрадника" чи "Хай живе Конституція", День якої 28 червня вони не святкують, надаючи перевагу шашличкам на "1-га мая", проте вони ніколи не приховають куцості і убогості своєї рабської конформістської малоросійської душі. Бо сховались вони насправді не в квартирі чи за затемненим склом автомобіля, а за спинами Героїв Майдану та відчайдухів, які за покликом самовідданого серця першими лягли під гусениці танків, не пустивши їх в Київ.
Остання війна "демократії" з застосуванням примусовою мобілізацією закінчилась ганебно у В'єтнамі з демонстраціями і страйками по всій країні.
Більше так "демократичний світ" не воював, а тільки контрактниками та добровольцями, яких вабили усілякими плюшками. Цей шлях добровольців, після невдалого примусу, обрали і на московії. Наша влада обрала інше....
зе!дегенерат нікчема лубінець йде з перевіркою.
Вітаю. Припливли.
Ці 30% хто на фронті, хто після поранень, а кого вже й на світі нема.
Решта не бажає захищати свою країну та свої сім'ї. Їм байдуже якою мовою на вулиці будуть вивіски, аби тільки біля генделика повістки не роздавали.
Відкрий зараз кордони- і за спиною в ЗСУ лишиться порожня країна. Заселяйте таджики з бурятами, а вкраїнчики побіжуть по світові, плакатися про втрачений дім та просити соцвиплат.
Справи погані.
Якщо хтось вирішив що війна йому до лампочки, краще він вдома горілку питиме, що з такими робити?
Святкуйте.
І як в твоїй голові співіснують два поняття: свавілля тцк, та мобілізація? Самому це не тисне?
Кажи.
Гаразд. Мобілізувати досить. Отже, що пропонуєш? Здаватися?
Права жити мирним життям, бо держава тебе не захищає і ти її не повинен.
А сім'я в тебе є?
То були буряти! Точно ! Всі впізнали їх стиль! То вони !