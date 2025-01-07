Офис Омбудсмена проверяет случай с избиением вероятно работниками ТЦК мужчины во Львове

Представитель Омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военнуюй службу правопорядка относительно избиения мужчины людьми в военной форме.

Об этом написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец передает Цензор.НЕТ.

"В соцсетях периодически появляется информация, когда, вероятно, работники ТЦК и СП осуществляют неправомерные действия и нарушают права человека. Подчеркиваю, что на каждое нарушение в каждом регионе я всегда реагирую должным образом. Я или мои представители направляем письма в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а в случае необходимости в другие государственные и правоохранительные органы", - отметил Лубинец.

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Он напомнил, что в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину.

Представитель Уполномоченного во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а также проинформирует Государственное бюро расследований (ГБР) в случае подтверждения фактов применения физической силы.

"Если нарушение прав человека подтверждено: требую надлежащей реакции и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - резюмировал Омбудсмен.

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Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой шестеро мужчин вместе бьют еще одного, а затем заталкивают его в машину и куда-то везут.