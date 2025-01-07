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Офис Омбудсмена проверяет случай с избиением вероятно работниками ТЦК мужчины во Львове

тцк бусифікує львів’янина

Представитель Омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военнуюй службу правопорядка относительно избиения мужчины людьми в военной форме.

Об этом написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец передает Цензор.НЕТ.

"В соцсетях периодически появляется информация, когда, вероятно, работники ТЦК и СП осуществляют неправомерные действия и нарушают права человека. Подчеркиваю, что на каждое нарушение в каждом регионе я всегда реагирую должным образом. Я или мои представители направляем письма в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а в случае необходимости в другие государственные и правоохранительные органы", - отметил Лубинец.

Читайте также: Есть предварительная договоренность с РФ, что обмены пленными в 2025 году станут систематическими, - Лубинец

Он напомнил, что в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину.

Представитель Уполномоченного во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а также проинформирует Государственное бюро расследований (ГБР) в случае подтверждения фактов применения физической силы.

"Если нарушение прав человека подтверждено: требую надлежащей реакции и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - резюмировал Омбудсмен.

Смотрите также: В Запорожье мобилизованные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК: говорят, что их пытались "выкурить" газом. Полиция заявила о "провокации". ВИДЕО

Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой шестеро мужчин вместе бьют еще одного, а затем заталкивают его в машину и куда-то везут.

Автор: 

избиение (9802) Лубинец Дмитрий (466) ТЦК (537)


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Топ комментарии
+28
Если они кого-то п..здят-то работники,а если их-то военнослужащие.
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07.01.2025 19:42
+17
По статистиці назараз на одного чоловіка приходиться три жіночки,сім тцкашників,три мєнта та два сбушника!
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07.01.2025 19:44
+11
Та що там розслідувати. Вже проходили. Ухилянт гонявся за інвалідами на реабілітації по всьому Львову. Ображав їх та побив. Потім сам заліз у бусик, і вони просто змушені були його кудись повезти.
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07.01.2025 19:51
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Правила форума Совет форумчан
Знаєте, думаю було б добре аби військові якоїсь з бригад, та хоча б навіть 155-ї, виступили зі зверненням припинити мобілізацію, осудили дії ТЦК і сказали що військові і самі впораються, не можна примушувати воювати мирних людей.
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07.01.2025 19:27 Ответить
В нас нема ніяких "мирних людей".
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07.01.2025 19:33 Ответить
І людей нема. Є "ресурс". Як туалетний папір - використав і викинув.
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07.01.2025 20:27 Ответить
🤣🤣🤣
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07.01.2025 19:28 Ответить
Аха, пишіть у Спортлото...
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07.01.2025 19:28 Ответить
Перш ніж вішати всіх собак на ТЦК і Президента, яким вони підпорядковані, "насєлєнію", яке називає себе громадянами України, варто надати собі звіт, що вони насправді не є громадянами демократичної України, а безвідповідальне стадо, що не стало в черги до військоматів. Бо воно може стати хіба що в чергу на виборчих дільницях, щоб своїм вибором в 2010 та 2019р. руйнувати власну державу замість зовнішнього агресора.

Саме зараз завдяки кволій, розбитій Охлократичним Бунтом 2019р. та попередниками Кучмою та Януковичем, проте дієздатній Українській Державі та її інституціям вдалось уникнути ситуації 1918р., коли для захисту Києва від більшовиків знайшлося аж 300 добровольців з усієї України, які звичайно загинули під Крутами від куль кривавих більшовиків Лєніна, коли їхні брати-українці сиділи на печі та їли калачі, аж доки не діждались конфіскаторів-виконавців сталінського Голодомору.

А тому не варто робити із себе вільнолюбних героїв. Бо якби ці герої голосно не кричали: "Ловіть зрадника" чи "Хай живе Конституція", День якої 28 червня вони не святкують, надаючи перевагу шашличкам на "1-га мая", проте вони ніколи не приховають куцості і убогості своєї рабської конформістської малоросійської душі. Бо сховались вони насправді не в квартирі чи за затемненим склом автомобіля, а за спинами Героїв Майдану та відчайдухів, які за покликом самовідданого серця першими лягли під гусениці танків, не пустивши їх в Київ.
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07.01.2025 19:30 Ответить
Ну так треба ж розуміти що не всі люди народжені для війни, є й народжені для мирного життя- кохатися з дівчатами, танцювати в нічних клубах, качати біцуху в спортзалі, кататися на самокатах в тісних штанцях.
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07.01.2025 19:34 Ответить
Всі народжені до війни. Всі без винятку. Війна дибілам відрихтує мізки, що би в наступний раз за клоунів не голосували.
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07.01.2025 19:57 Ответить
бути ментом-пенсом за вислугою років, самі ж писали... за язика не тягнув
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07.01.2025 20:02 Ответить
Хочу вже нарешті почути як хтось з 95 кварталу на передовій героїчно відбив штурм рашистів. Могли б уже навчитись. Воювати повинні ті, хто мав найбільшу вигоду від існування України, ахмєтов, коломойскій, пінчук, кучма, суркіси, порошенко, ющенко, зєлєнскій, єрмак, їхні родичі, близькі. Чому за них має воювати простий хлопець, який працював як раб за мізерну зарплату і не зміг відкупитися від тцк. Мразота має йти воювати в перших рядах
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07.01.2025 20:06 Ответить
Придур, у тебе така засрана голова, що воняє на весь інтернет. Кількість дурнуватих як ти просто жахає.
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07.01.2025 20:08 Ответить
У нього є сміливість сказати що він думає. А у тебе вистачить сміливості вийти на вулицю і вимагати капітуляції? Слово мир тут не підійде- кацапи вимагають саме капітуляції.
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07.01.2025 21:02 Ответить
І навіщо цей пафосно-ліричний опус для виправдання вертухаїв, тітушок та їхнього зеленого головнокомандувача? Ти ще забув написати: слава Зеленському! Вертухаям слава!
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07.01.2025 20:12 Ответить
"Щоб всі та в єдиному пориві" то потрібно було 30 років створювати тут "чучхе" і плодити культ вождя, за якого вмерти, це найкраще, що може надати доля.
Остання війна "демократії" з застосуванням примусовою мобілізацією закінчилась ганебно у В'єтнамі з демонстраціями і страйками по всій країні.
Більше так "демократичний світ" не воював, а тільки контрактниками та добровольцями, яких вабили усілякими плюшками. Цей шлях добровольців, після невдалого примусу, обрали і на московії. Наша влада обрала інше....
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07.01.2025 20:26 Ответить
та пішов ти на... політрук ......ний
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07.01.2025 20:43 Ответить
Герої не вмирають, герої повертаються, щоб нагадати приспаному сумлінню нових поколінь, що таке справжня звитяга і що таке справжня відвага мати мужність бути вільними і хоробрість "сатрапа в морду затопить"
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07.01.2025 20:53 Ответить
Ховайтеся, грішники: Облрембуд гряде!!!
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07.01.2025 19:34 Ответить
Так работники или все таки "военнослужащие"? А то я уже запутался...
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07.01.2025 19:39 Ответить
Если они кого-то п..здят-то работники,а если их-то военнослужащие.
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07.01.2025 19:42 Ответить
Це друже "Оскар".
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07.01.2025 20:12 Ответить
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07.01.2025 21:28 Ответить
Усім відомий закон дуалізма ТЦК-шника.
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07.01.2025 20:16 Ответить
І хоч когось за насильницькі дії буде покарано, чи як завжди відморозяться?
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07.01.2025 19:42 Ответить
А хоч когось вже покарали ? ) отож
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08.01.2025 00:18 Ответить
По статистиці назараз на одного чоловіка приходиться три жіночки,сім тцкашників,три мєнта та два сбушника!
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07.01.2025 19:44 Ответить
ще 1,5 -митника, 1,2-цнапівця.....
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07.01.2025 21:15 Ответить
Та що там розслідувати. Вже проходили. Ухилянт гонявся за інвалідами на реабілітації по всьому Львову. Ображав їх та побив. Потім сам заліз у бусик, і вони просто змушені були його кудись повезти.
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07.01.2025 19:51 Ответить
Ну ось, ви і самі все знаєти. Так воно насправді і було.
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07.01.2025 19:59 Ответить
То були перевдягнені російські диверсанти, а форму можна купити в будь-якому воєнторзі, і взагалі якби тецекашники не побили чоловіка - це б зробили буряти.
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07.01.2025 20:02 Ответить
бійтеся всі і кожний!
зе!дегенерат нікчема лубінець йде з перевіркою.
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07.01.2025 20:05 Ответить
Судячи з все більш частих новин на Цензорі про свавілля ТЦК, з того що дописувачів котрі прямо закликають ухилятися від мобілізації та боротися з нею, війна добігає кінця. Зовсім скоро прийде думка що краще капітуляція ніж мобілізація, а кадирівці будуть кращі за поліцію.
Вітаю. Припливли.
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07.01.2025 20:13 Ответить
Про кадирівців написав, а про бурятів забув, непорядок...вам краще дивитися телемарафон, де ніколи не показують свавілля тцк і де завжди панує потужна злагода та єдність.
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07.01.2025 20:24 Ответить
І як в твоїй голові співіснують два поняття: свавілля тцк, та мобілізація? Самому це не тисне?
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07.01.2025 20:30 Ответить
Якщо в твоїй голові мобілізація- це коли люди самі йдуть у військомати- ти неправий. Що я можу сказати? В будь-якій нації активних, здатних діяти і думати людей не більше 30%.
Ці 30% хто на фронті, хто після поранень, а кого вже й на світі нема.
Решта не бажає захищати свою країну та свої сім'ї. Їм байдуже якою мовою на вулиці будуть вивіски, аби тільки біля генделика повістки не роздавали.
Відкрий зараз кордони- і за спиною в ЗСУ лишиться порожня країна. Заселяйте таджики з бурятами, а вкраїнчики побіжуть по світові, плакатися про втрачений дім та просити соцвиплат.
Справи погані.
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07.01.2025 21:00 Ответить
Тобто відповіді на своє питання я не почую... Прогнозовано. І нащо було влаштовувати ту мінімарафон...?
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07.01.2025 21:20 Ответить
Відповідь ти почув, але не зрозумів. З такими треба по-простому- то чорне, то біле, собачка каже гав, корова- му.
Якщо хтось вирішив що війна йому до лампочки, краще він вдома горілку питиме, що з такими робити?
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07.01.2025 21:35 Ответить
Ти дійсно вважаєш що якийсь бусифікований по беззаконню хлоп буде воювати за мусарів та ТЦКунів що коять свавілля у тилу? Ти дійсно так вважаєш??? Я тебе розчарую. Він при перший ліпшій нагоді просто втече. І втече він для того щоб перевезти свою родину у безпечне місце, бо він справедливо не бачить майбутнє родини у країні тотального свавілля. І буде 1000 разів правий. Тобі зрозуміло де чорне, де біле. Хто гав, а хто мяу?
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07.01.2025 21:46 Ответить
Ну, значить всі жертви були даремні. Буде Малоросєйская область РФ.
Святкуйте.
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07.01.2025 21:53 Ответить
Ось і подякуй за це ТЦКунам, мусорам та ***********!
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07.01.2025 21:59 Ответить
Справді, аби не було мобілізації війну б ми виграли. Залізна в тебе логіка.
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07.01.2025 22:02 Ответить
Наскільки пальців у тебе броня на лобі??? Починаємо з початку:

І як в твоїй голові співіснують два поняття: свавілля тцк, та мобілізація? Самому це не тисне?
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07.01.2025 22:04 Ответить
Якщо хтось вирішив що війна йому до лампочки, краще він вдома горілку питиме, що з такими робити? Хай гуляє?
Кажи.
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07.01.2025 22:05 Ответить
*******, катувати, травити газом! Ти краще запитай у себе чому зараз мотивація практично нульова, на відміну від 22 року? Поміркуй просто над цим.
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07.01.2025 22:10 Ответить
Тому що всі активні вже на фронті. Лишилися мамині жоржинки, сцини та чекаючі кацапів.
Гаразд. Мобілізувати досить. Отже, що пропонуєш? Здаватися?
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07.01.2025 22:15 Ответить
Поганенько в тебе з мисленням, ох поганенько... Між громадянином і державою є негласний договір. Громадянин захищає державу, і так само держава захищає громадянина. Так у всіх нормальних країнах. Але ж не в країні зелених поні! Коли держава кладе болт на громадян, у тому числі на громадян котрі віддали їй своє здоров'я та навіть життя, важко розраховувати на нормальне до неї ставлення. І я нічого не пропоную, не треба ставити мені такі питання. Ти досі продовжуєш називати тотальне беззаконня з боку мусорів та ТЦКунів мобілізацією, то й сам відповідай на такі питання.
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07.01.2025 22:29 Ответить
Ти просто вимагаєш поважати твої права.
Права жити мирним життям, бо держава тебе не захищає і ти її не повинен.
А сім'я в тебе є?
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07.01.2025 22:51 Ответить
Яке нахер мирне життя. Ти геть упоротий...? Коли солдату відриває кінцівку і він чудом залишається живим, а держава йому дає 800 гривень на місяць і ВСЕ! Це дуже мотивує захищати таку державу? Коли для отримання компенсації за загиблого солдата його родині треба пройти "дев'ять кіл пекла", це теж неабияк мотивує, правда? А з іншого боку яйця по 17 гривень, гуманітарку ******* составами, ТЦКуни та голови МСЕКів мільйонери, прокурору- інваліди у сорок років із пенсією у десятки тисяч гривень, браковані міни у військо- партіями, і т. д. Це просто ******* як мотивує захищати таку державу. Як мале дитя, жертва марафону. Ходи здоровий, хай щастить.
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07.01.2025 23:06 Ответить
Не звертайте уваги. Таки відео, це корм для щурів Бойка. Вони з 22, по 25 за принципом "аби хто, крім нас"
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07.01.2025 22:52 Ответить
Ще одне непорозуміння зелен. Хто ти, воїн? Ти мене захищаєш із 2022 року. А навіть не знаю твоє ім'я...
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07.01.2025 23:11 Ответить
З 8 серпня 2014 по квітень 2024.
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07.01.2025 23:45 Ответить
Вірю! То хто ти, воїн?
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07.01.2025 23:48 Ответить
Як що щось каже 92, 72, 92.
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08.01.2025 00:00 Ответить
То посвідчення не буде...?
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08.01.2025 00:06 Ответить
094652
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08.01.2025 00:10 Ответить
морква супутник черемша КАМАЗ
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08.01.2025 00:11 Ответить
Чи може Вам, особисто, посвідчення ветерана додати?
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07.01.2025 23:52 Ответить
Чому б ні! Ти ж впевнений що я "щур Бойка". Ось і доведи що ти мене захищав.
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07.01.2025 23:56 Ответить
То ж як далі спілкуватися маємо.?
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08.01.2025 00:07 Ответить
Ну якщо не балабол, то додай посвідчення. Сам запропонував. Якщо не надаш, то балабол. Наче все просто.
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08.01.2025 00:10 Ответить
То ж як його додати, номер я Вам скинув.
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08.01.2025 00:16 Ответить
Їбать ти кумедний тип!))) Ти зробив мій вечір!))) Точно то не номер трамвайного білету?))) Нарешті все з'ясувалося!))) Ото ти воїн! Ходи й ти здоровий, хай щастить. Добраніч
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08.01.2025 00:21 Ответить
Тож питаю ще раз, як додати фото ?
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08.01.2025 00:22 Ответить
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08.01.2025 01:51 Ответить
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08.01.2025 01:57 Ответить
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08.01.2025 03:05 Ответить
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08.01.2025 02:04 Ответить
Таке посвідчення видається разом з нагрудним знаком (нарешті розібрався як відправляти )
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08.01.2025 02:10 Ответить
Тож, наразі, Ваша черга ?
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08.01.2025 02:21 Ответить
... довести , що Ви не з кола "щурів Бойка"
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08.01.2025 02:36 Ответить
Люди винуваті, влада і тцк молодці, ясно понятно.
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08.01.2025 00:22 Ответить
Що там омбудсман дізнався, коли чоловіка на каталці вантажили в буса, а представника омбудсмана послали нах*й? Так нічого і не дізнався? Ой, який корисний омбудсман...
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07.01.2025 20:26 Ответить
Офіс перевір чи живий той хлопець котрого три тцкашника побили у підвалі Шевченківського военкоматум.Запоріжжя у п'ятницю тринадцятого грудня.перед новим роком Його звали Андрій кажуть ...він десь на полігоні під за річним на Дніпропетровщині помирає хворий на пневмонію та всім байдуже кажуть. Оце він навоює країні. Буде толк з того.
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07.01.2025 20:38 Ответить
Такие еще и подожгут штото. Или от злобы стрелять в спины начнут, если "власть" такая что до отчаянья доводит
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07.01.2025 21:42 Ответить
Требую создать Министерство проверок
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07.01.2025 21:41 Ответить
Та де то були тцк ?! То не може бути! Вони чемні і виховані !
То були буряти! Точно ! Всі впізнали їх стиль! То вони !
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07.01.2025 21:43 Ответить
Може треба просто допомоги і захисту від ТЦК в ООН і ОБСЄ?
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08.01.2025 07:34 Ответить
Коли цьому т.зв. омбудсмену скаржаться інваліди-фронтовики, що їм не виплачують ОГД за інвалідність, то він їх посилає на три літери. А за ухилянтів біжить аж підстрибує.
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09.01.2025 08:03 Ответить
 
 