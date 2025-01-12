Зеленский и Украина должны помнить, что когда другие присылали только каски, Польша посылала танки, - министр обороны Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, Украина и президент Владимир Зеленский должны помнить о помощи, которую уже оказала Польша.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр Косиняк-Камыш заявил в интервью Financial Times.

Так, Косиняк-Камыш относительно призывов Украины предоставить ей самолеты МиГ-29, сказал, что с одной стороны "понимает президента Владимира Зеленского".

"С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что это его роль - всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны также помнить, что когда другие присылали только каски, мы присылали танки", - заявил он.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.