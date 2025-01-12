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Зеленский и Украина должны помнить, что когда другие присылали только каски, Польша посылала танки, - министр обороны Косиняк-Камыш

Косіняк-Камиш про допомогу Україні

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, Украина и президент Владимир Зеленский должны помнить о помощи, которую уже оказала Польша.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр Косиняк-Камыш заявил в интервью Financial Times.

Так, Косиняк-Камыш относительно призывов Украины предоставить ей самолеты МиГ-29, сказал, что с одной стороны "понимает президента Владимира Зеленского".

"С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что это его роль - всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны также помнить, что когда другие присылали только каски, мы присылали танки", - заявил он.

Читайте также: Страны НАТО смогут тратить 5% ВВП на оборону только через 10 лет, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Автор: 

Польша (8439) помощь (7824) самолет (3606) Косиняк-Камыш Владислав (44)


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Топ комментарии
+30
про той факт що надсилаючи танки Україні, Польша забезпечує безпеку своїх східних кордонів міністер Косіняк-Камиш вирішив промовчати.
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12.01.2025 14:37
+28
напам'ятаю гандону касіняк камишу, що польша це робила за гроші! за американські гроші! за великі американські гроші!!!
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12.01.2025 14:40
+26
Щось цей клієнт барбершопу та сцикун забагато патякає.
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12.01.2025 14:35
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Полякам велика подяка:
-за організований прийом біженців
-за передачу танків, БТРів і ***********
-за передачу літаків
-за навчання військових
-за гуманітарну допомогу
Ця допомога була безцінною.
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12.01.2025 14:52 Ответить
Абсолютно згодна !
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12.01.2025 15:44 Ответить
За блокування кордонів подякуйте. Подякуйте за те, що українці піднімабть пшековську еконрмику, доки їх заробітчани гроші заробляють у Австрії та Німеччині.
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12.01.2025 20:09 Ответить
Косіняк-Камиш очевидно випустив з уваги той факт, що ті, хто надсилав каски набагато далі від західного кордону України, ніж Польща, а отже саме Польща буде атакована одразу після України, якщо не надсилатиме танки. І взагалі притомні поляки, в тому числі і відомі знають, що без вільної України не буде вільної Польщі.
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12.01.2025 14:55 Ответить
За вашою логікою, Україна, яка ближче Польщі, правильно закрила ракетні програми та виробництво пво?
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12.01.2025 15:39 Ответить
А чи можна побачити ваш логічний ланцюжок, як ви дійшли такого абсурдного висновку, прочитавши мій пост? Особливо цікаво, як вам вдалося приліпити українську ракетну програму до м'яко кажучи дурні, яку ляпнув польський міністр?
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12.01.2025 15:50 Ответить
Ваша логіка- хто ближче, той більше платить. Каски, танки, напишіть самі що наступне.
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12.01.2025 18:06 Ответить
Для особливо обдарованих логікою поясню на пальцях: те, що Зєлєнскій м'яко кчжучи не готувався до війни - це одна тема і тут не про неї. Тут про те, що наприклад швейцарці не дали ніякого свого озброєння і не дозволили іншим передавати це озброєння, бо вони знають, що у них кацапські гроші і кацапи хм плгрожувати не можуть. Португалія ж приміром давала каски, оскільки ймовірність того, що кацапи доберуться до них рівна нулю. Натомість Польща власне і є потенційно наступною жертвою. І їхєні танки - це мінімум, який вони можуть поставити, щоб не воювати самим. До речі, українці полякам допомогли у 1920-му відбитись від червоних ордБудьонного і Тухачевського, натомість потім українців вони залишили без допомоги. А вже через неповних 20- років Польща пнрестала існувати. Історію треба вчити і робити висновки. Заради власної ж безпеки.
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12.01.2025 21:03 Ответить
Браво! Всі в Європі погані, а зе- это другое. Знатно облизуєте.
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12.01.2025 23:59 Ответить
😊 Ви тут новий, чи випадково? Мрлодий чиловіче, вчіться думати, уважніше читати і робити висновки. Для вас ще раз: у статті не про Зєлєнского, а про Косіняка-Камиша. Улоялюєте тему? От яласне по темі можете двти коментар? Наприклад, чи він правий і яае ваше ставлення до того, шо він сказав? Стосовно Зєлєнского, то ппо нього тут стільки багато кожного дня, що для вас роботи неаочатий край. 😊
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13.01.2025 06:33 Ответить
Для Людина, яка не вміє писати, читати та думати.
Я не молодий та тут давно.
Ви писали, що хто ближче, той повинен давати більше. Ми ближче Польщі.
Поляки нам дали багато допомоги та прийняли багато біженців. Дуже допомогли з міжнародною підтримкою.
Все, що говорить зараз цей діяч, це передвиборна агітація. Там і німцям долітає. Головне- що допомога як йшла, так в іде
І читайте той безлад, що пишете. Чи у вас в голові таке ж?
Головне не що сказав, а що зробив. Є така книжка, де про це написано.
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13.01.2025 16:24 Ответить
Отож! Співай йому "осанна"! У тебе замашки бригадира ботоферм. - розповідаюш хто як має писати в руслі методички. Менторс кий тон типу "я тут самий вумний" і "всі казли, я один - патріот". 😊 Ти б уважніше мої пости читав - там є про хороших поляків хороше (цього найбільше), про поганих - погане. Я тут живу, на самому кордоні, к мене родичі тут і там, у мене рід до сьомого коліна на цій землі при різних владах. Маю право аисати про те, що знаю від діда-прадіда, а не з мктодичок у світлі кон'юктури. Це все. З тобою говорити нема про що - ти темою не володієш. Обтікай і вчися.
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13.01.2025 17:48 Ответить
Наступна війна буде з пшеками.
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12.01.2025 14:58 Ответить
ну якщо зе залишиться президентом ,то це можливо
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12.01.2025 15:25 Ответить
Ні, після перемоги над вами кацапами настане мир
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12.01.2025 15:32 Ответить
Ординець, у вас карликів - пу на країну НАТО не вистачить.
У морозильнику ж не безкінечний запас
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12.01.2025 22:55 Ответить
Українці пам'ятають що поляки зробили для українців під час вторгнення московії. Але Косіняк-Камиш і поляки повинні пам'ятати якби не Україна, її ЗСУ, її народ то Буча була вже би під Варшавою, доля Маріуполя була вже би у Кракова, бомбардування руйнування зазнавали б Варшава, Лодзь, та інші міста Польщі .
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12.01.2025 14:59 Ответить
А якби не 73%, Бучі б не було. Але ж якби...
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12.01.2025 15:40 Ответить
Ти *******. До чого тут 73%...... якби не схиблений ***** та його банда нелюдей з толпою кацапов-нелюдей-дегенератів Війни б не було у : Чечні, Грузії, Україні (як мінімум).
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12.01.2025 16:17 Ответить
*********! А чому при Порошенко війни не було?
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12.01.2025 18:03 Ответить
Ти точно дурне. Війна почалася до президентства Порошенко. Й продовжувалася без зупинок до повномасштабного вторгнення.
Чому ***** зразу не напав - спитай у нього, але якось він казав що його "надулі, надулі дурачка на чітирі кулачка".
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12.01.2025 18:55 Ответить
Тому ***** і фінансував антиукраїнські квартальні шоу та серіали Зеленського.

Тому й є така 73-відсоткова купа любителів поржать з "атопутіннападе", бо ж гундосе:
- сайтісь пасєрєдінє
- просто пірістать стрілять
- гаварім на адном язьіге
- рузкіє просто атадвігают граніцу
- рузкіє тоже люді і ані нє нападут
- какая разніца, хуже нє будєт
...
скоротило його "шашликами" кількість вже на сотні тисяч тих самих виборців, не відсоток, напевно, нажаль.
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13.01.2025 19:14 Ответить
ляхи завжди захищалися чужими тілами і завжди пам'ятають, що воювати потрібно силами союзників!!! а вигоди отримувати - самим!
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12.01.2025 15:01 Ответить
Окремим польським покидькам теж необхідно пам'ятати, що якщо Україна не встоїть - вони наступні...
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12.01.2025 15:03 Ответить
І через скільки років кацапи догризуть Україну? Через 50 років?
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12.01.2025 15:21 Ответить
Таке враження, що оці з "пролетарським обуренням" коментатори як неповнолітні, які не знають про хитання України "туди-сюди", не розуміють, що ті ж поляки ще за 10 років до незалежності твердо обрали свій шлях до цивілізації, на відміну від нас, де 30 років той самий Захід не був впевнений, куди і з ким буде рухатися наша країна. Яке маємо право обурюватися, що "не дають зброю", коли всі 30 років розкрадалася армія, нищилася промисловість (в тому числі воєнна), коли економіка перетворилася на суто сировинну, а технологічне відставання експоненційно зростає? То краще подякуйте, тим, хто ще вірить в порядність наших звичайних людей, незважаючи на непорядність влади, яка від кожної попередньої успадковує лише корупційний досвід і лише в цьому "прогресує".
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12.01.2025 15:13 Ответить
ви написали все вірно . але ж за всю оту недолугу корупційно-мафіозну владу голосував наш ..народ .. --чому в лапках бо народ зараз тільки починає народжуватися в крові . в окопах --- оті 800 000 бійців і ті що вже лежать під жовто-блакитиними прапорами ото і є народ--- якщо після війни ми не пересадимо кучмів . бойків . зеленських . жюлю тимошенко . недобитків опзж толку в державі не буде ніколи . перевзуються перефарбуються і знову той хєр тільки в профіль --- де ви бачили в якій державі щоб у голови верховного суду міліони долл. хабарів у сейфі в кабінеті випадали . це не держава . це ****** мафіозна опг
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12.01.2025 19:43 Ответить
А є ще така приказка.
Якщо тобі хтось щось зробив безплатно і при кожній нагоді тобі це нагадує,віддай гроші і більше не зв'язуйся з цією людиною.
Приміром,кожний український прещидент повинен вибачатися за волинську різню,а я щось не пам'ятаю,щоб Польща вибачалась хоча б за Березу Картузьку.
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12.01.2025 15:14 Ответить
Точно. Давай віддамо полякам баблом
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12.01.2025 15:40 Ответить
Отой концлагер пшеки намертво забули..
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12.01.2025 20:12 Ответить
І знову цей задовбавший "фактор не вдячності українців" . Абсолютно тупа маніпуляція, яка діє лише тому що Україна у безвиході і відчаї. Хіба не дякували безмежно? За усе, що Польща зробила.
Але це не означає мовчати, коли на нас намагаються повісити злочини вікової давності ті, чиї предки винні також за ті події. А ще це не означає, що ми повинні мовчати, коли наше зерно висипають на кордоні, коли вже відверто і прозоро натякають за палки в колеса при вступі в ЄС, якщо ми не зробимо те і се, знову ж таки, користуючись нашою безвихіддю.
І Міги поляки-таки зобов'язані передати, а не закривати нам рота тим, скільки вони для нас зробили.
Комплекс меншовартості нам не тільки русня привила, але й поляки. І зараз на цьому й грають. Це не ми за власним бажанням"завжди жебраки, з простягнутою рукою" - насправді це русня і поляки хочуть нас такими бачити - бидло-недокраїна, завжди одна, як ізгой, мусить клянчити крихти у панів і дяяяякувати.
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12.01.2025 15:17 Ответить
💯
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12.01.2025 20:00 Ответить
Пся крев повинні пам'ятати, що якби не Україна, вони б не існували. Тож краще закрити пельку е не п*здіти.
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12.01.2025 15:19 Ответить
Пшековський гонор.
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12.01.2025 15:27 Ответить
це ти про 1939 рік?
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12.01.2025 15:36 Ответить
Це коли і як?
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12.01.2025 15:39 Ответить
Дурний тебе піп хрестив.
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12.01.2025 18:21 Ответить
Туску не соромно? Це його протеже-коханець.
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12.01.2025 15:26 Ответить
А ми памʼятаємо , дякуємо !!!!
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12.01.2025 15:33 Ответить
цікаво буде почути чи почитати відповідь нашого зеленого генеталіссімуса
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12.01.2025 15:33 Ответить
Кацапси завжди патякали,ми вам всє пастроілі а ці вже заїздили тим що озброїли !
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12.01.2025 15:33 Ответить
що подляки що кацапи - один сорт лайна
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12.01.2025 20:01 Ответить
Цікаво, хтось може пригадати, щоб союзники рашки так тикали їй носом в свою допомогу?
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12.01.2025 15:37 Ответить
🤡 зеленський сказав : я вам нічого не " должен" а шо до пам'яті ...так вона пересохла ...кожного дня... таке нюхати... воно пам'яті не додає .. .
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12.01.2025 15:37 Ответить
В зе завдання таке-розісрати Україну з союзниками
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12.01.2025 15:38 Ответить
Так - надавали - а шо віина вже закінчилась?
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12.01.2025 15:39 Ответить
А Польша єдина, яка перша дала зброю і ми молилися і дякували її ...🇺🇦❤️🇵🇱
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12.01.2025 15:40 Ответить
Польща не була єдиною країною, яка допомагала нам. Якщо не зброєю, то іншим обладнанням чи фінансами допомагали багато країн. І українці знають і пам'ятають це. Ми вдячні всім, хто допомагав.
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12.01.2025 15:59 Ответить
Польша ...яка перша...а всі вчасно потім згуртувались ...
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12.01.2025 16:31 Ответить
Дякуємо, але є нюанси безкорисливості. Вони дали старезне, після того як добились натомість F35, Patriot, іт.д і т.п. А надали, бо спочатку вкакались, ( і правильно), думали Україна впаде. І звісно, що варіантів після цього в них не було б. Так що закрийте пельки: завдяки жертвам тисяч героїв і найкращих синів і дочок українських ви можете сидіти і розпускати ситі хвости... А чому б і не постьобатись, типу ми спасли всіх.. Ницо!
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12.01.2025 17:02 Ответить
Як би " вони не дали" чи не дай Боже б закрили кордони ,то жертв було б більше !дякувати 🤡 , який сказав шо війни не буде і йдіть їжте шашлики ...закрийте і ви пельку і не працюйте на провокацію !!!
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12.01.2025 19:14 Ответить
нема чого дискутувати з неосвіченими, про закриті кордони.. коли б Україна впала, то ви б кацапською вякали за Уралом, а не тут провокували б недолугі випади дешевих політиканів.....
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12.01.2025 19:18 Ответить
...
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12.01.2025 19:24 Ответить
закрили кордони??? на якій підставі цікаво?? що за маячню ви пишете???
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12.01.2025 20:02 Ответить
Уважно треба читати ! І взагалі не чипляйтесь !
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12.01.2025 21:51 Ответить
Пшеки закрили кордони.
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12.01.2025 20:13 Ответить
Ти 100% із тих 73% долбойобіа
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13.01.2025 00:32 Ответить
Ніт я Порохобот , але вмію читати ,слухати і бачити ...тому і примусила своїх дітей виїхати з України за кордон ще в 15р ...
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13.01.2025 00:38 Ответить
Пам'ятайте панове що ви "стоїте грудьми за спиною товариша" інакше орда вже була б на вашому кордоні або ж вже за ним.
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12.01.2025 15:49 Ответить
Польща має державний кордон з сімома країнами Європи: на північному сході вона межує з Росією (Калінінградська область) та Литвою, на сході - з Республікою Білорусь та Україною, на півдні - з Чехією та Словаччиною, на заході - з Німеччиною. На півночі Польща омивається водами Балтійського моря.
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12.01.2025 16:19 Ответить
Так, Україна буде пам'ятати допомогу, всю допомогу від Польщі. На відміну від зєлєнського ! Наш Чмонька пом'ятвє лише про одне. Про свій рейтинг, який змінюється. І запам'ятовувати кожного дня цю цифру - це УДЄЛ ДОВБОЙОБІВ, які від нічого робить чешуть яйця .... за 17.
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12.01.2025 15:53 Ответить
От почитаєш цих вкраїнчиків і одразу бачиш якусь національну шизофренію. Верещать про те, що це поляки повинні бути вдячні, бо бач це Потужні та Незламні вкраїнчики їх захистили.
Хоча Польща це країна НАТО(не кажучи вже про міцну та модернізовану польську армію). Те саме НАТО, в які вкраїнчики так хочуть вступити, бо це єдине що в світі здатне їх захистити, чи як Зезедент Дегенерегельский каже "гарантія щоб війна ніколи знов не почалась".
Тут чи хрестик зняти, чи труси не знімати...
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12.01.2025 15:56 Ответить
А Польща , та цей діяч, мають пам'ятати, що якби не Українці які дають відсіч рашисто-нацисиам то Поляки б вже вчили "язик" та ходили "строєм".....
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12.01.2025 16:08 Ответить
А ще польські фермери блокували кордони, коли інші пропускали такі потрібні товари. Час зізнатися, що усім правлять банальні інтереси, а не якась там "людська" справедливість.
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12.01.2025 16:08 Ответить
Зеленський і Україна мають пам'ятати, що коли інші надсилали лише каски, Польща надсилала танки, - міністр оборони Косіняк-Камиш

...а при зустрічі з поляком українці мают трикратно та земно кланятися.
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12.01.2025 16:19 Ответить
А скільки Польща вже витратила і ще витратить своїх коштів на утримання наших "біженців " які звикли вже отримувати допомогу а працевлаштовуватись чомусь не хочуть .
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12.01.2025 16:19 Ответить
Знову у зєлєбобіків хтось винен!
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12.01.2025 16:28 Ответить
Ми пам'ятаємо, а ще пам'ятаємо що не Косіняк-Камиш був в той час міністром оборони Польщі. То хай ї не пздть.
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12.01.2025 16:37 Ответить
Поляки наші друзі, які пізнаються в біді. Без всяких кацапських коментарів.
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12.01.2025 16:59 Ответить
Поляки все продавали а не надавали безоплатно, це так звана допомога іншим союзникам, частина коштів із програми для нас йшла на викуп совкового озброєння в східної Європи. Друге поляки забули про протести фермерів, які підтримував уряд Польщі, і захищаючи їх поліцією. Третє Польща бере активну участь в відбілюванні орківського екпорту через Білорусь, ті самі зернові йдуть з раші в набагато більшому розмірі але це якось нікого не хвилює.
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12.01.2025 17:40 Ответить
так і було. Пам'ятаєм. І вдячні безконечно - без усякого сарказму. Правда, в політиці просто не буває ніколи: Польща відправляла старі совєцкі танки, а отримавши від ЄС компенсацію, закупила нові корейські.
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12.01.2025 17:58 Ответить
Є така латинська фраза:"Mors tua vita mea",що на українську перекладається як:"твоя смерть-моє життя".За легендою цю фразу вимовляли гладіатори перед тим,як вийти на арену і значення її просте:"щоб я жив,ти маєш вмерти,ніяких переговорів"...У Львівській області стоїть трьохметровий обеліск,пам'ятник національного значення,датований 1641 роком і на ньому написана ця фраза,тільки ось так:"Mia mors tua vita","моя смерть-твоє життя", тобто,щоб ти жив-я маю вмерти.Ще пів тисячі років тому,українець вже мав в своїй ментальності готовність вмерти,щоб захистити іншого!За стільки століть Європа собі до такої благородно самовбивчої ментальності українців привикла,їй в тому добре,вона ніколи не була вдячна Україні і ніколи не жаліла її за цю жертовність.Тому,коли українці жаліються,як їм важко бути сам на сам з ордою,то ці жалі простіше адресувати бетонному муру,а не цивілізованих європейцям,бо мур скоріше відреагує.І говорити,що зробите коридор,щоб дати москаю дійти до європейської границі теж не треба, бо якщо тисячу років кістьми лягали, щоб такого не сталося,то і зараз такого не зробите.Не ту ментальність маєте.
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12.01.2025 17:59 Ответить
як сльози б котилися у демона зла - а Європа мочала....
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12.01.2025 20:05 Ответить
Мені важко читати цей вірш.Суцільний смуток і жах.Але що робить цей вірш ще більш моторошнішим,так то,що він був написаний у 1931 році.Тобто,якими би не були,описані автором,страшні події,які на той момент переживала багатостраждальна Україна,про Голодомор 1932-33 років,у цьому вірші ще мови нема.
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12.01.2025 20:45 Ответить
І з голоду навіть згубила слова

що тоді Олесь мав на увазі? 1921-1923 ?
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12.01.2025 23:17 Ответить
Україна програла війну з більшовиками у 1921.Ще біснуватий Ленін був при владі,потім одразу садист Сталін.Скоріш за все,нашестя москалоти перетворило тоді Україну на одну суцільну "Бучу".
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12.01.2025 23:59 Ответить
Поляки це робили виключно заради себе. Українці прийняли удар, інакше б Польщу чекало б те саме, що й Україну
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12.01.2025 18:28 Ответить
Після перемоги буде кому груди поперед наших воїнів випинати, хоч би не затоптали один одного.
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12.01.2025 19:13 Ответить
В польской IKEA обнаружили 240 противотанковых мин - солдаты случайно отправили их на склад. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы, - https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zaginelo-240-min-wyladowaly-w-sklepowym-magazynie-cztery-oso,nId,7889147#crp_state=1 RMF24

Мины TM-62M оказались среди товаров IKEA из-за халатности польских военных во время разгрузки боеприпасов.

Инцидент привёл к масштабным проверкам в армии и увольнению генерала Кенпчиньского, который скрывал происшествие от руководства. Один из обвинённых в халатности военных покончил с собой.
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12.01.2025 21:46 Ответить
Продовжуєм, продовжуєм, продовжуємо........Бо самі не хочем воювати.
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12.01.2025 22:08 Ответить
Зна курва капську лють до ляхів, помне історію та бздть як і вся обісцяна європа, аж гидко що ми надіємось на оце сцикло, НАТО без США і Британії защокани обісцяни нігери вонючі
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13.01.2025 00:28 Ответить
Українці все пам'ятають. І це вперше за сотні років, коли Польща не вдарила у спину, не відгризла шмат території і не насрала українцям при будь-якій слушній нагоді, особливо коли Україна була у скруті.
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13.01.2025 02:21 Ответить
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