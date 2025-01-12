Зеленский и Украина должны помнить, что когда другие присылали только каски, Польша посылала танки, - министр обороны Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, Украина и президент Владимир Зеленский должны помнить о помощи, которую уже оказала Польша.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр Косиняк-Камыш заявил в интервью Financial Times.
Так, Косиняк-Камыш относительно призывов Украины предоставить ей самолеты МиГ-29, сказал, что с одной стороны "понимает президента Владимира Зеленского".
"С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что это его роль - всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны также помнить, что когда другие присылали только каски, мы присылали танки", - заявил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине оставшиеся свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.
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-за організований прийом біженців
-за передачу танків, БТРів і ***********
-за передачу літаків
-за навчання військових
-за гуманітарну допомогу
Ця допомога була безцінною.
Я не молодий та тут давно.
Ви писали, що хто ближче, той повинен давати більше. Ми ближче Польщі.
Поляки нам дали багато допомоги та прийняли багато біженців. Дуже допомогли з міжнародною підтримкою.
Все, що говорить зараз цей діяч, це передвиборна агітація. Там і німцям долітає. Головне- що допомога як йшла, так в іде
І читайте той безлад, що пишете. Чи у вас в голові таке ж?
Головне не що сказав, а що зробив. Є така книжка, де про це написано.
У морозильнику ж не безкінечний запас
Чому ***** зразу не напав - спитай у нього, але якось він казав що його "надулі, надулі дурачка на чітирі кулачка".
Тому й є така 73-відсоткова купа любителів поржать з "атопутіннападе", бо ж гундосе:
- сайтісь пасєрєдінє
- просто пірістать стрілять
- гаварім на адном язьіге
- рузкіє просто атадвігают граніцу
- рузкіє тоже люді і ані нє нападут
- какая разніца, хуже нє будєт
...
скоротило його "шашликами" кількість вже на сотні тисяч тих самих виборців, не відсоток, напевно, нажаль.
Якщо тобі хтось щось зробив безплатно і при кожній нагоді тобі це нагадує,віддай гроші і більше не зв'язуйся з цією людиною.
Приміром,кожний український прещидент повинен вибачатися за волинську різню,а я щось не пам'ятаю,щоб Польща вибачалась хоча б за Березу Картузьку.
Але це не означає мовчати, коли на нас намагаються повісити злочини вікової давності ті, чиї предки винні також за ті події. А ще це не означає, що ми повинні мовчати, коли наше зерно висипають на кордоні, коли вже відверто і прозоро натякають за палки в колеса при вступі в ЄС, якщо ми не зробимо те і се, знову ж таки, користуючись нашою безвихіддю.
І Міги поляки-таки зобов'язані передати, а не закривати нам рота тим, скільки вони для нас зробили.
Комплекс меншовартості нам не тільки русня привила, але й поляки. І зараз на цьому й грають. Це не ми за власним бажанням"завжди жебраки, з простягнутою рукою" - насправді це русня і поляки хочуть нас такими бачити - бидло-недокраїна, завжди одна, як ізгой, мусить клянчити крихти у панів і дяяяякувати.
Хоча Польща це країна НАТО(не кажучи вже про міцну та модернізовану польську армію). Те саме НАТО, в які вкраїнчики так хочуть вступити, бо це єдине що в світі здатне їх захистити, чи як Зезедент Дегенерегельский каже "гарантія щоб війна ніколи знов не почалась".
Тут чи хрестик зняти, чи труси не знімати...
...а при зустрічі з поляком українці мают трикратно та земно кланятися.
що тоді Олесь мав на увазі? 1921-1923 ?
Мины TM-62M оказались среди товаров IKEA из-за халатности польских военных во время разгрузки боеприпасов.
Инцидент привёл к масштабным проверкам в армии и увольнению генерала Кенпчиньского, который скрывал происшествие от руководства. Один из обвинённых в халатности военных покончил с собой.