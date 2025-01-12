Войска РФ ударили по Краматорску

Днем 12 января 2025 года войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, соответствующие службы работают над фиксацией последствий и повреждений.

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Больше информации о вражеском ударе по городу на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что собрана доказательная база на российского генерала, который организовал ракетный удар по съемочной группе международного информационного агентства Reuters 24 августа 2024 года в Краматорске.

Напомним, в ночь на 25 августа российская армия ударила "Искандером" по Краматорску, попав в отель. Восемь человек получили ранения, один погиб.

Оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей получил тяжелое ранение в результате российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа. В результате удара РФ по Краматорску погиб британец Райан Эванс, который работал на Reuters.