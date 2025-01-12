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Войска РФ ударили по Краматорску

Наслідки удару РФ по Краматорську

Днем 12 января 2025 года войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, соответствующие службы работают над фиксацией последствий и повреждений.

Также смотрите: Ночью 2 января россияне обстреляли Краматорск. ФОТО

Больше информации о вражеском ударе по городу на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что собрана доказательная база на российского генерала, который организовал ракетный удар по съемочной группе международного информационного агентства Reuters 24 августа 2024 года в Краматорске.

Напомним, в ночь на 25 августа российская армия ударила "Искандером" по Краматорску, попав в отель. Восемь человек получили ранения, один погиб.

Оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей получил тяжелое ранение в результате российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа. В результате удара РФ по Краматорску погиб британец Райан Эванс, который работал на Reuters.

Автор: 

Краматорськ (2284) обстрел (27396) Донецкая область (9784) Краматорский район (273) война в Украине (4173)


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Побільше бабла закидайте путлеру, можливо він менше вбиватиме громадян США та ЄС, а можливо і більше вбиватиме. ХЗ.
Newsweek пише, 123 американські компанії у 2023 році сплатили Росії понад 1,2 млрд доларів податку на прибуток, що робить США найбільшим іноземним платником податків у РФ. Згідно з новим дослідженням, до трійки найбільших платників податку на прибуток у Росії у 2023 році увійшли американські компанії: тютюновий гігант Philip Morris International (220 млн доларів), виробник напоїв PepsiCo (135 млн доларів) і кондитерська компанія Mars (99 млн доларів).
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12.01.2025 15:07 Ответить
московські болотні сатанисти продовжують свої криваві справи і всі ті що ******* Україну забравши у неї кучу ракет та ЯЗ під гарантії безпеки- знають в яких бункерах вони, тварі ці сидять , та всі ті що ******* Україну та українців - БЗДЯТЬ запустити туди бодай одну -одненьку але потужну бункеропробивну ракету . Це світ зрадників. Це ппц яке лицемірство бачити сотні розвалених міст та сіл бачити тисячі розірваних дитячих та дорослих тіл та мовчати!!!
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12.01.2025 15:11 Ответить
Нелюдив кацапів терористів на ці обстріли особисто Гутерріш своїм приїздом до х.йла підтримав, та ще папік Римскький намагається порівняти "жертву" з вбивцею.
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12.01.2025 15:36 Ответить
А при Залужному такого НЕ було!
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12.01.2025 17:30 Ответить
 
 