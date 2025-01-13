РУС
Наши десантники взяли в плен 3 оккупантов и эвакуировали 13 гражданских на Кураховском направлении. ВИДЕО

Три малые штурмовые группы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в каждой из которых - по 4 десантника, отправились в атаку на рассвете 1 января на Кураховском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Фактор внезапности был достигнут - разведывательные дроны оккупантов "проспали" выдвижение штурмовых групп и продвижение в первых домах. В одном из подвалов наши воины обнаружили гражданских жителей и помогли им эвакуироваться с поля боя.

В следующем доме десантники взяли трех пленных. Все они - выходцы из Донецкой области, в ряды оккупантов мобилизованы силой. Служили в 91-й отдельной мотострелковой бригаде, - сопротивления не оказывали.

В ходе штурмовой операции было ликвидировано немало оккупантов, которые решили отстреливаться. Благодаря тщательно спланированному штурму и слаженным действиям наши воины взяли под контроль несколько важных позиций.

армия РФ война пленные 79 отдельная десантно-штурмовая бригада
На свята після бояришника кацапів ще 2-3 дні можна виловлювати - просто водички принести навіть дроном , бо "труби дуже горять"
13.01.2025 21:50 Ответить
Одразу видно що викладачі точних нук з донецького універа
13.01.2025 22:52 Ответить
Цікаво, а як там на донбасі проходить насильницька мобілізація. І саме основне - як нарід реагує на дії спвробітників військоматів - так само як і бельшість мудрого наріду в Україні - обурюються та кидаються з ножами - шось жодного відосіка - як в Україні - нема. Ніхто не знімає, як навмисно, не викладає на своїх цезорах, не гнівно осуджують, на своїх цензорах, дії військових.
14.01.2025 03:24 Ответить
там відразу прикладом в рило і на підвальчик і тому там ніхто собі таке не дозволяє
14.01.2025 08:37 Ответить
Це саме ті, що у 2014-16 роках волали з московською сектою фсб, - прутін ввєді!
14.01.2025 08:01 Ответить
І що,шо взяли-ермак віддасть: трохи відпочинуть,підгодуються,підлікуються і назад...
14.01.2025 12:45 Ответить
Героям України слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
14.01.2025 14:17 Ответить
 
 