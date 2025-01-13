Наши десантники взяли в плен 3 оккупантов и эвакуировали 13 гражданских на Кураховском направлении. ВИДЕО

Три малые штурмовые группы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в каждой из которых - по 4 десантника, отправились в атаку на рассвете 1 января на Кураховском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Фактор внезапности был достигнут - разведывательные дроны оккупантов "проспали" выдвижение штурмовых групп и продвижение в первых домах. В одном из подвалов наши воины обнаружили гражданских жителей и помогли им эвакуироваться с поля боя.

В следующем доме десантники взяли трех пленных. Все они - выходцы из Донецкой области, в ряды оккупантов мобилизованы силой. Служили в 91-й отдельной мотострелковой бригаде, - сопротивления не оказывали.

В ходе штурмовой операции было ликвидировано немало оккупантов, которые решили отстреливаться. Благодаря тщательно спланированному штурму и слаженным действиям наши воины взяли под контроль несколько важных позиций.

