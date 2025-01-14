РУС
Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект, который даст Трампу полномочия для покупки Гренландии

Республіканці пропонують законодавчо дозволити Трампу купити Гренландію

Группа республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов разработала законопроект, который предоставит юридические полномочия для покупки Гренландии Дональду Трампу, который об этом не раз говорил.

Об этом пишет Fox News

Отмечается, что республиканец от штата Теннесси Энди Оглс вместе с 10 однопартийцами предложили законопроект под названием "Вернем Гренландии величие" (Make Greenland Great Again Act).

Дания готова обсудить интересы безопасности США в Арктике при президентстве Трампа

В нем говорится, что действующий президент США сможет сразу после инаугурации начать переговоры с Данией о покупке Гренландии, а после заключения сделки - сообщить об этом Конгрессу (как распорядителю бюджетных средств).

"Американские экономические интересы и интересы безопасности больше не будут отодвинуты на задний план, и республиканцы в Палате представителей готовы помочь Трампу добиться успеха в интересах американского народа", - пояснил Оглс.

Трамп рассматривает все варианты присоединения Гренландии к США

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

В отношении Гренландии можно заключить соглашение. Это то, что Трамп умеет делать лучше всего, - будущий вице-президент США Венс

Краще б підготували законопроект який дозволе йому мозг собі купити.
Світ зійшов з розуму. Грінландці проти а вони кажуть хатім .
У 2019 році Росія організувала розсилку фейкового листа, адресованого сенатору США Тому Коттону, з пропозицією придбати Гренландію, - Newsweek з посиланням на розвідку США.

За інформацією спецслужб, лист, датований жовтнем 2019 року, нібито походив від Міністерства закордонних справ Гренландії. У ньому містилася пропозиція виділити кошти на проведення референдуму щодо незалежності Гренландії від Данії.

Після проведеного розслідування у 2022 році данська влада дійшла висновку, що за створенням і розповсюдженням цього документа, найімовірніше, стоїть Росія.
Черчіль був набагато розумніший - окупувавши (фактично), на початку ІІ Світової війни Ісландію, він вивів звідти війська відразу після її закінчення... Бо вважав, що йому досить "головняка" з Ольстером...
ну пока они возвращают величие украины
Нагадує засідання в оркостані,коли ****о сказало«я рєшіл начать сво...»
..корєнной народ гренландіі.. должен провєсті рехвєрєндум . захватіть ..парламєнт.. і удєрживать пока прієдут ..зєльониє чєловєчкі.. потом главний чукча в конгрес должен доставіть мєха песця і білого ведмедя . а вже потім купівля острова
Грєнландія всєх кормит!
А рашу,яка так заважає сша в Арктиці,на місце сцикотно поставить?
ХКУЙЛО ІФЛОНА МАСКА.РАДОВА ПРОСІЯЛА ...А ЦЕЙ ІФЛОН ТРАМПУ-ПОНІ.. І ПОНЕСЛО ТУТ ТРАМПУХУ
