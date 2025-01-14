Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект, который даст Трампу полномочия для покупки Гренландии

Группа республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов разработала законопроект, который предоставит юридические полномочия для покупки Гренландии Дональду Трампу, который об этом не раз говорил.

Отмечается, что республиканец от штата Теннесси Энди Оглс вместе с 10 однопартийцами предложили законопроект под названием "Вернем Гренландии величие" (Make Greenland Great Again Act).

В нем говорится, что действующий президент США сможет сразу после инаугурации начать переговоры с Данией о покупке Гренландии, а после заключения сделки - сообщить об этом Конгрессу (как распорядителю бюджетных средств).

"Американские экономические интересы и интересы безопасности больше не будут отодвинуты на задний план, и республиканцы в Палате представителей готовы помочь Трампу добиться успеха в интересах американского народа", - пояснил Оглс.

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

