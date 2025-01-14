Утверждены базовые квалификационные уровни операторов БПЛА, - Минобороны

Министерство обороны разработало систему квалификации для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Система состоит из четырех базовых квалификационных уровней (БКР), каждый из которых определяет возможности и ограничения для управления различными типами дронов.

Какие будут уровни?

Начальный уровень БКР I предназначен для управления микро- и мини-БПЛА. Он позволяет осуществлять визуальные полеты в воздушном пространстве классов E, F и G по классификации ICAO на высоте до 900 метров над землей. Оператор должен понимать основы авиационной метеорологии, знать характеристики своего дрона и обладать базовыми навигационными навыками.

Второй уровень БКР II расширяет возможности к управлению малыми БПЛА I класса и добавляет доступ к воздушному пространству класса D на высоте до 1 500 метров. На этом уровне появляются требования к работе с радиолокационными станциями и расширенного планирования полетов с учетом ветра на разных высотах.

Уровень БКР ІІІ открывает доступ к управлению тактическими БПЛА во всем воздушном пространстве, кроме класса А, на высоте до 5 500 метров. Оператор должен уметь управлять полетом по приборам, работать с системами распознавания и предотвращения столкновений, а также выполнять взлет и посадку на различных аэродромах.

Самый высокий уровень БКР IV дает право управлять оперативными и стратегическими БПЛА III класса в любом воздушном пространстве и при любых погодных условиях. Оператор должен обладать навыками полета по приборам, работы со спутниковой связью и взаимодействия с органами управления воздушным движением.

Каждый базовый квалификационный уровень содержит четкий перечень знаний, умений и компетенций оператора БПЛА. Такая стандартизация позволит подразделениям эффективно взаимодействовать на фронте и максимально реализовать боевой потенциал беспилотных систем.

Важно отметить, что для полетов за пределами прямой видимости обязательно нужен уровень БКР IV, независимо от размера дрона. Каждый следующий уровень включает все требования предыдущих и требует прохождения соответствующего обучения с демонстрацией практических навыков.

Требования разработаны в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2024 № 1129 о реализации экспериментального проекта по сертификации школ операторов БПЛА.

