Европейские порты обслуживают российские арктические газовые танкеры, несмотря на санкции, - FT

Танкер Cordelia Moon

Европейские судоремонтные верфи продолжают обслуживать российские танкеры, транспортирующие газ через Арктику, несмотря на западные санкции.

Об этом сообщает газета Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в частности Damen в Бресте (Франция) и Fayard A/S в Дании, продолжают предоставлять техническое обслуживание российским танкерам ледового класса, транспортирующим сжиженный природный газ (СПГ) с Ямала.

Согласно данным спутниковых снимков и трекинга от компании Kpler, верфи обслуживали 14 из 15 специализированных танкеров Arc7, которые перевозят газ с Ямала. Некоторые из этих судов посещали верфи несколько раз.

"Если бы эти верфи стали недоступными, вся логистическая операция оказалась бы под угрозой. Они могли бы найти другое место для обслуживания, но это значительно отклонило бы их от маршрута", - сказал Мальте Гумперт, эксперт по арктическому судоходству из High North News, который отслеживает движение этих судов.

После начала войны в Украине в феврале 2022 года восемь танкеров обращались к верфи в Бресте, а девять - к верфи в Дании. Большинство этих судов принадлежат энергетическим и судоходным компаниям, включая греческую Dynagas.

Представители Damen подтвердили, что обслуживали "несколько судов, связанных с транспортировкой российского СПГ", однако подчеркнули, что это делалось "строго в соответствии с европейским санкционным законодательством".

"В ближайший период ремонт этих СПГ-судов не планируется", - добавили в Damen.

Между тем деятельность этих судов и верфей не подпадает под санкции из-за исключения для транспортировки энергоносителей, поскольку танкеры не плавают под российским флагом. Без технического обслуживания от европейских верфей специализированные танкеры не могли бы успешно выполнять свои задачи.

Как пишет издание, единственный танкер, который не обращался к этим верфям, - это Christophe de Margerie, принадлежащий российскому "Совкомфлоту", который попал под санкции.

В декабре 2023 года ЕС наложил санкции на Christophe de Margerie, что стало первым случаем ограничений на операции Ямала. США уже ввели несколько волн санкций в отношении этого проекта.

Напомним, что 10 стран Европейского Союза предложили дальнейшие санкции в отношении торговли с Россией, включая производство таких металлов, как алюминий, с целью дальнейшего сокращения доходов страны и финансирования ее войны против Украины.

Автор: 

Газ (10251) порт (745) Евросоюз (17484)
+7
Топить их надо, это будут реальные санкции.
14.01.2025 12:19 Ответить
+6
оце такі санкціі... вони ніби і є, але на них можна покласти й тобі нічого за це не буде..., гроші це завжди гроші, хоч криваві, хоч які...
14.01.2025 12:14 Ответить
+6
Деньги не пахнут. А скоро упырь начнет по миру ездить и посмеиваться. Иногда я думаю что он реально антихрист. Он не только рашку опустил а и полмира уже предлагая закрыть глаза на преступления и душу продать.
14.01.2025 12:17 Ответить
Європеиські держави самі по собі - а іх верфі самі по собі
14.01.2025 12:10 Ответить
оце такі санкціі... вони ніби і є, але на них можна покласти й тобі нічого за це не буде..., гроші це завжди гроші, хоч криваві, хоч які...
14.01.2025 12:14 Ответить
Бо пекельні ...
14.01.2025 12:21 Ответить
Цей газ належить концерну TOTAL (20%), Китайської Національної Нафтогазової Корпорації (20%) та Фонду Шовкового шляху (9,9%). У дужках доля цих фірм у капіталі ВАТ «Ямал СПГ».
рАсія цим газом розраховується за будівництво заводу скрапленого природного газу.
14.01.2025 14:08 Ответить
Деньги не пахнут. А скоро упырь начнет по миру ездить и посмеиваться. Иногда я думаю что он реально антихрист. Он не только рашку опустил а и полмира уже предлагая закрыть глаза на преступления и душу продать.
14.01.2025 12:17 Ответить
Та не потрібно тільки куйла так демонізувати, там вся рашка така, в тому і справа та і у решті світу далеко не янголята мешкають ...
14.01.2025 12:27 Ответить
Бугага. Купують нафту і газ який возить цей тіньовий флот. Паралельно борються з ним. Перевершили совок по маразму.
14.01.2025 13:14 Ответить
Как неудобно вышло....

Лили наи сопли 11 лет про "эвропейские ценности", приоритет прав, жизнь как наивысшая ценность блаблабла
14.01.2025 12:22 Ответить
Вкотре переконуємось - гроші не пахнуть для деяких європейців...
14.01.2025 12:29 Ответить
хто ще хоче в євросоюз? в європку?
14.01.2025 13:02 Ответить
Взагалі то газ з Ямал 2 він не зовсім російський,конр.пакет в французів ,китайців,і на 11років родовище звільнено від слати ренти,кацапи з нього отримують з гулькин ніс.
14.01.2025 13:38 Ответить
Европе надо деньги, а Украина им до ...... !
14.01.2025 13:41 Ответить
Ну, совок тех гітлору постачав сировину до самого 22 червня.
"капіталісти прададут нам вєрьовку, на каторай ми іх павєсім"
14.01.2025 14:11 Ответить
 
 