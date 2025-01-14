Европейские порты обслуживают российские арктические газовые танкеры, несмотря на санкции, - FT

Европейские судоремонтные верфи продолжают обслуживать российские танкеры, транспортирующие газ через Арктику, несмотря на западные санкции.

Как отмечается, в частности Damen в Бресте (Франция) и Fayard A/S в Дании, продолжают предоставлять техническое обслуживание российским танкерам ледового класса, транспортирующим сжиженный природный газ (СПГ) с Ямала.

Согласно данным спутниковых снимков и трекинга от компании Kpler, верфи обслуживали 14 из 15 специализированных танкеров Arc7, которые перевозят газ с Ямала. Некоторые из этих судов посещали верфи несколько раз.

"Если бы эти верфи стали недоступными, вся логистическая операция оказалась бы под угрозой. Они могли бы найти другое место для обслуживания, но это значительно отклонило бы их от маршрута", - сказал Мальте Гумперт, эксперт по арктическому судоходству из High North News, который отслеживает движение этих судов.

После начала войны в Украине в феврале 2022 года восемь танкеров обращались к верфи в Бресте, а девять - к верфи в Дании. Большинство этих судов принадлежат энергетическим и судоходным компаниям, включая греческую Dynagas.

Представители Damen подтвердили, что обслуживали "несколько судов, связанных с транспортировкой российского СПГ", однако подчеркнули, что это делалось "строго в соответствии с европейским санкционным законодательством".

"В ближайший период ремонт этих СПГ-судов не планируется", - добавили в Damen.

Между тем деятельность этих судов и верфей не подпадает под санкции из-за исключения для транспортировки энергоносителей, поскольку танкеры не плавают под российским флагом. Без технического обслуживания от европейских верфей специализированные танкеры не могли бы успешно выполнять свои задачи.

Как пишет издание, единственный танкер, который не обращался к этим верфям, - это Christophe de Margerie, принадлежащий российскому "Совкомфлоту", который попал под санкции.

В декабре 2023 года ЕС наложил санкции на Christophe de Margerie, что стало первым случаем ограничений на операции Ямала. США уже ввели несколько волн санкций в отношении этого проекта.

Напомним, что 10 стран Европейского Союза предложили дальнейшие санкции в отношении торговли с Россией, включая производство таких металлов, как алюминий, с целью дальнейшего сокращения доходов страны и финансирования ее войны против Украины.

