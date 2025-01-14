ЕС готовит 16-й пакет санкций против РФ, они ударят по импорту алюминия, агропродукции, теневому флоту и банкам, - Йозвяк

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России. Это будет 16-й по счету санкционный пакет Евросоюза.

Об этом в соцсети Х сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ готовится, но сначала его представят странам-членам на следующей неделе. Нацелен на алюминий, агропродукцию, теневой флот, СПГ и другие банки", - написал журналист.

Он отметил, что это будет "содержательный пакет", несмотря на то, что становится все труднее находить новые сферы для санкций. Он касается борьбы с обходом санкций. Также предусматривает ограничения на импорт алюминия, тарифы на агропродукцию плюс удобрения, расширение перечня судов "теневого флота" РФ, в отношении которых применяются санкции.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что принять 16-й пакет ограничений члены Евросоюза планируют в феврале к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что 16 декабря 2024 года Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.

