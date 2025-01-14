РУС
ЕС готовит 16-й пакет санкций против РФ, они ударят по импорту алюминия, агропродукции, теневому флоту и банкам, - Йозвяк

ЄВ готує санкції проти РФ

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России. Это будет 16-й по счету санкционный пакет Евросоюза.

Об этом в соцсети Х сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ готовится, но сначала его представят странам-членам на следующей неделе. Нацелен на алюминий, агропродукцию, теневой флот, СПГ и другие банки", - написал журналист.

Он отметил, что это будет "содержательный пакет", несмотря на то, что становится все труднее находить новые сферы для санкций. Он касается борьбы с обходом санкций. Также предусматривает ограничения на импорт алюминия, тарифы на агропродукцию плюс удобрения, расширение перечня судов "теневого флота" РФ, в отношении которых применяются санкции.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что принять 16-й пакет ограничений члены Евросоюза планируют в феврале к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что 16 декабря 2024 года Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.

россия (96899) санкции (11761) Евросоюз (17484) Йозвяк Рикард (136)
+2
Санкції - це гра в "кошки-мишки"...
Хто кого впіймає!
показать весь комментарий
14.01.2025 23:29 Ответить
+2
Кінець третього року санкцій ізавжди є куди вводити ще... А можна було у 2022-му зразу і всі?
показать весь комментарий
15.01.2025 00:04 Ответить
+2
Кацапів потрібно ізолювати в їх власній країні. Припинити пускати в ЄС та США. Нехай їздять в Монголію та Північну Корею. Ну ще можуть відвідати Іран, Венесуелу та ПАР. Вислати студентів з усіх провідних університетів Західного Світу. Хай вчаться в Пекінському. І нікого вже не потрібно буде ловити - кацапи опиняться у власній пастці.
показать весь комментарий
15.01.2025 01:43 Ответить
Зараз позбігаються мокшанські прихвостні Орбан та Фіцо, то вони його до наступного Нового Року приймати будуть...
показать весь комментарий
14.01.2025 23:52 Ответить
Просто звірячі санкції!
Піззєц рашці!
показать весь комментарий
15.01.2025 00:01 Ответить
поки що і "пекельні американські санкції" і "європейські санкційні пакети" нагадуть пошкрябування рашиста по задниці ,в тому місці ,в якого його вжалив комар....
показать весь комментарий
15.01.2025 00:24 Ответить
Как горохом об стену..
показать весь комментарий
15.01.2025 00:36 Ответить
Якщо "дружбу" перекрити, санкції прийматимуться з музикою - під приємний вереск путінських м@нд@вошок.
показать весь комментарий
15.01.2025 00:40 Ответить
вже відомо, що фіцорбан заблокує
показать весь комментарий
15.01.2025 01:23 Ответить
Нас 3 года уничтожают, а они готовят…
показать весь комментарий
15.01.2025 09:07 Ответить
 
 