Оккупанты утром убили жителя Антоновки, еще семь человек ранены на Херсонщине за сутки

Российские войска сегодня утром, 17 января, атаковали Антоновку в Херсонской области, в результате чего погиб человек. В течение суток еще 7 человек получили ранения в результате обстрелов россиянами области.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Антоновке российские террористы убили еще одного мирного человека. На остановке общественного транспорта в результате вражеского обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина. Сейчас его личность устанавливают. Соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсонской области

По данным председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Янтарное, Томина Балка, Станислав, Софиевка, Кизомыс, Александровка, Берислав, Новокаиры, Червоный Маяк, Шляховое, Новоалександровка, Новоберислав, Томарино, Осокоровка, Украинка, Бургунка, Суханово, Белозерка, Крупица, Монастырское, Ольговка, Ивановка, Федоровка, Вировка, Николаевка, Новотягинка, Велетенское, Змиевка, Токаревка, Львовское, Казацкое, Гавриловка, Михайловка и город Херсон.

Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты побили десяток транспортных средств.

Сообщается, что из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

