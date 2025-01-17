РУС
Солдаты КНДР не знали, что отправляются воевать против Украины, - посол Южной Кореи Хван

Хван Джун-кук

Солдаты КНДР, которые были направлены в Россию, не знали, что их ждет участие в боевых действиях против Украины. Они считали, что едут для участия в военных учениях, ориентированных на имитацию боевых действий.

Об этом заявил посол Южной Кореи в ООН Хван Джун-кук, информирует Цензор.НЕТ.

Джун-кук отметил, что двое северокорейских солдат, захваченных Украиной, не осознавали, что они попали на фронт, и были введены в заблуждение относительно своих настоящих задач.

"Россия и Северная Корея по-прежнему отказываются признать отправку северокорейских солдат и лживо утверждают, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву", - сказал Джун-кук.

Что предшествовало?

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что около 300 КНДРовцев уже ликвидированы на Курщине.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

+35
Знайома кацапсяча "казочка".
показать весь комментарий
17.01.2025 14:00 Ответить
+12
Та конечно. Поехали в ********* встречать новый год, заблудились, проснулись уже на войне. Эту историю мы уже слышали...
Нахера эту кндр отмазывать?
показать весь комментарий
17.01.2025 14:13 Ответить
+10
русня так же визжит когда в плен попадает - мы не на войну, нас на учения отправили
показать весь комментарий
17.01.2025 14:03 Ответить
Знайома кацапсяча "казочка".
показать весь комментарий
17.01.2025 14:00 Ответить
Ти акуратніше із виразом "...кацапсяча..." а то мене були заблокували за схоже слово.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:13 Ответить
Мене постійно блокують Я тоді перехожу на інший обліковий запис
показать весь комментарий
17.01.2025 16:13 Ответить
А чому?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:23 Ответить
Ну в основному за матюки Бувають моменти коли якомусь довбню, щоб щось пояснити треба вживати нецензурну лексику, інакше вони не розуміють хто вони є
показать весь комментарий
17.01.2025 20:32 Ответить
Не знаю, кому в редакції цензора не подобається правда.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:38 Ответить
Це ідея...
показать весь комментарий
17.01.2025 20:37 Ответить
наша сказка хараша начінай сначала!,)
показать весь комментарий
17.01.2025 14:00 Ответить
Брешуть кацапи і корейці однаково ,
але правду не сховати !!
показать весь комментарий
17.01.2025 14:01 Ответить
русня так же визжит когда в плен попадает - мы не на войну, нас на учения отправили
показать весь комментарий
17.01.2025 14:03 Ответить
Знали, але скоріше лише офіцери.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:05 Ответить
Коли тобі видають боєкомплект, сухпай, аптечку, стопудово провели інструктаж це явна ознака, що їдуть на навчання.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:11 Ответить
Взагалі-то ж навчання приближені до реальних боїв
показать весь комментарий
17.01.2025 15:15 Ответить
Ти в армії служив?
показать весь комментарий
17.01.2025 15:24 Ответить
Ні
показать весь комментарий
17.01.2025 15:33 Ответить
А шо там служить? Открой аптечку. Если промедола нет - значит учения.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:43 Ответить
Підар він комуняцький а не посол. Південна Корея котиться в задушливі обійми Китаю і КНДР.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:10 Ответить
Нікуди вона не котиться.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:28 Ответить
Вже прикотилася
показать весь комментарий
17.01.2025 19:01 Ответить
Де?
показать весь комментарий
17.01.2025 19:28 Ответить
Та конечно. Поехали в ********* встречать новый год, заблудились, проснулись уже на войне. Эту историю мы уже слышали...
Нахера эту кндр отмазывать?
показать весь комментарий
17.01.2025 14:13 Ответить
І думали що стріляють холостими ....в тирі. Шо за х-ню несуть собакоїди , то зрозуміло. Але що в ту х- ню хтось ще вірить !?... То дивно.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:13 Ответить
Ай бедные узкоглазые солдатики, наверно заблудились. Может они ещё и собак не едят? Ну, собачки их тогда будут есть
показать весь комментарий
17.01.2025 14:19 Ответить
Ніколи не було і ось знов.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:24 Ответить
Так, чекайте. Це посол Південної Кореї. Точно? Щось не збігається.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:26 Ответить
Та невже?! Точнісінько так як русня в 2022 році вигадки розповідала; "Ох, ми були на навчаннях і випадково заблукали. А де тут наші, орки?". А їм у відповідь: "Ваші вже в поліетиленових пакетах, ось там, а ви - наступні, туди ж"!
показать весь комментарий
17.01.2025 14:31 Ответить
О це щось нове. Південна Корея виправдовує солдат свого ворога.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:35 Ответить
Понять, простiть, та вiдпустить! 🤣
показать весь комментарий
17.01.2025 14:37 Ответить
Здавалося б посадовець притомної країни і такого дурня клеїть.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:48 Ответить
Ну, що за х*йню ви несете? Це те саме, як у 2014 році полонені кацапи говорили, що думали начеб-то вони їдуть на навчання. Де ви бачили щоб танки БМД, БМП, арта по саму зав'язку завантажені боєкомплектом їхали на навчання? Так і тут говорять те , що сказали говорити.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:07 Ответить
Якого біса ви на посла наїхали ? Він переказав то, що йому полонені розповіли, і не більше . Він не робив їм допит, бо на це не має права .
показать весь комментарий
17.01.2025 15:16 Ответить
Солдати КНДР не знали, навіщо їм видали підроблені документи? Ціла армія тупих дебілів?
показать весь комментарий
17.01.2025 15:24 Ответить
Маю думку що не тільки армія, а уся країна
показать весь комментарий
17.01.2025 15:57 Ответить
Уявіть кілька діб ці "дурні" корейці їдуть у поїзді, і нічого не здогадуються. Бо така велика Півн. Корея. Чи поїзд повільний ? Насправді пообіцяли їхнім родичам додаткового рису. Ось і з'явились добровольці.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:45 Ответить
Труднощі з перекладом
показать весь комментарий
17.01.2025 15:54 Ответить
Ну канешна. На учения ехали
показать весь комментарий
17.01.2025 16:16 Ответить
Ось вам і наслідки приходу до влади, так званої, «демократичної партії» у південній Кореї, які лобизаються в ясна с піздоглазими та з північною Кореєю та заглядають у шоколадний глаз *****. Заволали репожерськими гаслами сивої давнини.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:21 Ответить
На кого цей ПЖ від осла розрахований?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:45 Ответить
Дебіл ))))
показать весь комментарий
17.01.2025 16:52 Ответить
 
 