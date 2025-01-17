Солдаты КНДР не знали, что отправляются воевать против Украины, - посол Южной Кореи Хван
Солдаты КНДР, которые были направлены в Россию, не знали, что их ждет участие в боевых действиях против Украины. Они считали, что едут для участия в военных учениях, ориентированных на имитацию боевых действий.
Об этом заявил посол Южной Кореи в ООН Хван Джун-кук, информирует Цензор.НЕТ.
Джун-кук отметил, что двое северокорейских солдат, захваченных Украиной, не осознавали, что они попали на фронт, и были введены в заблуждение относительно своих настоящих задач.
"Россия и Северная Корея по-прежнему отказываются признать отправку северокорейских солдат и лживо утверждают, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву", - сказал Джун-кук.
Что предшествовало?
Ранее разведка Южной Кореи заявила, что около 300 КНДРовцев уже ликвидированы на Курщине.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
