Солдаты КНДР не знали, что отправляются воевать против Украины, - посол Южной Кореи Хван

Солдаты КНДР, которые были направлены в Россию, не знали, что их ждет участие в боевых действиях против Украины. Они считали, что едут для участия в военных учениях, ориентированных на имитацию боевых действий.

Об этом заявил посол Южной Кореи в ООН Хван Джун-кук, информирует Цензор.НЕТ.

Джун-кук отметил, что двое северокорейских солдат, захваченных Украиной, не осознавали, что они попали на фронт, и были введены в заблуждение относительно своих настоящих задач.

"Россия и Северная Корея по-прежнему отказываются признать отправку северокорейских солдат и лживо утверждают, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву", - сказал Джун-кук.

Что предшествовало?

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что около 300 КНДРовцев уже ликвидированы на Курщине.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

