Зеленский наградил еще 453 военных, 202 из них – посмертно, – указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 453 военных, 202 из которых - посмертно, за мужество и самоотверженное выполнение обязанностей в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны.

Соответствующий указ №35/2025 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Как указано в документе, награды присуждены за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении обязанностей в борьбе за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди наград - ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, орден "За мужество", медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Напомним, также Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Дмитрию Масловскому (Кобра), который погиб в рукопашном бою с российским захватчиком.

