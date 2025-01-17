Зеленский наградил еще 453 военных, 202 из них – посмертно, – указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 453 военных, 202 из которых - посмертно, за мужество и самоотверженное выполнение обязанностей в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны.
Соответствующий указ №35/2025 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Как указано в документе, награды присуждены за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении обязанностей в борьбе за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди наград - ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, орден "За мужество", медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".
Напомним, также Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Дмитрию Масловскому (Кобра), который погиб в рукопашном бою с российским захватчиком.
