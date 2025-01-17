На фронте произошло 97 боестолкновений, почти половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 97.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Тимоновичи, Леонивка, Мхи, Диброва и Клюсы Черниговской области; Рясное и Толстодубово Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, в настоящее время идет бой.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили четыре атаки вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки, до сих пор продолжается два боестолкновения.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки. Противник отбит.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Часова Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, восемь из 16 атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки, пять атак продолжаются, семь штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Лисовки, Шевченко, Зоряного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, 14 боестолкновений еще продолжаются.

Ситуация на других направлениях

Также, один раз враг безрезультатно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Операция в Курской области: украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На других направлениях существенных изменений не произошло.

