На фронте произошло 97 боестолкновений, почти половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ
По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 97.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Тимоновичи, Леонивка, Мхи, Диброва и Клюсы Черниговской области; Рясное и Толстодубово Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, в настоящее время идет бой.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили четыре атаки вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки, до сих пор продолжается два боестолкновения.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Сиверском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки. Противник отбит.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Часова Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, восемь из 16 атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки, пять атак продолжаются, семь штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Лисовки, Шевченко, Зоряного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, 14 боестолкновений еще продолжаются.
Ситуация на других направлениях
Также, один раз враг безрезультатно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
Операция в Курской области: украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На других направлениях существенных изменений не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На південному фланзі російські війська захопили населені пункти Ясенове та Слов'янка.
На ділянці Шевченко - Андріївка точаться важкі бої за низку опорних пунктів.
На Костянтинопольському напрямку (раніше Курахівський) супротивник просунувся на південно-східній околиці н.п. Дачне та північніше очисних споруд
На своєму лівому фланзі російські війська захопили решту частину н.п. Піщане, просунулися у західній частині н.п. Звірове і вздовж ряду лісосмуг на південь від н.п. Котлине. Важкі бойові зіткнення продовжуються в районі н.п. Звірове, на південь від шахти «№2» шахтоуправління «Покровське», в районі н.п. Котлине, Удачне та Успенівка.
У разі захоплення Удачного та Котлиного, противник продовжить атаки у північному напрямку з метою взяття шахтоуправління «Покровське» з наступним виходом до траси Е-50 Павлоград - Покровськ.
Вовчанський напрямок.
На правому фланзі зі сторони противника додано сіру зону в районі н.п. Тихе. Противник опублікував кадри штурмових дій у південній частині селища. Ситуація на уточненні."