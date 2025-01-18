"Возглавлял мятеж и злоупотреблял властью": суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Йоля
Суд Южной Кореи выдал ордер на официальный арест президента Юн Сук Еля.
Об этом пишет Yonhap, сообщает Цензор.НЕТ.
Западный окружной суд Сеула выдал ордер по обвинениям в том, что Юн "возглавлял мятеж и злоупотреблял своей властью, когда он объявил военное положение 3 декабря 2024 года".
Также он якобы отправил войска в Национальную ассамблею (парламент страны, - ред.), чтобы помешать законодателям проголосовать против этого указа.
Отмечается, что после выдачи ордера следователи могут держать Юна под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он уже провел в центре заключения после задержания в своей резиденции в Сеуле в среду, 15 января.
Управление по расследованию коррупции для чиновников планирует через 10 дней передать опеку Юна прокуратуре. Далее прокуратура должна провести дальнейшее расследование в отношении него и выдвинуть ему обвинения до завершения 20 дней.
Что этому предшествовало?
Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение.
По его словам, военное положение введено, чтобы "искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить конституционный порядок".
Местные СМИ пишут, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и сделала представление об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.
Позже после решения президента парламент страны проголосовал за отмену военного положения.
Впоследствии стало известно, что правительство Южной Кореи отменило военное положение.
4 декабря 2024 года оппозиция Южной Кореи подала в парламент страны обращение об импичменте президента Юн Сок Йоля после того, как тот попытался объявить в стране военное положение.
7 декабря парламент Южной Кореи не смог принять импичмент президента Юн Сок Йоля.
