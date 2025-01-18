РУС
2 562 30

"Возглавлял мятеж и злоупотреблял властью": суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Йоля

Суд заарештував президента Південної Кореї

Суд Южной Кореи выдал ордер на официальный арест президента Юн Сук Еля.

Об этом пишет Yonhap, сообщает Цензор.НЕТ.

Западный окружной суд Сеула выдал ордер по обвинениям в том, что Юн "возглавлял мятеж и злоупотреблял своей властью, когда он объявил военное положение 3 декабря 2024 года".

Также он якобы отправил войска в Национальную ассамблею (парламент страны, - ред.), чтобы помешать законодателям проголосовать против этого указа.

Отмечается, что после выдачи ордера следователи могут держать Юна под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он уже провел в центре заключения после задержания в своей резиденции в Сеуле в среду, 15 января.

Управление по расследованию коррупции для чиновников планирует через 10 дней передать опеку Юна прокуратуре. Далее прокуратура должна провести дальнейшее расследование в отношении него и выдвинуть ему обвинения до завершения 20 дней.

Также читайте: Президент Южной Кореи Юн просит суд проверить законность своего задержания, - Bloomberg

Что этому предшествовало?

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение.

По его словам, военное положение введено, чтобы "искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить конституционный порядок".

Местные СМИ пишут, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и сделала представление об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.

Позже после решения президента парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

Впоследствии стало известно, что правительство Южной Кореи отменило военное положение.

4 декабря 2024 года оппозиция Южной Кореи подала в парламент страны обращение об импичменте президента Юн Сок Йоля после того, как тот попытался объявить в стране военное положение.

7 декабря парламент Южной Кореи не смог принять импичмент президента Юн Сок Йоля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Южной Кореи Юн не пойдет в суд на рассмотрение дела об импичменте из-за опасений за собственную безопасность, - адвокат

Автор: 

Топ комментарии
+13
Це трохи краще, ніж тріо корпорацій - бєня, ахмєтов і пінчук
18.01.2025 21:20 Ответить
+11
ну слава яйцям, що наш резидент не зловживає владою,

а українські інституції контролю незалежні від офісу президента.

МЫ ЖИВЁМ В СЧАСТЛИВОЙ СТРАНЕ !
18.01.2025 21:13 Ответить
+9
В нас все в конституційному руслі. В нас ''конституція'' ОПа та д'єрмак.
18.01.2025 21:16 Ответить
18.01.2025 21:12 Ответить
Трамп теж сміється
18.01.2025 21:17 Ответить
18.01.2025 21:13 Ответить
Чиїм? Твоїм?
18.01.2025 21:17 Ответить
Мужчінка, я зара реально в ступорі. Серед всього свого коменту я знайшов лише одне слово, яке відповідало би на питання "чиїм?"

І в тебе окрім моїх яєць ніяких асоціацій за майже три роки війни ні з якими іншими яйцями не виникло ?

Пєтух, ти до мене клеїшся, а не до Рєзнікова з його яйцями по 17 гривень за декалітр ?
18.01.2025 21:28 Ответить
Господи, вже й пожартувати не можна!
18.01.2025 21:31 Ответить
жартувати можна і навіть треба,

але у слова "жарт" також є академічне означення.

Жарт - це коли смішно не тільки тобі.
18.01.2025 21:40 Ответить
Сподіваємось, що і у нас буде таке свято.
18.01.2025 21:13 Ответить
У ЮК реальна влада належить тріо корпорацій : Самсунг, LG і Хюндай.
18.01.2025 21:16 Ответить
18.01.2025 21:20 Ответить
тріо у владі України - це *****, ***** і содєржанки *****
18.01.2025 21:32 Ответить
В нас все в конституційному руслі. В нас ''конституція'' ОПа та д'єрмак.
18.01.2025 21:16 Ответить
А у нас в Україні офісно-парламенський устрій - завдячуючи сонцеясному .
18.01.2025 21:29 Ответить
сонцесяйний благодаріт всіх, хто за нього поставив галочку "Хуже нє будєт".

а вони нікуди не зникли і галочку свою бережуть для наступної сраки
18.01.2025 21:37 Ответить
Даст Бог Вальодью чекає теж саме но з більшим переліком звінувачень.
18.01.2025 21:28 Ответить
максімум, шо чекає Валодю - це передоз.

а "Хіміки" з "Азову" стануть директорами атомної енергетики, бо мужні
18.01.2025 21:35 Ответить
Адекватнии був президент - от иому зараз за це і впаяють років зо 20
18.01.2025 21:29 Ответить
А трампакса за 4 роки не удосужились посадити за жоден із злочинів. Навпаки, чекали другого пришестя, тепер мабуть від щастя на сьомому небі
18.01.2025 21:39 Ответить
Корейська прокуратура здатна за 20 діб провести розслідування та висунути звинувачення!
Не пустопорожню підозру, а саме звинувачення!
Панове корейські прокурори, ви потім матеріали справи не викидайте, бо Україну свій "сук" шостий рік плюндрує. Дасть Бог, ************.
18.01.2025 21:42 Ответить
а він не брат ЗЕ..??
18.01.2025 21:48 Ответить
Таке може статися будь де і в Україні теж , 🤡 перший в черзі !!!
18.01.2025 22:28 Ответить
Нам би такий суд
18.01.2025 22:45 Ответить
прохання відрядити цей СУД в Україну ..нам терміново потрібно !
18.01.2025 22:52 Ответить
якійсь зелений дзвіночок
18.01.2025 23:38 Ответить
От би нам таке!
19.01.2025 00:20 Ответить
У нас таке неможливо,бо майже всі прокурори слабі-інваліди.Прошу поставитися з розумінням.
19.01.2025 02:58 Ответить
кореец? - на сво его. или я что-то перепутал....
19.01.2025 04:09 Ответить
Ось так повинно бути в цивілізованих країнах - ніякого імпічмінту з неймовірним механізмом ухвалення, який фактично унеможливлює цей іипічмент, не потрібно для арешту президента. Порушив гарант Конституцію і на наступний вже за гратами.
19.01.2025 15:02 Ответить
 
 