Военные корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море после повреждения подводных кабелей, - СМИ

Военные корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море в рамках программы Baltic Guard.

Отмечается, что на этой неделе в Таллинне бросили якоря три корабля НАТО. Один из них - фрегат королевского флота Нидерландов Tromp, который возглавляет эскадру. Это зенитно-штабной корабль.

В гавани возле столицы Эстонии находятся еще два корабля НАТО - немецкий тральщик Datteln и гидрографическое судно Luymes со смешанным нидерландско-бельгийским экипажем.

Количество кораблей, участвующих в патрулировании Балтийского моря, будет меняться в зависимости от ситуации.

Напомним, что накануне по итогам встречи лидеров стран Балтийского моря НАТО в Хельсинки генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске Baltic Sentry - совместной инициативы Альянса, призванной обеспечить наблюдение за Балтийским морем и ключевыми объектами, а также сдерживать возможных диверсантов или агрессоров.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявлял, что присутствие Североатлантического Альянса в Балтийском море будет радикально увеличено в ответ на усиление агрессивных действий России в регионе.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Напомним, 25 декабря танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту, повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.

В октябре 2023 года газопровод Balticconnector и кабели были повреждены судном Newnew Polarbear.

