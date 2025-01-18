РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9788 посетителей онлайн
Новости
1 666 10

Военные корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море после повреждения подводных кабелей, - СМИ

НАТО патрулює Балтійське море

Военные корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море в рамках программы Baltic Guard.

Об этом пишет издание ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на этой неделе в Таллинне бросили якоря три корабля НАТО. Один из них - фрегат королевского флота Нидерландов Tromp, который возглавляет эскадру. Это зенитно-штабной корабль.

В гавани возле столицы Эстонии находятся еще два корабля НАТО - немецкий тральщик Datteln и гидрографическое судно Luymes со смешанным нидерландско-бельгийским экипажем.

Количество кораблей, участвующих в патрулировании Балтийского моря, будет меняться в зависимости от ситуации.

Напомним, что накануне по итогам встречи лидеров стран Балтийского моря НАТО в Хельсинки генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске Baltic Sentry - совместной инициативы Альянса, призванной обеспечить наблюдение за Балтийским морем и ключевыми объектами, а также сдерживать возможных диверсантов или агрессоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ запугивала из ЗРК С-400 патрульный самолет Франции над Балтийским морем, - Лекорню

Глава правительства Польши Дональд Туск заявлял, что присутствие Североатлантического Альянса в Балтийском море будет радикально увеличено в ответ на усиление агрессивных действий России в регионе.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Напомним, 25 декабря танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту, повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.

В октябре 2023 года газопровод Balticconnector и кабели были повреждены судном Newnew Polarbear.

Читайте также: Дания и Швеция наблюдают за кораблями РФ, которые уже по меньшей мере два дня кружат в Балтийском море

Автор: 

корабль (2051) НАТО (10262) Балтия (367)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Не допоможе поки топити кацапню не почнуть.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:22 Ответить
+4
Самолеты НАТО тоже патрулируют... Правда толку от этого не много.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:18 Ответить
+4
Довго чухало потилицю , оте NATO ...дочухаєтесь , шмаркачі і довбо....би ! ....
показать весь комментарий
18.01.2025 23:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уиииии.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:09 Ответить
Самолеты НАТО тоже патрулируют... Правда толку от этого не много.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:18 Ответить
Не допоможе поки топити кацапню не почнуть.
показать весь комментарий
18.01.2025 23:22 Ответить
Довго чухало потилицю , оте NATO ...дочухаєтесь , шмаркачі і довбо....би ! ....
показать весь комментарий
18.01.2025 23:23 Ответить
Потоплять хоч один кацапокорабель?
показать весь комментарий
18.01.2025 23:32 Ответить
Там тральник та гідрографичне судно, чим потоплять? Гідрографом?
показать весь комментарий
18.01.2025 23:40 Ответить
Гідрографи вивіряють течії та глибини. А тральщики перевіряють акваторію на предмет наявності чужих мін. А можуть виставить і свої... Вже постає питання блокади Фінської затоки (про що я казав з моменту вступу Швеції та Фінляндії в НАТО). "Многоходовочник" , в кінці-кінців, "довийобувався..."
показать весь комментарий
19.01.2025 08:09 Ответить
Найкращий патрульний - торпеда.
показать весь комментарий
19.01.2025 00:06 Ответить
Или "случайно" заблудившаяся старая немецкая мина.
показать весь комментарий
19.01.2025 09:20 Ответить
Краще б наші Малюки... І не тільки Балтика
показать весь комментарий
19.01.2025 07:08 Ответить
 
 