Бригадный генерал Шаповалов возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене, - Умеров
Бригадный генерал Геннадий Шаповалов возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Во исполнение поручения президента Украины подписал соответствующее назначение. Его основной задачей станет координация военного сотрудничества с партнерами, в частности по поставкам военной помощи Украине", - сообщил глава оборонного ведомства.
Умеров рассказал, что генерал Шаповалов - боевой офицер с большим опытом. Военное образование он получил с отличием в Украине, а также в США, завершив обучение в Военном колледже Армии США, где готовят старших офицеров Сухопутных войск.
"За годы службы прошел все ступени военной карьеры - от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В 2022 году ему присвоено звание бригадного генерала", - рассказал министр.
Глава Минобороны добавил, что знания и опыт генерала Шаповалова станут важным инструментом для эффективного сотрудничества с нашими партнерами.
Напомним, что с апреля 2024 года бригадный генерал Геннадий Шаповалов был командующим ОК "Південь".
Справочно
NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.
NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.
Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хто, взагалі, в тих шаповалових розбирається?
він є в списку зе!гундоса?
цього достатньо!
А де ти був?
2012 - Командно-штабний інститут застосування військ (сил) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національного університету оборони України (обидва - з відзнаками), Національний університет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Воєнний коледж армії США.
- Національний університет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії» та
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90 - Воєнний коледж армії США.
ааа...
і знає англійську.
ну, що ж наступне призначення, якоїсь генеральської коханки дебілки, в погонах, що теж по лєвацькій квоті.
а вже наступне призначення, перший український полковник трасгендер. теж по квоті лєвацької толерантності.
від його роботи залежить життя тисяч солдат
.
підійде ?
Навіть якщо це і бойовий генерал
.