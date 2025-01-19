Бригадный генерал Шаповалов возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене, - Умеров

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Во исполнение поручения президента Украины подписал соответствующее назначение. Его основной задачей станет координация военного сотрудничества с партнерами, в частности по поставкам военной помощи Украине", - сообщил глава оборонного ведомства.

Умеров рассказал, что генерал Шаповалов - боевой офицер с большим опытом. Военное образование он получил с отличием в Украине, а также в США, завершив обучение в Военном колледже Армии США, где готовят старших офицеров Сухопутных войск.

"За годы службы прошел все ступени военной карьеры - от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В 2022 году ему присвоено звание бригадного генерала", - рассказал министр.

Глава Минобороны добавил, что знания и опыт генерала Шаповалова станут важным инструментом для эффективного сотрудничества с нашими партнерами.

Напомним, что с апреля 2024 года бригадный генерал Геннадий Шаповалов был командующим ОК "Південь".

Читайте также: Зеленский поручил Умерову назначить полковника Качура начальником Национальной академии сухопутных войск

Справочно

NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.

Читайте также: Умеров подписал приказ о назначении Качура руководителем Национальной академии Сухопутных войск и озвучил его ключевые задачи в должности