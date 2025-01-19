РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости
4 741 28

Бригадный генерал Шаповалов возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене, - Умеров

Шаповалов очолить українську команду при NSATU у Вісбадені

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Во исполнение поручения президента Украины подписал соответствующее назначение. Его основной задачей станет координация военного сотрудничества с партнерами, в частности по поставкам военной помощи Украине", - сообщил глава оборонного ведомства.

Умеров рассказал, что генерал Шаповалов - боевой офицер с большим опытом. Военное образование он получил с отличием в Украине, а также в США, завершив обучение в Военном колледже Армии США, где готовят старших офицеров Сухопутных войск.

"За годы службы прошел все ступени военной карьеры - от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В 2022 году ему присвоено звание бригадного генерала", - рассказал министр.

Глава Минобороны добавил, что знания и опыт генерала Шаповалова станут важным инструментом для эффективного сотрудничества с нашими партнерами.

Напомним, что с апреля 2024 года бригадный генерал Геннадий Шаповалов был командующим ОК "Південь".

Читайте также: Зеленский поручил Умерову назначить полковника Качура начальником Национальной академии сухопутных войск

Справочно

NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.

Читайте также: Умеров подписал приказ о назначении Качура руководителем Национальной академии Сухопутных войск и озвучил его ключевые задачи в должности

Автор: 

назначение (2208) НАТО (10262) ВСУ (6863) Умеров Рустем (632)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Все що повязано з агентом їрмаком і його мерзотною крадійською шавкою умеровим, автоматом викликає відразу. Навіть якщо це і бойовий генерал
показать весь комментарий
19.01.2025 18:52 Ответить
+7
показать весь комментарий
19.01.2025 19:10 Ответить
+5
та, тих шаповалових, як собак нерізаних! хто їх рахує?
хто, взагалі, в тих шаповалових розбирається?
він є в списку зе!гундоса?
цього достатньо!
показать весь комментарий
19.01.2025 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
генерал Шаповалов потрібно писати із ім"ям, так як є інший генерал шаповалов....
показать весь комментарий
19.01.2025 18:40 Ответить
та, тих шаповалових, як собак нерізаних! хто їх рахує?
хто, взагалі, в тих шаповалових розбирається?
він є в списку зе!гундоса?
цього достатньо!
показать весь комментарий
19.01.2025 18:53 Ответить
І обидва "шаповалових, упс!, кацапи...
показать весь комментарий
19.01.2025 21:37 Ответить
Бригадний генерал Геннадій Шаповалов очолить українську команду при NSATU у Вісбадені. Джерело: https://censor.net/ua/n3531099
показать весь комментарий
19.01.2025 19:03 Ответить
"Бригадний генерал Шаповалов очолить українську команду при NSATU у Вісбадені, - Умєров Джерело: https://censor.net/ua/n3531099"
показать весь комментарий
19.01.2025 19:04 Ответить
А де він був з 2012 по 2022 рік?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:42 Ответить
Тут : "от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка".

А де ти був?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:56 Ответить
а ти де був?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:07 Ответить
Просте питання, на яке не побачив відповіді в ЗМІ, треба обов"язково язвити?
показать весь комментарий
19.01.2025 20:02 Ответить
Он учился-
2012 - Командно-штабний інститут застосування військ (сил) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національного університету оборони України (обидва - з відзнаками), Національний університет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Воєнний коледж армії США.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:35 Ответить
совок + совок + (підозрюю) амер-совок.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:20 Ответить
теж, практично ніхто, зе!гундос доручив?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:50 Ответить
- Командно-штабний інститут застосування військ (сил) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національного університету оборони України (обидва - з відзнаками),

- Національний університет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії» та

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90 - Воєнний коледж армії США.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:53 Ответить
тобто, штабне ніщо, що вміє носити папірці, з кабінету в кабінет?
ааа...
і знає англійську.
ну, що ж наступне призначення, якоїсь генеральської коханки дебілки, в погонах, що теж по лєвацькій квоті.
а вже наступне призначення, перший український полковник трасгендер. теж по квоті лєвацької толерантності.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:59 Ответить
найвищий пілотаж в будь-якому Війську - талановитий штабіст, який планує операцію

від його роботи залежить життя тисяч солдат

.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:34 Ответить
Такий є! Дістаємо з нафталіну Гриценко...
показать весь комментарий
19.01.2025 21:41 Ответить
Все що повязано з агентом їрмаком і його мерзотною крадійською шавкою умеровим, автоматом викликає відразу. Навіть якщо це і бойовий генерал
показать весь комментарий
19.01.2025 18:52 Ответить
а чотирижди Герой Совецького Союза ?

підійде ?
Навіть якщо це і бойовий генерал

.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:55 Ответить
І шо має бути?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:54 Ответить
Якщо він такий ''крутезний'', то чого подалі від фронту відправили?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:56 Ответить
... не для цього мама "квіточку" ростила!
показать весь комментарий
19.01.2025 19:09 Ответить
Генералів треба зберігати у теплому та безпечному місці!
показать весь комментарий
19.01.2025 19:09 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2025 19:10 Ответить
А де був в цей час голобородько з єрмаком? Ні хто не знає?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:52 Ответить
Був такий віршик ( не пам'ятаю, хто автор) : "Что нє дєлаєт дурак , все он дєлаєт нє так"
показать весь комментарий
19.01.2025 19:56 Ответить
Курськнаш, Вісбаденнаш Павлоград баден готується.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:58 Ответить
Можливо і достойна людина, але коли бачиш поряд ім'я Умерова, то стає якось ніяково.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:40 Ответить
Бойовий освічений генерал на посаду в глибокий тил ? А кого на фронт тоді ? З кафедри Навчальної військової підготовки інституту !! Маячня якась у генералитеті.
показать весь комментарий
20.01.2025 13:14 Ответить
 
 