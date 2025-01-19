ХАМАС освободил первых трех израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня
Группировка ХАМАС передала трех израильских заложников представителям Красного Креста. Освобождение заложников произошло в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 19 января.
Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.
Трех израильских заложниц - Роми Гонен, Дорону Штайнбрехер и Эмили Дамари ХАМАС передал Красному Кресту. После чего Красный Крест передал освобожденных женщин израильским военным.
Отмечается, что в плену ХАМАСа женщины пробыли 15 месяцев.
Ранее сообщалось, что Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.
Напомним, американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.
Также ранее сообщалось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Секторе Газа и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.
Слава богу, у нас фсьо в порядку!
Три заложницы дома (на территории Израиля), с ними все хорошо, насколько это возможно после 471 дня плена.
Теперь так будет долго, много дней. Адское реалити-шоу.
Но обратите внимание: Хамас сегодня не обстрелял напоследок Израиль. Всегда, вот всегда через несколько минут после наступления режима прекращения огня, они выпускали несколько ракет, как бы оставляя за собой последнее слова. Сегодня нет. Хотя вроде ничего не мешало.
Это важный индикатор, на мой взгляд. А то, что они понапялили на себя форму, что возмутило многих, ничего страшного - разведке легче фиксировать.
а, що тобі доброго, з тисячолітньої війни на близькому сході?
звідки будеш посполитий?
****** підари знищили весь схід, економіку, інфраструктуру, захватили купу землі, та тисячі полонених, за це від нас вимагають припинення вогню?
хамас - это животные, которых нужно уничтожать.