РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости
3 602 43

ХАМАС освободил первых трех израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня

ХАМАС передав ізраїльським військовим перших заручників

Группировка ХАМАС передала трех израильских заложников представителям Красного Креста. Освобождение заложников произошло в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 19 января.

Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Трех израильских заложниц - Роми Гонен, Дорону Штайнбрехер и Эмили Дамари ХАМАС передал Красному Кресту. После чего Красный Крест передал освобожденных женщин израильским военным.

Отмечается, что в плену ХАМАСа женщины пробыли 15 месяцев.

Ранее сообщалось, что Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним, американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.

Также ранее сообщалось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Секторе Газа и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Читайте также: Израиль объявил о начале перемирия в Секторе Газа: режим прекращения огня вступил в силу в 11:15

Автор: 

Израиль (2089) обмен (1490) Хамас (197) пленные (2218)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Три заложницы дома (на территории Израиля), с ними все хорошо, насколько это возможно после 471 дня плена.

Теперь так будет долго, много дней. Адское реалити-шоу.

Но обратите внимание: Хамас сегодня не обстрелял напоследок Израиль. Всегда, вот всегда через несколько минут после наступления режима прекращения огня, они выпускали несколько ракет, как бы оставляя за собой последнее слова. Сегодня нет. Хотя вроде ничего не мешало.

Это важный индикатор, на мой взгляд. А то, что они понапялили на себя форму, что возмутило многих, ничего страшного - разведке легче фиксировать.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:01 Ответить
+5
Перша добра новина на 2025.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:09 Ответить
+3
Всіх на всіх не пробували?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Радіємо за них!
Слава богу, у нас фсьо в порядку!
показать весь комментарий
19.01.2025 18:58 Ответить
Чого ти радієш? що тебе пов'язує з Ізраїлем?
показать весь комментарий
19.01.2025 20:13 Ответить
Всіх на всіх не пробували?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:59 Ответить
не відбирай славу та оплески у хрипатого зе!гундоса!
показать весь комментарий
19.01.2025 19:05 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Три заложницы дома (на территории Израиля), с ними все хорошо, насколько это возможно после 471 дня плена.

Теперь так будет долго, много дней. Адское реалити-шоу.

Но обратите внимание: Хамас сегодня не обстрелял напоследок Израиль. Всегда, вот всегда через несколько минут после наступления режима прекращения огня, они выпускали несколько ракет, как бы оставляя за собой последнее слова. Сегодня нет. Хотя вроде ничего не мешало.

Это важный индикатор, на мой взгляд. А то, что они понапялили на себя форму, что возмутило многих, ничего страшного - разведке легче фиксировать.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:01 Ответить
Перша добра новина на 2025.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:09 Ответить
хммм....
а, що тобі доброго, з тисячолітньої війни на близькому сході?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:14 Ответить
в тебе знищили: дім, родину, родичей, а ти такий весело дебільний радієш позитивним новинам у світі?
звідки будеш посполитий?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:18 Ответить
В мене нічого не знищували, це по перше. Я живу в Канаді. По друге, любе припинення війни і смертей це добре.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:42 Ответить
а яке твоє собаче діло? я теж радію за Ізраіль - у мене там друзі. Неймовірно хороші люди.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:31 Ответить
яка тисячолітня війна там? поясни?
показать весь комментарий
19.01.2025 20:35 Ответить
зараз не можу! давай у наступну неділю?
показать весь комментарий
19.01.2025 20:48 Ответить
давай не будеш відсьогодні херню писати?)
показать весь комментарий
19.01.2025 22:34 Ответить
тобто ізраїль, роз'їбашив там всьо, і вимагає повернути полонених? за це від нього вимагають припинення вогню?
****** підари знищили весь схід, економіку, інфраструктуру, захватили купу землі, та тисячі полонених, за це від нас вимагають припинення вогню?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:10 Ответить
Припинення вогню вимагають від обох сторін.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:14 Ответить
зрозуміло, різницю не віддупляєш?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:16 Ответить
Quod licet Iovi (Jovi) non licet bovi (з лат. «Що можна Юпітеру, не можна бику»....
показать весь комментарий
19.01.2025 19:17 Ответить
я знаю, що іюдея, провінція римської імперії, то часи не змінились?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:20 Ответить
а що не зрозуміти - "інтереси понад усе....", США/ Китай в цій нашій війні шукають свої "бонуси", кацапія тепер змушена іти ва-банк..., так як теж добре усвідомлюе що її "грають"...., а ми на "пательні" цих "інтересів"..., профукали свій "ядерний щит", тепер маем що маем...
показать весь комментарий
19.01.2025 19:35 Ответить
А до того 70 років захищали та абустраівалі расію.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:22 Ответить
Біблію написав Бог. Гугл -

Хто є автором Біблії?



Бог, а не церква, собори і люди як такі є головним автором Біблії. Бог тримав процес написання Біблії під особливим наглядом. Саме Бог через Святого Духа сприяв створенню канону, щоб «все» Писання можна було назвати «Богом натхнене» (2Тим. 3:16; 2Петр.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:27 Ответить
так само як ми мріємо роз'є****Ти рашку, яка ввалиласяв Україну і повбивалатисячі дітей найжорстокішим способом. Таке от, Грьіша єпанутий
показать весь комментарий
19.01.2025 20:34 Ответить
Твои пропозиции, хриша?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:43 Ответить
- Да надо взять и всё поделить! Вот так вот просто - взять и всё поделить на всех! И всем будет счастье. Знаете, такое вот общество счастливых, равных людей.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:46 Ответить
Тільки трьох? Була ж умова що звільнять 33 заручники на кілька тисяч палестинців?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:25 Ответить
Гарна новина...
показать весь комментарий
19.01.2025 19:25 Ответить
Бачте як гарно працює тактика терористів. Вбили більше двох тисяч мирих ізраільтян, набрали заручників, потім трьох відпустили і вже весь світ терористів чуть не цілувати і на руках носити готовий.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:20 Ответить
Ізраіль колись за одно свого тисячу віддав. Тому що це країна для людей, а не люди для країни. Вчіться.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:25 Ответить
За одного отдал тысячу. Эта тысяча убила сотни людей 7 октября 2023-го и научила еще тысячи палестинцев как убивать и ненавидеть евреев.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:40 Ответить
Ізраіль навчив терористів, що можна вбивати ізраільтян і брати заручників. Щоб потім за одного заручники освободити всіх своїх
показать весь комментарий
19.01.2025 20:59 Ответить
Це ти до кого?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:11 Ответить
Одной из заложниц отрезали пальцы:


хамас - это животные, которых нужно уничтожать.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:45 Ответить
Бл..дбь ,дикари снова победили ( надеюсь временно )
показать весь комментарий
19.01.2025 21:20 Ответить
Hrysha Hlyba 7474e929 Я щось не зрозумів пана , ми цю війну не починали . Які до нас претензії . Чи пан ******** середневіче
показать весь комментарий
19.01.2025 21:55 Ответить
Что ж непонятного? Этот "пан" - лахтинский кацапский троль, который серет здесь на любую хорошую новость, изо дня в день.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:41 Ответить
Єто всьо оголтєланя пропаганда Ізраіля, згєнєрірованная іскуствєнним інтєлєктом! Коран запрєщаєт брать в заложнікі жєнщін і дєтєй! (С) це мені писали півтора роки тому різні араби...
показать весь комментарий
19.01.2025 22:29 Ответить
 
 