ХАМАС освободил первых трех израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня

Группировка ХАМАС передала трех израильских заложников представителям Красного Креста. Освобождение заложников произошло в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 19 января.

Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Трех израильских заложниц - Роми Гонен, Дорону Штайнбрехер и Эмили Дамари ХАМАС передал Красному Кресту. После чего Красный Крест передал освобожденных женщин израильским военным.

Отмечается, что в плену ХАМАСа женщины пробыли 15 месяцев.

Ранее сообщалось, что Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним, американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.

Также ранее сообщалось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Секторе Газа и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

