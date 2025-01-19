Комплексная группа Генерального штаба провела проверку в 156-й ОМБр, выявлен ряд существенных недостатков

Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Отмечается, что сейчас группа работает в 156-й отдельной механизированной бригаде. Цель работы - проверка хода формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.

В настоящее время воинская часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе.

В то же время осуществляется отбор персонала на профессиональную подготовку. Продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом.

В ходе проверки был выявлен ряд существенных недостатков, для устранения которых определены задачи Командующему Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (генерал-майору Михаилу Драпатому - Ред.). В частности, относительно:

замены части руководящего состава бригады и назначения командира с боевым и практическим опытом прохождения службы на командных должностях;

перевод в часть офицеров и сержантов, которые ранее принимали участие в боевых действиях с целью наращивания боевых возможностей 156-й ОМБр;

повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;

повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ, а также решение ряда других вопросов, которые влияют на результаты боевых действий.

В Генштабе отмечают, что ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155-й бригады имени Анны Киевской учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем.

Группа Генерального штаба продолжит работать в 156-й отдельной механизированной бригаде.

"Командование Вооруженных сил Украины оперативно реагирует на проблемы воинских частей и оказывает всестороннюю помощь для повышения их боеспособности и улучшения мотивации военнослужащих. Особое внимание уделяется пополнению обученным личным составом боевых бригад, которые ведут интенсивные бои с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.

