Комплексная группа Генерального штаба провела проверку в 156-й ОМБр, выявлен ряд существенных недостатков
Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Отмечается, что сейчас группа работает в 156-й отдельной механизированной бригаде. Цель работы - проверка хода формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.
В настоящее время воинская часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе.
В то же время осуществляется отбор персонала на профессиональную подготовку. Продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом.
В ходе проверки был выявлен ряд существенных недостатков, для устранения которых определены задачи Командующему Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (генерал-майору Михаилу Драпатому - Ред.). В частности, относительно:
- замены части руководящего состава бригады и назначения командира с боевым и практическим опытом прохождения службы на командных должностях;
- перевод в часть офицеров и сержантов, которые ранее принимали участие в боевых действиях с целью наращивания боевых возможностей 156-й ОМБр;
- повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;
- повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ, а также решение ряда других вопросов, которые влияют на результаты боевых действий.
В Генштабе отмечают, что ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155-й бригады имени Анны Киевской учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем.
Группа Генерального штаба продолжит работать в 156-й отдельной механизированной бригаде.
"Командование Вооруженных сил Украины оперативно реагирует на проблемы воинских частей и оказывает всестороннюю помощь для повышения их боеспособности и улучшения мотивации военнослужащих. Особое внимание уделяется пополнению обученным личным составом боевых бригад, которые ведут интенсивные бои с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.
......
а НЕ простіше поповнювати новобранцями "старі" бригади ?
і офіцерів НЕ треба буде двігать туди-сюди, і кістяк досвідчених солдатів вже є
ЗЄлі подобаються новенькі свіжефарбовані оловьяні солдатики
.
а як же тоді розвалювати вже давно злагоджені підрозділи ?
Не плутати з прой...бами - етадругоє!
підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;",-
т.ч. офіцерів/сержантів, здатних якісно та реалістично провести підготовку особового складу зараз у в/ч немає, але підготовка вже розпочалася.
Просто номер відбувають.
Йде і йде, і мать його так.
Дійсно аффтарітєтна комісія!
А бойовий досвід, здобутий на півночі та/або півдні враховувати не потрібно?
І знайшли винних тільки в цих бригадах, але над ними було інше командування яке це мало перевіряти на етапі формування. Не бачу по них ніяких висновків.