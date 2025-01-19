РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости
5 109 17

Комплексная группа Генерального штаба провела проверку в 156-й ОМБр, выявлен ряд существенных недостатков

Генштаб перевірив 156-у ОМБр

Во исполнение решения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины в войсках начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Отмечается, что сейчас группа работает в 156-й отдельной механизированной бригаде. Цель работы - проверка хода формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.

В настоящее время воинская часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе.

В то же время осуществляется отбор персонала на профессиональную подготовку. Продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом.

Читайте также: Заместитель министра обороны Клименков проверил обеспечение войск на восточном направлении фронта. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ходе проверки был выявлен ряд существенных недостатков, для устранения которых определены задачи Командующему Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (генерал-майору Михаилу Драпатому - Ред.). В частности, относительно:

  • замены части руководящего состава бригады и назначения командира с боевым и практическим опытом прохождения службы на командных должностях;
  • перевод в часть офицеров и сержантов, которые ранее принимали участие в боевых действиях с целью наращивания боевых возможностей 156-й ОМБр;
  • повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;
  • повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ, а также решение ряда других вопросов, которые влияют на результаты боевых действий.

Читайте также: Бригадный генерал Шаповалов возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене, - Умеров

В Генштабе отмечают, что ошибки, которые случились во время формирования и подготовки 155-й бригады имени Анны Киевской учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем.

Группа Генерального штаба продолжит работать в 156-й отдельной механизированной бригаде.

"Командование Вооруженных сил Украины оперативно реагирует на проблемы воинских частей и оказывает всестороннюю помощь для повышения их боеспособности и улучшения мотивации военнослужащих. Особое внимание уделяется пополнению обученным личным составом боевых бригад, которые ведут интенсивные бои с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.

Читайте также: Почему военные идут в СОЧ и при каких условиях готовы вернуться, - результаты опроса

Автор: 

Генштаб ВС (6841) проверка (823) ВСУ (6863)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
виявлено низку суттєвих недоліків

Не плутати з прой...бами - етадругоє!
показать весь комментарий
19.01.2025 19:04 Ответить
+9
Дайте вгадаю, по результатах перевірки винний Петро, якого мобілізували тиждень тому. Генералам та полковникам, які героїчно провели перевірку та вивели слідство на злісного агента кацапів Петра - присвоєно позачергове звання, надано 100500 нагород та відправлено у відпустку до партнерів у Францію, щоб відпочити.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:03 Ответить
+8
Бірки не того розміру і надписи не тим шрифтом.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так вирішили не комплектувати... РНБО провели! Чи все пішло по варіанту "2"?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:03 Ответить
нова пічаль - Анна Київська-2

- заміни частини керівного складу бригади і призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходженням служби на командних посадах;
- переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156 ОМБр;
......

а НЕ простіше поповнювати новобранцями "старі" бригади ?
і офіцерів НЕ треба буде двігать туди-сюди, і кістяк досвідчених солдатів вже є

ЗЄлі подобаються новенькі свіжефарбовані оловьяні солдатики

.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:48 Ответить
ну ти смішна, чесслово )))

а як же тоді розвалювати вже давно злагоджені підрозділи ?
показать весь комментарий
19.01.2025 20:21 Ответить
Куди дівати нових кумів і блатних охвіцерів Творожка? Їм також треба рости. Рік за три йдуть.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:54 Ответить
Дайте вгадаю, по результатах перевірки винний Петро, якого мобілізували тиждень тому. Генералам та полковникам, які героїчно провели перевірку та вивели слідство на злісного агента кацапів Петра - присвоєно позачергове звання, надано 100500 нагород та відправлено у відпустку до партнерів у Францію, щоб відпочити.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:03 Ответить
виявлено низку суттєвих недоліків

Не плутати з прой...бами - етадругоє!
показать весь комментарий
19.01.2025 19:04 Ответить
Так які ж саме "недоліки"? солдат без ременя чи командир хабарник?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:11 Ответить
Бірки не того розміру і надписи не тим шрифтом.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:44 Ответить
Мало того, що надписи не тим шрифтом, вони ще й не на тій висоті на дверях висять....
показать весь комментарий
19.01.2025 20:28 Ответить
Над входом до бліндажу...
показать весь комментарий
20.01.2025 12:34 Ответить
"...переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156 ОМБр;
підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;",-

т.ч. офіцерів/сержантів, здатних якісно та реалістично провести підготовку особового складу зараз у в/ч немає, але підготовка вже розпочалася.
Просто номер відбувають.
Йде і йде, і мать його так.
Дійсно аффтарітєтна комісія!
показать весь комментарий
19.01.2025 19:23 Ответить
"...з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;" Джерело: https://censor.net/ua/n3531102
А бойовий досвід, здобутий на півночі та/або півдні враховувати не потрібно?
показать весь комментарий
19.01.2025 19:46 Ответить
Є питання до самих перевіряючих та їх адекватності. Хто перевірить ГШ?
показать весь комментарий
19.01.2025 20:02 Ответить
всю комісію на фронт - і все стане в ГШ на свої місця!
показать весь комментарий
19.01.2025 20:30 Ответить
Якщо проблема уже в 2 бригадах, хоча мабуть їх набагато більше судячи з того що говорять військові, тут питання не у конкретному випадку а питання у системному підході формування поповнення їх навчання та забепечення.

І знайшли винних тільки в цих бригадах, але над ними було інше командування яке це мало перевіряти на етапі формування. Не бачу по них ніяких висновків.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:04 Ответить
За часи існування всирського в СВ і тепер (завдяки переходу на вищу посаду) у всіх ЗСУ головною реформою штабів стало виховання нового типу офіцуцерів. ЇХ ВОС - Толік-Недолік. Таке життя. Риба гниє з голови - а ******* як завжди - і в хвіст і в гриву. А ще при цьому не забувають знімати циркові номери з потьомкінськими селами і клоунами на чолі.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:18 Ответить
На черзі 157, потім 158, 159...
показать весь комментарий
19.01.2025 21:31 Ответить
 
 