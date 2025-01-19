Расследователи повреждения кабелей в Балтике склоняются к тому, что это не диверсия, - The Washington Post
Страны, вовлеченные в расследование повреждения кабелей в Балтийском море, склоняются к версии, что инцидент не был диверсией.
Об этом пишет Тһе Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
По словам неназванных собеседников из трех стран, вовлеченных в расследование повреждения кабелей, в структурах безопасности в США и Европе склоняются к тому, что эти инциденты были скорее несчастным случаем, чем диверсией с "российским следом".
Пока следствие не нашло доказательств того, что подозреваемые коммерческие суда совершили "якорные диверсии" умышленно или по указанию из Москвы.
По словам американских собеседников, во всех случаях нашлись "очевидные объяснения", указывающие на случайность нанесения ущерба, и нет доказательств, которые могли бы свидетельствовать о причастности России. Собеседники из двух европейских разведывательных служб сказали, что разделяют оценки американских коллег.
Также к выводу о несчастном случае якобы склоняется и главное разведывательное ведомство Финляндии, хотя там все же не исключают какой-то причастности России.
Представитель Национального следственного управления Финляндии сообщила, что расследование еще продолжается и пока рано говорить о выводах.
Финский евродепутат Пекка Товери, который до политической должности был военным и работал в том числе в разведывательных структурах своей страны, отметил, что инциденты с кабелями очень похожи на "типичные гибридные операции" Москвы.
"Важнейший элемент любой гибридной операции - это возможность отрицания ответственности", - пояснил он.
По его мнению, российские спецслужбы могли успешно замести следы, и на этих основаниях делать вывод, что все эти инциденты с кабелями были несчастными случаями - "полная ерунда".
Еще один эксперт по мореплаванию Майк Планкетт, которого цитируют в статье, отмечает, что экипажи судов не могли бы не заметить, что их якорь волочится по дну, а то, что с осени 2023 года чисто случайно произошло три несчастных случая с якорями в том же регионе - крайне маловероятно.
Повреждение кабелей в Балтийском море
Напомним, 25 декабря танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту, повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.
В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.
В октябре 2023 года газопровод Balticconnector и кабели были повреждены судном Newnew Polarbear.
Так само скривають, що втратили контроль над мусульманами і африканцями в пригородах європейских столиць, щоб не портити імідж мультикультуралізму.
Даже если рыба пила, то на свои. И даже рыба закусывала
2. Не п'ю і ніколи не пив.
3. Ти чудово знаєш ДЕ моя матір. Тих, хто не дає спокою мертвим треба вбивати з особливою жорстокістю.
тому чіпляє мертвих, які вже не можуть себе захистити.
так роблять тільки падальники, котрим ти і є.
Это машинный перевод
Не упомянуты:
- модифицированные крабы, выращенные в био-лабораториях Украины, с клешнями из титана, наученные перекусывать все и вся
- фашиствующие рыбы-нацисты, плавающие в океане арийским строем
- и самое главное, где, блин, синие вьетнамки и визитка правого сектора возле порванного кабеля?!
Еще раз - незачет!
Всі вже сплять і бачать як завершилась війна і можна нарешті з кацапами почати торгувати.
Фінський євродепутат Пекка Товері, який до політичної посади був військовим і працював у тому числі в розвідувальних структурах своєї країни, наголосив, що інциденти з кабелями дуже схожі на "типові гібридні операції" Москви.
"Найважливіший елемент будь-якої гібридної операції - це можливість заперечення відповідальності", - пояснив він. (((("Найважливіший елемент будь-якої гібридної операції - це можливість куйлом ,купити заперечення його причетності і відповідальності до рашистської операції,"
Тепер можете собі представити яке нам готують перемир'я і як ці так звані сліпі миротворці будуть нам розказувати що знову нічого страшного
Навіщо це НАТО взагалі потрібне . ? Аналог ООН ,, таке ж беззубе і безхребетне .
Кацапи їм наклали на голову , а вони лише втерлись .
Ну тепер ті кабелі і рватимуться регулярно . А чому ж і ні .? Ніщо ж не заважає .
Як вже дістало дивитись на звіриний страх Заходу перед кацапами , те як там жахаються навіть лише слова - ескалація .