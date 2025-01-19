РУС
Расследователи повреждения кабелей в Балтике склоняются к тому, что это не диверсия, - The Washington Post

Проміжні результати розслідування пошкодження кабелів у Балтиці

Страны, вовлеченные в расследование повреждения кабелей в Балтийском море, склоняются к версии, что инцидент не был диверсией.

Об этом пишет Тһе Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По словам неназванных собеседников из трех стран, вовлеченных в расследование повреждения кабелей, в структурах безопасности в США и Европе склоняются к тому, что эти инциденты были скорее несчастным случаем, чем диверсией с "российским следом".

Пока следствие не нашло доказательств того, что подозреваемые коммерческие суда совершили "якорные диверсии" умышленно или по указанию из Москвы.

По словам американских собеседников, во всех случаях нашлись "очевидные объяснения", указывающие на случайность нанесения ущерба, и нет доказательств, которые могли бы свидетельствовать о причастности России. Собеседники из двух европейских разведывательных служб сказали, что разделяют оценки американских коллег.

Читайте также: Военные корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море после повреждения подводных кабелей, - СМИ

Также к выводу о несчастном случае якобы склоняется и главное разведывательное ведомство Финляндии, хотя там все же не исключают какой-то причастности России.

Представитель Национального следственного управления Финляндии сообщила, что расследование еще продолжается и пока рано говорить о выводах.

Финский евродепутат Пекка Товери, который до политической должности был военным и работал в том числе в разведывательных структурах своей страны, отметил, что инциденты с кабелями очень похожи на "типичные гибридные операции" Москвы.

"Важнейший элемент любой гибридной операции - это возможность отрицания ответственности", - пояснил он.

Читайте также: РФ запугивала из ЗРК С-400 патрульный самолет Франции над Балтийским морем, - Лекорню

По его мнению, российские спецслужбы могли успешно замести следы, и на этих основаниях делать вывод, что все эти инциденты с кабелями были несчастными случаями - "полная ерунда".

Еще один эксперт по мореплаванию Майк Планкетт, которого цитируют в статье, отмечает, что экипажи судов не могли бы не заметить, что их якорь волочится по дну, а то, что с осени 2023 года чисто случайно произошло три несчастных случая с якорями в том же регионе - крайне маловероятно.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Напомним, 25 декабря танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту, повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.

В октябре 2023 года газопровод Balticconnector и кабели были повреждены судном Newnew Polarbear.

Читайте также: Присутствие НАТО в Балтийском море будет радикально увеличено, - Туск

Балтия (367) расследование (3065) кабель (36) диверсия (314)
+41
звісно ж краще голову в пісок заховати
19.01.2025 21:40 Ответить
+41
Випадково китайський корабель із россійським капітаном протягнув якір по дну 100 миль. І так 3 рази.
19.01.2025 21:41 Ответить
+35
Пахне перемовинами(Тобто і ***** не терорист,і кабель сам порвався ...ну,щоб мір був справжній між порядними сторонами(((
19.01.2025 21:39 Ответить
Пахне перемовинами(Тобто і ***** не терорист,і кабель сам порвався ...ну,щоб мір був справжній між порядними сторонами(((
19.01.2025 21:39 Ответить
Звичайно! Заходом управляють боягузливі ліберали, це їх стиль скривати правду, бо бояться приймати рішення, підмітают сміття під ковер.

Так само скривають, що втратили контроль над мусульманами і африканцями в пригородах європейских столиць, щоб не портити імідж мультикультуралізму.
19.01.2025 22:31 Ответить
А я схиляюся, що розслідувачам заплатили! Щось підозріло "на часі" оці всі "неумисні діверсії".
19.01.2025 21:40 Ответить
звісно ж краще голову в пісок заховати
19.01.2025 21:40 Ответить
"Нещасний випадок" - рашистський водолаз був голодний і перегриз кабель на сніданок!
19.01.2025 21:41 Ответить
Так так, це прикрий сбіг обставин. Сімь разів підряд.
19.01.2025 21:41 Ответить
Просто китов якорем подсекали неудачно.
19.01.2025 22:19 Ответить
Випадково китайський корабель із россійським капітаном протягнув якір по дну 100 миль. І так 3 рази.
19.01.2025 21:41 Ответить
🤣🤣
19.01.2025 21:43 Ответить
Бобри ?!
19.01.2025 21:43 Ответить
🤣🤣🤣👍
19.01.2025 21:46 Ответить
Ага, спеціально навчені, з наших біолабораторій...
19.01.2025 21:57 Ответить
морські свинки.
19.01.2025 21:59 Ответить
трамп хоче протистояти китаю, для цього він надіється перетягти на свій бік путіна. ради цього він спише пуйлу всі злочини та віддасть все, що той захоче. тільки той шоумен не доганяє, що пуйло з китаєм вже домовились зжерти самого трампа.
19.01.2025 21:44 Ответить
що за нісенітниця!? чим ботоксний дідуган з армією зеків та мародерів і економікою одного штату Техас зможе допомогти Трампу??? та навіть якщо путін косо гляне в сторону Китаю, на слідуючий день китайози вже будуть біля Уралу!
19.01.2025 22:48 Ответить
Ну наприклад АПЛ, яких у пуйла багато, та інших видів ЯЗ. Енергоресурси та інше. Доки Росія постача Китаю сировину, майже даром, доти Китай може клепати барахло, з яким важко конкурувати.
19.01.2025 23:18 Ответить
Ага, совпадєніє.
19.01.2025 21:45 Ответить
Ага, риба-пилка перерізала.
19.01.2025 21:45 Ответить
гарна версія !
19.01.2025 21:47 Ответить
Нє, то риба піла, не пилка
19.01.2025 21:52 Ответить
А ты её поил?
Даже если рыба пила, то на свои. И даже рыба закусывала
20.01.2025 08:02 Ответить
Пила - рыба, луна - рыба, меч - рыба, Окунь - фамилия.
20.01.2025 10:56 Ответить
Рафік не в чом не виноват !
19.01.2025 21:46 Ответить
Звісно орки не причому, його голодні акули перегризли
19.01.2025 21:47 Ответить
Та подумаєш,в морі багато дичини,може то акули або якісь інші риби чи молюски ті кабелі поїли хто завгодно міг це зробити,крім диверсантів.Чудово чекаємо гібридні війська у вільнюсі,вже батька окопчики понаривав,для ученій.
19.01.2025 21:48 Ответить
коли траулєр тягне за собою сітку, то для оселедців, які у ту сітку попали, це теж буде нещасним випадком.
19.01.2025 21:49 Ответить
Бажаю тобі всього цього року успішного ухилянтського підпільного життя. По вулиці зайвий раз не швендяй, за півасіком маму посилай.
20.01.2025 04:29 Ответить
1. Дякую.
2. Не п'ю і ніколи не пив.
3. Ти чудово знаєш ДЕ моя матір. Тих, хто не дає спокою мертвим треба вбивати з особливою жорстокістю.
20.01.2025 04:46 Ответить
ти брешеш на всіх своїх п'яти акаунтах. Ждунам і ухилянтам віри нема.
20.01.2025 04:51 Ответить
вас, ждунів, треба випалювати як кацапів всіма методами.
20.01.2025 05:30 Ответить
тут вже всі знають, що ти ждун-ухилянт, який гидить з усіх своїх акаунтів.
20.01.2025 05:35 Ответить
що точно всі знають і бачать, так це те, що ти серло, яке нічого не може мені зробити.
тому чіпляє мертвих, які вже не можуть себе захистити.
так роблять тільки падальники, котрим ти і є.
20.01.2025 05:40 Ответить
ухилянти на кшалт тебе хіба що на свого конкурента на паперті можуть напасти. А ти за своє жалюгідне життя так нікого і не захистив. Прожив як під бєрьозкою висрався.
20.01.2025 05:48 Ответить
Добре. Це все, що потрібно про тебе знати.
20.01.2025 05:52 Ответить
нічого нового ти і не узнав, бо прекрасно знаєш що я відношусь до тебе як до падалі.
20.01.2025 06:02 Ответить
20.01.2025 06:07 Ответить
Несчастный случай (сокр. НС) - непредвиденное событие, неожиданное стечение обстоятельств, повлёкшее телесное повреждение или смерть.
Это машинный перевод
20.01.2025 08:06 Ответить
Там лаптями аж пре!
19.01.2025 21:50 Ответить
Шахеды, ракеты случайно залетают на территорию НАТО... Кабеля случайно повреждаются. Что дальше будет "случайно"?
19.01.2025 21:50 Ответить
Если каждое судно может бросить якорь и порвать эти несчастные кабели, может следует надавать подзатыльников тем рукожопам которые прокладывали эти кабели.
19.01.2025 21:50 Ответить
Випадковість не випадкова
19.01.2025 21:50 Ответить
Було так : кабелі вітром задуло на якір -- москалі невинні .
19.01.2025 21:50 Ответить
Незачет.
Не упомянуты:
- модифицированные крабы, выращенные в био-лабораториях Украины, с клешнями из титана, наученные перекусывать все и вся
- фашиствующие рыбы-нацисты, плавающие в океане арийским строем
- и самое главное, где, блин, синие вьетнамки и визитка правого сектора возле порванного кабеля?!
Еще раз - незачет!
19.01.2025 21:51 Ответить
Тільки хотів написати, що подальше розслідування обовʼязково знайде беззаперечні докази причетності Зеленського і Бандери.
19.01.2025 22:13 Ответить
Визнаю, я забув. Як така подія може пройти без Степан Андрійовича!
19.01.2025 22:15 Ответить
я вже якось що скажуть що то матроси по пяні якір спустили і тащили за собою майже 200 км, бо і капітан у той у рубці бухав, ніякого злого умислу чи диверсії, це все халатність...
Всі вже сплять і бачать як завершилась війна і можна нарешті з кацапами почати торгувати.
19.01.2025 21:51 Ответить
Если я вам расскажу это будет ципсошно-кремлевская пропаганда. Наберите в поиске и почитайте с какой периодичностью рвутся кабеля на мелководье
20.01.2025 08:11 Ответить
Схиляюсь що вони лоходурики...
19.01.2025 21:53 Ответить
Рениця Національного слідчого управління Фінляндії повідомила, що розслідування ще триває і поки рано говорити про висновки.

Фінський євродепутат Пекка Товері, який до політичної посади був військовим і працював у тому числі в розвідувальних структурах своєї країни, наголосив, що інциденти з кабелями дуже схожі на "типові гібридні операції" Москви.

"Найважливіший елемент будь-якої гібридної операції - це можливість заперечення відповідальності", - пояснив він. (((("Найважливіший елемент будь-якої гібридної операції - це можливість куйлом ,купити заперечення його причетності і відповідальності до рашистської операції,"
19.01.2025 21:54 Ответить
Ага. Морські свинки перегризли. Це було гібридне непорозуміння аж зразу в декількох місцях і по збігу обставин коли там плавали рашистські корита. Ідіоти.
Тепер можете собі представити яке нам готують перемир'я і як ці так звані сліпі миротворці будуть нам розказувати що знову нічого страшного
19.01.2025 21:56 Ответить
19.01.2025 21:56 Ответить
Даремно вони так розслабляються. Залишаться без кабелів зовсім і це тільки початок.
19.01.2025 21:56 Ответить
19.01.2025 21:57 Ответить
Їбать куколди!
19.01.2025 21:57 Ответить
А чого раніше від випадкових тягань якорів нічого не шкодилося?
19.01.2025 21:58 Ответить
Никогда такого не было и вот опять.
19.01.2025 22:47 Ответить
Це ж кагебе так працює і завжди працювало. Що ще вони повинні зробити, щоб Європа нарешті прокинулась? Підбити черговий літак ракетою? Влаштувати теракт у центрі європейської столиці?
19.01.2025 22:00 Ответить
Цей світ стримко добігає свого кінця!
19.01.2025 22:01 Ответить
На кораблях було шпигунське обладнання за НАТО якесь. Чи то інше?
19.01.2025 22:03 Ответить
пц . Я в шоці .
Навіщо це НАТО взагалі потрібне . ? Аналог ООН ,, таке ж беззубе і безхребетне .
Кацапи їм наклали на голову , а вони лише втерлись .
Ну тепер ті кабелі і рватимуться регулярно . А чому ж і ні .? Ніщо ж не заважає .
19.01.2025 22:09 Ответить
Імпотенти, що ще сказати. Цікаво, а коли в їхніх домівках мокша будуть мочитися, вони теж все спишуть на нещасний збіг обставин?
19.01.2025 22:10 Ответить
И то верно. Ну не начинать же третью мировую из за каких то кОбелей.. А европе проще сглотнуть и утереться чем идти на какие то радикальные действия
19.01.2025 22:12 Ответить
Ну якби той "інцидент" був єдиним, то можна було б і повірити. А коли їх вже цілий список, то мабуть має місце позиція страусів, або просто маскують подальші дії більш детального розслідування та спостереження.
19.01.2025 22:21 Ответить
Ну от як таке може бути - "нещасний випадок " з обома суднами трапився саме в тому районі де проходять підводні кабелі .??? Ні ближче , ні далі , а саме точно в тому районі .!! Перед кабелями значить - самовільно опустився якір на дно , корабель його протяг 100 км і ніхто з екіпажу цього не побачив ? А потім його і взагалі відірвало і знову ніхто з екіпажу цього не побачив .!?? Ну це ж маячня повна . ! Я не моряк , і то розумію що такого бути не може апріорі . !! Екіпажі кораблів клеять дурня , а посадовці НАТО їм підігрують .
Як вже дістало дивитись на звіриний страх Заходу перед кацапами , те як там жахаються навіть лише слова - ескалація .
19.01.2025 22:26 Ответить
Недовго терпіли, почалася "ломка" по підарській нафті і газу !!!
19.01.2025 22:31 Ответить
Нагадує відому сценку, де чоловік повернувся з роботи, відкрив шафу, а там стоїть коханець жінки голий. Чоловік закрив шафу і робить вигляд, що все ОК. Бо сцикотно, а раптом той і його оприходує. А ці ще далі пішли. Не просто закрили шафу, а повертаються задом і нагинаються.
19.01.2025 22:32 Ответить
Шёл, упал, закрытый перелом---очнулся---гипс!
19.01.2025 22:34 Ответить
Лиш би не було ескалації.
19.01.2025 23:20 Ответить
Хто б сумнівався. Чмирі є чмирі.
20.01.2025 00:33 Ответить
"Потерпілий випадково впав на ніж... і так сім разів підряд."


20.01.2025 00:59 Ответить
Конечно не диверсия . Это была шутка . Что , уже обосрались ? Быстро . Когда яо прилетит , тоже будет весело . Не замечаешь проблему - значит её нет . Гениально .
20.01.2025 01:35 Ответить
Риба - піла з€бєнєй приплила
20.01.2025 05:42 Ответить
Отим "блакитним" спільнотам потрібно спочатку бошки з раzzійськой дупи витягти, де вони звикли годуватись
20.01.2025 06:12 Ответить
"Воно саме".
20.01.2025 08:15 Ответить
Наступна версія: то з прогулянкової яхти пірнали українські аквалангісти (якась жінка та особисто Петро Порошенко) - зловмисно розмотували кабестани на російських (ні у чому не уиноуатих!) корабликах та спускали якоря!
20.01.2025 10:17 Ответить
 
 