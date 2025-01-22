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Новости Арест генералов
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Экс-командира 155-й бригады Рюмшина подозревают в несообщении ГБР о фактах СОЧ: 90 млн залога – это абсурд, - адвокат Йосипов

Дмитро Рюмшин та його адвокати

90 миллионов залога в преступлении без причинения последствий в виде вреда здоровью или смерти, которое не связано с коррупцией и в котором не нанесен материальный ущерб, - это абсурд.

Об этом написал адвокат бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина Андрей Йосипов, передает Цензор.НЕТ.

Что инкриминируют Рюмшину?

Судьей Печерского суда Ермичевой принято беспрецедентное в своей абсурдности решение об определении залога (в качестве альтернативы содержанию под стражей) в размере 90 000 000 грн. Девяносто миллионов в производстве по подозрению Дмитрия в несообщении ГБР о фактах СОЧ военнослужащими. Девяносто миллионов в преступлении без причинения последствий в виде вреда здоровью или смерти. Девяносто миллионов в преступлении, которое не связано с коррупцией и в котором не нанесен материальный ущерб. Девяносто миллионов в деле, где прокурор Кобец подтверждает факт сообщения о самовольном оставлении части военными в ВСП и ОК "Захід", - написал адвокат.

Он добавил, что факт игнорирования случаев СОЧ, отсутствия реакции или умышленного сокрытия Галушкину не инкриминируют! Инкриминируют только не направление сообщений в ГБР. Инкриминируют не направление сообщений даже в период командировок, несмотря на наличие врио (временно исполняющего обязанности. - Ред.) на время командировок и обязанность сообщений после возвращения из командировок.

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По словам Йосипова, общее количество случаев СОЧ в бригаде - 630.

Количество случаев за время пребывания командира в части (не в командировке) - 27.

Вследствие этого обвинение утверждает, что не принимались меры по поиску ушедших в СОЧ.

При рассмотрении дела игнорируют показания свидетелей и положения военных документов

"Напомню, непосредственно поиском занимается ВСП, что прямо предусмотрено профильным законом. ГБР проводит расследование, а не занимается поиском. Тогда вопрос! Если меры по поиску тех, кто оставил часть проводит ВСП, а они не осуществлялись, при чем здесь Рюмшин? Еще раз, факт сообщения Рюмшиным ВСП и ОК "Захід" прокуроры подтверждают", - подчеркнул адвокат.

Он добавил, что в деле Рюмшина игнорируются требования ст. 59 Устава, которые обязывают сообщать только о коррупционных правонарушениях, тогда как СОЧ не является коррупционным. Также игнорируются Инструкция по предоставлению докладов №604, которая разграничивает сообщения о СОЧ (п.21) и о других уголовных преступлениях и показания свидетелей во время заседания.

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"Залог в 90 миллионов гривен - это абсурд"

"Прокурор не просил залог, как альтернативу в качестве содержания под стражей, соответственно не обосновывал размер залога. Считал, что правонарушением вызвана смерть лиц, что дает право не определять залог. Абсурд, так как тяжкие последствия причиненные преступлением в виде смерти не инкриминированы. Дело Рюмшина последнее, которое рассматривалось в суде из всех боевых офицеров со вчерашнего дня. Другие офицеры получили значительно меньшие суммы залогов, по некоторым уже средства были внесены залогодателями. Перспектива внесения залога и за Рюмшина сильно испугала кого-то, кто поставил дело относительно 155-й ОМБр на контроль", - подчеркнул Йосипов.

Как отметил адвокат, не определить сумму залога не позволяет закон, поэтому ее установили такой, которая не может быть внесена абсолютно никем.

"Из интересного, что те, кому удалось выйти под залог, сразу были задержаны по новым подозрениям по делам, начатым сегодня. В случае внесения залога и за Рюмшина, такая же судьба ждала бы его", - резюмировал он.

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Напомним, 20 января 2025 года Рюмшина задержала СБУ.

А 22 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

Автор: 

залог (518) Галушкин Юрий (41) Рюмшин Дмитрий (20) Лапин Илья (36) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+16
Зелене правосуддя - оце і є власне первинний абсурд. Все решта - похідне. Червінський підтвердить.
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22.01.2025 22:53
+12
Найшли, яка там скотина псувала міни? Застава теж буде 90 млн?
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22.01.2025 22:54
+4
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·https://x.com/RudijLis/status/1882134476366745795

Не можу пойняти... Це якийсь натяк?? Кріт рф Єрмак не хоче єднатись з опозицією навколо ЗСУ?
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22.01.2025 22:58
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Правила форума Совет форумчан
Спочатку між собою розберіться, а не вивалюйте цей мотлох нам на голови!
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22.01.2025 22:52 Ответить
неповідомленні ДБР про факти СЗЧ

по цій статті можна саджати весь комсостав ЗСУ від про-сирського до сержанта

вийожуються курви ЗЄльоні !

.
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22.01.2025 23:46 Ответить
Я уважаю вас как форумного старожила.
А рискнёте назвать имя того кто вивалюе цей мотлох нам на голови?
Откуда вы про этот мотлох узнали?
"Кто даст правильный ответ, тот получит десять лет бан на неделю"
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23.01.2025 01:04 Ответить
Зелене правосуддя - оце і є власне первинний абсурд. Все решта - похідне. Червінський підтвердить.
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22.01.2025 22:53 Ответить
Найшли, яка там скотина псувала міни? Застава теж буде 90 млн?
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22.01.2025 22:54 Ответить
Застава буде 1,9 млн.
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22.01.2025 22:58 Ответить
просто гроші дуже треба.
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22.01.2025 22:56 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·https://x.com/RudijLis/status/1882134476366745795

Не можу пойняти... Це якийсь натяк?? Кріт рф Єрмак не хоче єднатись з опозицією навколо ЗСУ?
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22.01.2025 22:58 Ответить
А друзю скіки застави? Ото ж - краще воровати, ніж воювати...
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22.01.2025 23:01 Ответить
Не хоче Зеленський відповідати. Тому будуть відповідати непричетні до зради.
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22.01.2025 23:01 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1882132492729413726

Ідея 155 піар-бригади належить саме завгоспу, бо він кукурікав, як треба популяризувати Анну Київську в Європі. На цю аферу витратили 40 млрд грн По факту, відправили 2 тис. нулячих новобранців, дрони і РЕБи їм МО не дали. Рюмшин крайній, застава 90 млн, щоб не вийшов

https://x.com/RudijLis/status/1882132492729413726/photo/1



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22.01.2025 23:06 Ответить
От мало того, шо ця зеленська потвора, розвів своїх 73 % ...воно ще і тоталітарні суди організував в Україні ...і як їти з 🤡 далі ...?!!!
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22.01.2025 23:14 Ответить
це не абсурд, це зарплати генералів за "їх похер в похєровніцах"
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22.01.2025 23:14 Ответить
В нас вже було щось подібне у справі трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета…, сказали знайти винних їх й знайшли…, а винні вони чи ні, це нікого не цікавить, була б людина, а справу їй пришлють… щоб прикрити чиюсь дупу, або кілька…, адвокати можуть хоч убитись на тих процесах, судді будуть ігнорувати закон постійно, тому що вказівка така…
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22.01.2025 23:26 Ответить
Дійсно цирк. То що б то було , коли б, згідно статуту, в перши 24 до розшуку мали б долучитися ще і підпорядковані сили та засоби.
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22.01.2025 23:43 Ответить
Все тому, що в головах досі умови мирного часу. ВСП ,взагалі, дуже часто діють, керуючись до указів та норм 2011 року.
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22.01.2025 23:53 Ответить
Я людина не богата. Дайте реквізити рахунку під заставу, чим зможу допоможу
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22.01.2025 23:47 Ответить
У нас вся влада це абсурд
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23.01.2025 00:40 Ответить
Ні, це не абсурд, а "підготовка" до майбутніх виборів. Рейтинг Залужного не дарма ж показали. Тепер показують, що буде з потенційними конкурентами від військових.
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23.01.2025 02:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_GtC5cIJIZM Військових роблять цапами-відбувайлами? Гучний скандал із ДБР!
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23.01.2025 03:18 Ответить
Тож так і є, але, нажаль, це нічого, принаймні на цей час, не змінює, бо це є прірва від " Тернових, В.Новосілок до Давосів", ціною тисяч життів з одного боку та "потужних" оплесків, потужних посмішок , та "наездів" на ту ж Європу котра, хоч як, але ж дає, з іншого.
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23.01.2025 04:15 Ответить
єрмак і зеленський - цинічні потвори. Інші- судді, ДБР і пр.- дресовані шавки.
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23.01.2025 06:20 Ответить
А ДБР не хоче нікому інкримінувати розмінування доріг для швидкого захоплення територій? Або приховування небезпеки, що привело до загибелі сотен тисяч осіб? Або невиконання обов'язків, які визначені Конституцією, законом "Про оборону України", законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію"? Або узурпація влади?
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23.01.2025 07:20 Ответить
Суцільне базікання, якщо він можете заплатити 90 млн., то він точно злочинець. Це хочете підтвердити? Інакше б мізки включили, призначаючи запоруку. На нього адже не за корупцію наїжджають, а так, по примсі слуг. І їм ясно, що таких грошей він напрацювати не міг. Тому це або провокація або звичайна тупість
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23.01.2025 08:27 Ответить
А дбр не хоче розповісти, де вони були в перші 2 тижні після повномасштабного вторгнення?
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23.01.2025 08:31 Ответить
Виходить, що генерал мав "стучати" в ДБР, а що мали робити ДБР??? Чому не виявили самі факти СЗЧ і хто довів бійців до СЗЧ?
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23.01.2025 08:59 Ответить
А чому в бойових порядках немає того дбр, для проведення розслідувань? Мусара дбр створені тільки для прикриття корупції влади та кухарок зі "слуг народу", гидота...
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23.01.2025 09:58 Ответить
Це реформований сивочолим гетьманом суд 🥲
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23.01.2025 20:01 Ответить
 
 