Экс-командира 155-й бригады Рюмшина подозревают в несообщении ГБР о фактах СОЧ: 90 млн залога – это абсурд, - адвокат Йосипов

90 миллионов залога в преступлении без причинения последствий в виде вреда здоровью или смерти, которое не связано с коррупцией и в котором не нанесен материальный ущерб, - это абсурд.

Об этом написал адвокат бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина Андрей Йосипов, передает Цензор.НЕТ.

Что инкриминируют Рюмшину?

Судьей Печерского суда Ермичевой принято беспрецедентное в своей абсурдности решение об определении залога (в качестве альтернативы содержанию под стражей) в размере 90 000 000 грн. Девяносто миллионов в производстве по подозрению Дмитрия в несообщении ГБР о фактах СОЧ военнослужащими. Девяносто миллионов в преступлении без причинения последствий в виде вреда здоровью или смерти. Девяносто миллионов в преступлении, которое не связано с коррупцией и в котором не нанесен материальный ущерб. Девяносто миллионов в деле, где прокурор Кобец подтверждает факт сообщения о самовольном оставлении части военными в ВСП и ОК "Захід", - написал адвокат.

Он добавил, что факт игнорирования случаев СОЧ, отсутствия реакции или умышленного сокрытия Галушкину не инкриминируют! Инкриминируют только не направление сообщений в ГБР. Инкриминируют не направление сообщений даже в период командировок, несмотря на наличие врио (временно исполняющего обязанности. - Ред.) на время командировок и обязанность сообщений после возвращения из командировок.

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По словам Йосипова, общее количество случаев СОЧ в бригаде - 630.

Количество случаев за время пребывания командира в части (не в командировке) - 27.

Вследствие этого обвинение утверждает, что не принимались меры по поиску ушедших в СОЧ.

При рассмотрении дела игнорируют показания свидетелей и положения военных документов

"Напомню, непосредственно поиском занимается ВСП, что прямо предусмотрено профильным законом. ГБР проводит расследование, а не занимается поиском. Тогда вопрос! Если меры по поиску тех, кто оставил часть проводит ВСП, а они не осуществлялись, при чем здесь Рюмшин? Еще раз, факт сообщения Рюмшиным ВСП и ОК "Захід" прокуроры подтверждают", - подчеркнул адвокат.

Он добавил, что в деле Рюмшина игнорируются требования ст. 59 Устава, которые обязывают сообщать только о коррупционных правонарушениях, тогда как СОЧ не является коррупционным. Также игнорируются Инструкция по предоставлению докладов №604, которая разграничивает сообщения о СОЧ (п.21) и о других уголовных преступлениях и показания свидетелей во время заседания.

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"Залог в 90 миллионов гривен - это абсурд"

"Прокурор не просил залог, как альтернативу в качестве содержания под стражей, соответственно не обосновывал размер залога. Считал, что правонарушением вызвана смерть лиц, что дает право не определять залог. Абсурд, так как тяжкие последствия причиненные преступлением в виде смерти не инкриминированы. Дело Рюмшина последнее, которое рассматривалось в суде из всех боевых офицеров со вчерашнего дня. Другие офицеры получили значительно меньшие суммы залогов, по некоторым уже средства были внесены залогодателями. Перспектива внесения залога и за Рюмшина сильно испугала кого-то, кто поставил дело относительно 155-й ОМБр на контроль", - подчеркнул Йосипов.

Как отметил адвокат, не определить сумму залога не позволяет закон, поэтому ее установили такой, которая не может быть внесена абсолютно никем.

"Из интересного, что те, кому удалось выйти под залог, сразу были задержаны по новым подозрениям по делам, начатым сегодня. В случае внесения залога и за Рюмшина, такая же судьба ждала бы его", - резюмировал он.

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Напомним, 20 января 2025 года Рюмшина задержала СБУ.

А 22 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.