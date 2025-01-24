Россия готова к переговорам по Украине. "Нелегитимными" их делает Зеленский, – Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов провести переговоры по завершению войны против Украины.
Его цитируют российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, если переговоры начнутся сейчас, их якобы можно будет признать нелегитимными, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил диалог с Россией.
Российский диктатор требует заставить Зеленского отменить запрет о переговорах.
"В условиях существования такого запрета сложно серьезно говорить о диалоге с Киевом", - утверждает Путин.
Также он сказал, что РФ никогда не отказывалась от контактов с США, их якобы "прервал Вашингтон".
Кроме того, Путин назвал свои отношения с Дональдом Трампом "доверительными и прагматичными".
Глава Кремля также предположил, что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых выборах, "кризиса" в Украине могло не быть.
Он добавил, что "режим в Киеве" получает сотни миллиардов от своих спонсоров и "хомячит за обе щеки".
Напомним, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.
В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.
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короче це буде НЕ договір, а подушка-пердушка з Дєтського міра
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посмешнік ліліпутін НІКОЛИ не признавав Україну як сторону переговорів
його основная лінія - дерибан України з США та Європою БЕЗ України
пасмешнік просто глузує з Трампона
"Здрастуйтемоїбатькисвиніщовипривезлиздохлиоставсяодинкабанвашсиніван"
1. Президент України залишається легітимним до моменту вступу на посаду новообраного президента.
2. Вибори президента і ВР, не можуть проводиться під час військового стану та стану війни...
Ти не "юрист настаящий", а "баран лахтинський"...
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До прикладу - квітень 2014. Ані рейтингів, ані списків, ані "фаворитів перегонів".
Як сказав би Митець: "До п..ди ті рейтинги!"
але якщо дебілів-таки більше, то так їм і треба.. а розумні-притомні виживуть.. просто не хотілося би зайвих жертв, навіть цих зеленських ідіотів-краян..
після такого підлизування (повторення наративу, що Київ краде мільярди і що перемогу трампа вкрали) , хіба трампу захочеться псувати відносини з кремлем?
Скільки ти не цитуватимеш Путіна - аргументації я ніякої не бачу.
Прийде час, постануть умови - і Путін визнає Зеленського легітимним... І не тільки визнає - але й шанобливо спілкуватиметься. Це ПОЛІТИКА...
(Тепер напиши, що я "прибічник Зеленського"... Мої підписники давно не сміялися...).
Вони навіть ссяться заслужено назвати росію фашистами. Вибити наріжний камінь раша пропаганди. Все російська армія, російська влада, війська ереф.
Ця боязнь образити братушок читається у всьому інфопросторі і очевидно йде від дєрьмаків з арахаміями які так стелють соломку...
Бойко
І таку процедуру показали - назначать - погодить - уступить - байстрюк - тощо. Я в захваті.
Ви фантастику не пищите? Ненаукову?
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Обізвався легітимний. Який основного конкурента на виборах придушив у концтаборі....
Тандем *****-зе роблять так, щоб суспільству донести,що це Україна не хоче переговорів.
Цей сценарій вже йде десь пів року,коли ***** вперше заговорив про переговори,а зеленський сказав,що проти , було це десь пів року тому.
арміюзграю ********* так, що на базах зберігання техніки вже ідуть пошуки з металошукачами - може ще щось вдасться відкопати.
Розуміє - з Україною "порєшать" 1 на 1 важко і боязко, а так - сподівається, що хтось інший Україну примусить до капітуляції.