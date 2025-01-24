Россия готова к переговорам по Украине. "Нелегитимными" их делает Зеленский, – Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов провести переговоры по завершению войны против Украины.

Его цитируют российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если переговоры начнутся сейчас, их якобы можно будет признать нелегитимными, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил диалог с Россией.

Российский диктатор требует заставить Зеленского отменить запрет о переговорах.

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"В условиях существования такого запрета сложно серьезно говорить о диалоге с Киевом", - утверждает Путин.

Также он сказал, что РФ никогда не отказывалась от контактов с США, их якобы "прервал Вашингтон".

Кроме того, Путин назвал свои отношения с Дональдом Трампом "доверительными и прагматичными".

Глава Кремля также предположил, что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых выборах, "кризиса" в Украине могло не быть.

Он добавил, что "режим в Киеве" получает сотни миллиардов от своих спонсоров и "хомячит за обе щеки".

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Напомним, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.

В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.