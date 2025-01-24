РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10416 посетителей онлайн
Новости
11 652 98

Россия готова к переговорам по Украине. "Нелегитимными" их делает Зеленский, – Путин

Путін заявив, що Росія готова до перемовин з Україною

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов провести переговоры по завершению войны против Украины.

Его цитируют российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если переговоры начнутся сейчас, их якобы можно будет признать нелегитимными, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил диалог с Россией.

Российский диктатор требует заставить Зеленского отменить запрет о переговорах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин готов к контакту с Трампом, ждем сигналов, - Песков

"В условиях существования такого запрета сложно серьезно говорить о диалоге с Киевом", - утверждает Путин.

Также он сказал, что РФ никогда не отказывалась от контактов с США, их якобы "прервал Вашингтон".

Кроме того, Путин назвал свои отношения с Дональдом Трампом "доверительными и прагматичными".

Глава Кремля также предположил, что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых выборах, "кризиса" в Украине могло не быть.

Он добавил, что "режим в Киеве" получает сотни миллиардов от своих спонсоров и "хомячит за обе щеки".

Читайте также: Трамп готов немедленно встретиться с Путиным для прекращения войны в Украине

Путін заявив, що Росія готова до перемовин з Україною

Напомним, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.

В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.

Автор: 

переговоры (5054) путин владимир (31501) россия (96018) Трамп Дональд (5580) переговоры с Россией (1118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
Путін-***** «легітимний»?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:05
+14
Зупинка "тіньового" танкерного флоту, та ще кілька десятків влучних ударів по НПЗ, аеродромах і нафтобазах - і "Путін" змінить свою думку...
показать весь комментарий
24.01.2025 17:09
+12
наступний легітимний, перевірений у боях, реальний дипломат та Верховний, президент України Порошенко засмутить ***** ще більше..
показать весь комментарий
24.01.2025 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путін-***** «легітимний»?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:05 Ответить
так і ЗЄля за версією буйла нелегітимний, а ще клоун та наркоман !

короче це буде НЕ договір, а подушка-пердушка з Дєтського міра

.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:23 Ответить
мабуть вперше вжитті погоджуюсь с куйлом. Нелегітимний, а ще клоун та наркоман !
показать весь комментарий
24.01.2025 18:00 Ответить
Ця заява взагалі аномальна і абсурдна
посмешнік ліліпутін НІКОЛИ не признавав Україну як сторону переговорів
його основная лінія - дерибан України з США та Європою БЕЗ України
пасмешнік просто глузує з Трампона
показать весь комментарий
24.01.2025 21:07 Ответить
Від рф - вони ще маньяки-вбивці
показать весь комментарий
24.01.2025 17:55 Ответить
Ві, Єдік, ізвінітє нє югіст «, а ідіот. Нє обіжайтєсь толька)
показать весь комментарий
24.01.2025 18:02 Ответить
Та він батрак лахтинський!!!
показать весь комментарий
24.01.2025 18:30 Ответить
"Как юристи" знають про розділові знаки? Ви б ще без інтервалів написали, як у середньовіччі.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:07 Ответить
Ну да. Настоящиє кнігі как, напрімєр, учєбнікі по праву ізданниє в СССР пісалісь бєз точєк і запятих.
показать весь комментарий
25.01.2025 06:08 Ответить
Я про "междуконтейнерньій перепих" вперше чую. Це, певно, твоя стихія, у якій ти народився? Як ти там себе відчуваєш?
показать весь комментарий
25.01.2025 08:36 Ответить
Ага... Вчтителі, у радянські часи, сміялися з подібних "грамотіїв", подібною примовкою:
"Здрастуйтемоїбатькисвиніщовипривезлиздохлиоставсяодинкабанвашсиніван"
показать весь комментарий
24.01.2025 18:32 Ответить
Крапки закінчились?
показать весь комментарий
24.01.2025 18:19 Ответить
.................................
показать весь комментарий
24.01.2025 19:30 Ответить
З тебе такий "юрист настоящий в системе права УССР Украина с 1981 года " - "як з гімна - куля...". Ти навіть основних положень діючої конституції України не знаєш!... Мелеш дурниці, з розумним виглядом...
1. Президент України залишається легітимним до моменту вступу на посаду новообраного президента.
2. Вибори президента і ВР, не можуть проводиться під час військового стану та стану війни...
Ти не "юрист настаящий", а "баран лахтинський"...
показать весь комментарий
24.01.2025 18:29 Ответить
Писати навчитеся, юристе.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:30 Ответить
Хреновий з тебе юрист. Помовчав би за розумного зішов.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:49 Ответить
Та що тобі той зєля пристав, мов реп'ях на дупі? Тобі сам Трамп deal запропонував, до чого тут якась там Україна?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:05 Ответить
ПНХ. Ніяких переговорів з терористом та воєнним злочинцем. Крапка.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:07 Ответить
Збирайся,міняй хлопців в окопах, тоді ніякиї переговорів і крапка.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:33 Ответить
А може тебе зберем? Там і поговориш...
показать весь комментарий
24.01.2025 17:36 Ответить
Давай в окоп тогда,за кордони 91г. И точка будет Как меня улыбают эти диванные патриоты.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:55 Ответить
наступний легітимний, перевірений у боях, реальний дипломат та Верховний, президент України Порошенко засмутить ***** ще більше..
показать весь комментарий
24.01.2025 17:07 Ответить
Навіть натяк на це більше всіх засмутить Невтікача, хоча слово "засмутить" якесь не того ...
показать весь комментарий
24.01.2025 17:15 Ответить
бачили, росте !

.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:24 Ответить
Мріяти не шкідливо
показать весь комментарий
24.01.2025 17:26 Ответить
Отріцатєльно?
показать весь комментарий
24.01.2025 18:21 Ответить
Рейтинги? У даній ситуації? Мабуть це був жарт.
До прикладу - квітень 2014. Ані рейтингів, ані списків, ані "фаворитів перегонів".
показать весь комментарий
24.01.2025 17:33 Ответить
Мій посил був про непередбачуваність ситуації.
Як сказав би Митець: "До п..ди ті рейтинги!"
показать весь комментарий
24.01.2025 17:44 Ответить
який "Митець" сказав оте - я не знаю... А от покійний генерал Москаль, безпосередньо адресував "Блазню" вислів: "Рейтинг - не ***... "Відосиками" не піднімеш..."
показать весь комментарий
25.01.2025 00:10 Ответить
В обох випадках перемогла обіцянка швидкого миру.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:10 Ответить
Ніхто з тих хто голосував за Пороха за ЗЕ не голосували. Частина з них просто не пішла на вибори.Якось так.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:14 Ответить
А хто казав зебидлу що Порошенко буде болотуватись в презеденти?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:35 Ответить
...у нинішніх умовах рейтинг Пороха - то рейтинг України... тут, або пан - або пропав..
але якщо дебілів-таки більше, то так їм і треба.. а розумні-притомні виживуть.. просто не хотілося би зайвих жертв, навіть цих зеленських ідіотів-краян..
показать весь комментарий
24.01.2025 18:15 Ответить
Рафик не винуват усе винуват зевленский!
показать весь комментарий
24.01.2025 17:08 Ответить
пуйло підігрує трампівському его, щоб збити запал американця.

після такого підлизування (повторення наративу, що Київ краде мільярди і що перемогу трампа вкрали) , хіба трампу захочеться псувати відносини з кремлем?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:08 Ответить
Ну легітимність *уйла теж під запитанням.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:09 Ответить
Зупинка "тіньового" танкерного флоту, та ще кілька десятків влучних ударів по НПЗ, аеродромах і нафтобазах - і "Путін" змінить свою думку...
показать весь комментарий
24.01.2025 17:09 Ответить
Яку саме думку він змінить?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:29 Ответить
У американців є прислів"я: "Ніколи не кажи "ніколи"...". Якщо буде відповідна політична ситуація, і відповідні економічні умови - думка може буть змінена дуже швидко...
показать весь комментарий
24.01.2025 18:10 Ответить
Яка саме думка?
показать весь комментарий
24.01.2025 18:17 Ответить
Ходжі Насреддіну приписують вислів: "Скільки не кричи "Халва!" - в роті солодко не стане...
Скільки ти не цитуватимеш Путіна - аргументації я ніякої не бачу.
Прийде час, постануть умови - і Путін визнає Зеленського легітимним... І не тільки визнає - але й шанобливо спілкуватиметься. Це ПОЛІТИКА...
(Тепер напиши, що я "прибічник Зеленського"... Мої підписники давно не сміялися...).
показать весь комментарий
24.01.2025 18:43 Ответить
Не важливо ким хто кого визнає і хто над чим буде сміятися. Важливо, що ви не можете відповісти на просте запитання.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:46 Ответить
Давидику... Нестача у тебе розумових здібностей - не моя вина... Це - твоя біда...
показать весь комментарий
24.01.2025 18:48 Ответить
Начнет коситься на свою охрану,питерская братва на такие убытки не подписывалась могут и в унитаз окунуть..
показать весь комментарий
24.01.2025 17:38 Ответить
Далі "пророчить"? Буде "скарапастижнае Лебединое озеро"... А потім "кремлёвские" поїдуть у Вашінгтон, з "покаянною головою". Там вони скажуть, що у всьому винен "акаянный Путин", якого вони "страшна баялись"... Погодяться на виплату репарацій, аби лише з них зняли санкцій та дозволили їм і далі править "Недоросією""
показать весь комментарий
24.01.2025 18:06 Ответить
сменить какую думку? зеля запрет на переговоры ввел,поэтому логично,как они пройдут тогда? вы новость хоть читали?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:54 Ответить
Як "увів" - так і скасує... Політика - набагато складніша штука, ніж "триндьож" на форумі...
показать весь комментарий
24.01.2025 18:46 Ответить
В оточенні Зеленського хтось додумається сказати Путіну, що він теж не легітимний, що вибори були з порушеннями, що результат цих виборів намальований?! Чи там дійсно хом'ячать допомогу за обидві щоки і більше ні про що не думають?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:10 Ответить
Нє.
Вони навіть ссяться заслужено назвати росію фашистами. Вибити наріжний камінь раша пропаганди. Все російська армія, російська влада, війська ереф.

Ця боязнь образити братушок читається у всьому інфопросторі і очевидно йде від дєрьмаків з арахаміями які так стелють соломку...
показать весь комментарий
24.01.2025 17:28 Ответить
Шо робицця! Боти, рідненькі, поясніть, - Зе вже не агент кримля? Бо шота не совпадає.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:15 Ответить
Крємль - агент Зеленського. Шах і мат!
показать весь комментарий
24.01.2025 17:27 Ответить
оба нелегитимных
показать весь комментарий
24.01.2025 17:16 Ответить
Є лєгітімний. В Ростові сидить
показать весь комментарий
24.01.2025 17:47 Ответить
Медвечука на арену,інакше не можна.Ху@ла тільке це влаштовує.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:17 Ответить
Схоже, що прийшли часи, коли немає міжнародного права, а є лише право сили. Хто сильніший і нахабніший, той і правий.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:18 Ответить
Завжди так було, хіба ні?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:27 Ответить
Ну добре, проведемо вибори і шо, ***** вважає шо йому, нелегитімному, легше буде вести переговори з Залужним або Порохом?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:19 Ответить
Пiун виставить свого кандидата. Грузинский сценарiй.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:22 Ответить
Кого саме?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:29 Ответить
Бойко
показать весь комментарий
24.01.2025 17:57 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2025 19:11 Ответить
Ось вам іммя: Медведчук був тільки смотрящім за цим всім майном. Справжнім їх власником був сам путін. Оскільки умовою проведення мирних переговорів стало повернення цього майна справжньому власнику, то Зе-шобла цю умову першою виконала. Це ж очевидна річ. А наступного президента кого виберуть? Ну, звичайно... Бойка чи когось на кшталт. Бо на іншого пуйло буде незгодне. А Бойко уступить крісло Медведчуку (тобто Оксані Марченко, яка виховує не похресницю пуйла, а його рідну дитину - інакше неможливо пояснити нав'язливу ідею пуйла зробити Медведчука президентом України). І все майно повернуть пуйлу. Ось як "гарно" наші судді підіграють пуйлу ось цими рішеннями
показать весь комментарий
24.01.2025 17:57 Ответить
А народ, солдати, на бойко будут згодні?
І таку процедуру показали - назначать - погодить - уступить - байстрюк - тощо. Я в захваті.
Ви фантастику не пищите? Ненаукову?
показать весь комментарий
24.01.2025 18:12 Ответить
И не таке 🤡 обирали!
показать весь комментарий
24.01.2025 19:23 Ответить
Залужний Президент !

.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:26 Ответить
А звідки така впевненність у заказних смердючой ЗЕленью рейтінгах?
показать весь комментарий
24.01.2025 17:31 Ответить
Не подавитеся блювотиною. Реально дивіться у світ, а не через призму психлікарні.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:35 Ответить
Так я вас їсти не маю намірів. З чого б мені вас їсти? Я взагалі ботів та тролів не їм. Від них Зеленим гівном і Парашею смердить.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:49 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2025 15:34 Ответить
Аха...
Обізвався легітимний. Який основного конкурента на виборах придушив у концтаборі....
показать весь комментарий
24.01.2025 17:21 Ответить
Поясню. Вони вже роблять це пів року.
Тандем *****-зе роблять так, щоб суспільству донести,що це Україна не хоче переговорів.
Цей сценарій вже йде десь пів року,коли ***** вперше заговорив про переговори,а зеленський сказав,що проти , було це десь пів року тому.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:22 Ответить
Він додав, що "режим у Києві" отримує сотні мільярдів від своїх спонсорів та "хом'ячить за обидві щоки". "зелені хом'яки куйла в Україні"
показать весь комментарий
24.01.2025 17:25 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2025 17:28 Ответить
Та звісно, що ***** готове до переговорів "щодо України" з ким завгодно, окрім самої України, яка за 3 роки розтрощила йому арміюзграю ********* так, що на базах зберігання техніки вже ідуть пошуки з металошукачами - може ще щось вдасться відкопати.

Розуміє - з Україною "порєшать" 1 на 1 важко і боязко, а так - сподівається, що хтось інший Україну примусить до капітуляції.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:36 Ответить
******* рассказывает за легитимность. Спешите видеть
показать весь комментарий
24.01.2025 17:38 Ответить
Так про яку "заборону переговорів" він марить якщо вважає Україну не державою а Зеленського нелегітимним президентом. Зовсім вже збренділо створіння.
показать весь комментарий
24.01.2025 17:39 Ответить
Обізвалося нелегітимне гівно. Любі переговори з московським режимом являються не легітимними. Тому що московський режим ще ніразу не дотримувався свого слова. До того ж московський режим представляє державу кордони якої не визнає ніодна нормальна держава в світі
показать весь комментарий
24.01.2025 18:01 Ответить
Нічого собі, 20 років нелегітимний згадав про просроченого?
показать весь комментарий
24.01.2025 18:02 Ответить
Для початку відповідь-"Скасування наросіянцям казати "НА УКРАЇНІ і казати В УКРАЇНІ ".
показать весь комментарий
24.01.2025 18:03 Ответить
Два пересiдента.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:07 Ответить
Режим хом"ячить а ти кожен день людеи вбиваєш
показать весь комментарий
24.01.2025 18:11 Ответить
а иди ***** *********** добойоб!
показать весь комментарий
24.01.2025 18:14 Ответить
Хоч і не люблю зелену владу, але коли якесь рашистське чмо, щось кукарєкає про нелегетимність Зеленського, є бажання забити ці слова йому в горлянку разом з конституцією УКРАЇНИ!
показать весь комментарий
24.01.2025 18:16 Ответить
Та не хвилюйтеся Ви так. Війна не в офісах президентів. Поки наші серця сповнені ненависті до ворога, ніхто цю війну не зможе зупинити. Ще не всі навоювались. У нас ще багато охочих до кінця воювати.
показать весь комментарий
24.01.2025 18:27 Ответить
ЛІГИТИМНІ В ПЕРЕМОВИНАХ З РУСНЕЮ ТІЛЬКИ ПЕРШИНГ,ТАМАГАВК,АТАКАМС
показать весь комментарий
24.01.2025 19:13 Ответить
цей ?це теж Першинг
показать весь комментарий
24.01.2025 19:35 Ответить
а це теж томагавк
показать весь комментарий
24.01.2025 19:36 Ответить
Ти вовчик дурня не вмикай. Переговори в тебе з Трампом. Це він тобі вчора викотив умови. І сказав які є для тебе варіанти. А Зе умови він викотив в Парижі. Весь світ це бачив. І Зе погодився. Тепер твоя черга . Але ж ми розуміємо як воно покласти мільйон за ніщо. Піпл твій точно не схаває і тобі буде тринда. Але це твої проблеми...
показать весь комментарий
24.01.2025 19:56 Ответить
Теза "Київ за три дні" протухла, почалися ворушіння в дусі тези про "переговори". Мине ще трохи часу і акцент зроблять на "ніжках Буша". До цього все йде ...
показать весь комментарий
25.01.2025 15:45 Ответить
 
 