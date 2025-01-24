Нет никаких признаков, что Путин хочет мира прямо сейчас, - Каллас

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не видит признаков того, что российский диктатор Владимир Путин стремится к миру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Каллас заявила на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

"Нет никаких признаков того, что Путин хочет мира прямо сейчас. Мы предоставляем 134 миллиарда евро поддержки и обучаем 75 тысяч украинских солдат и применяем жесткие санкции в отношении России", - сказала Каллас.

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Она также сообщила, что вопрос поддержки Украины будет обсуждаться во время встречи Европейской комиссии 27 февраля.

"Мы все хотим мира, но мы также хотим, чтобы мир был устойчивым и постоянным. Я не думаю, что есть тот, кто хочет мира больше, чем украинцы, потому что их постоянно бомбят", - подчеркнула представительница ЕС.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов провести переговоры по завершению войны против Украины. Однако, по его словам, если переговоры начнутся сейчас, их якобы можно будет признать нелегитимными, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил диалог с Россией.