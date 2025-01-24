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Нет никаких признаков, что Путин хочет мира прямо сейчас, - Каллас

Каллас про Путіна

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не видит признаков того, что российский диктатор Владимир Путин стремится к миру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Каллас заявила на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

"Нет никаких признаков того, что Путин хочет мира прямо сейчас. Мы предоставляем 134 миллиарда евро поддержки и обучаем 75 тысяч украинских солдат и применяем жесткие санкции в отношении России", - сказала Каллас.

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Она также сообщила, что вопрос поддержки Украины будет обсуждаться во время встречи Европейской комиссии 27 февраля.

"Мы все хотим мира, но мы также хотим, чтобы мир был устойчивым и постоянным. Я не думаю, что есть тот, кто хочет мира больше, чем украинцы, потому что их постоянно бомбят", - подчеркнула представительница ЕС.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов провести переговоры по завершению войны против Украины. Однако, по его словам, если переговоры начнутся сейчас, их якобы можно будет признать нелегитимными, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил диалог с Россией.

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Ага жорстокі санкції які орбан хоче не продовжувати та шантажує Україну. І як ви з вашою одностайністю думаєте їх продовжити ? Чи Україні поступатися орбану та фіцо. Дурдом
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24.01.2025 17:50 Ответить
Немає жодних ознак, що )(уйло путін хоче миру прямо зараз, - Каллас
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бо воно і не хоче миру.)(уйло хоче окупувати та зничити українців.Як і переважна більшість кацапафашистів.Чого тут неясного?
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24.01.2025 17:51 Ответить
Шось забагацько Калас в эфірі. Ми вже давно зрозуміли панкіня Калас шо ви не хочете миру прямо зараз.
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24.01.2025 17:54 Ответить
І не буде.
Поки не буде президента такого як Рейган
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24.01.2025 17:54 Ответить
Якраз Кая Каллас може стати європейським Рональдом Рейганом.
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24.01.2025 21:04 Ответить
Як казав лідор Світу, що багато чого кажуть розвідки і дипломати світу, але вони не знають того, що знає він, йому видніше, бо в нього є єрмак і татаров та своя розвідка і всі вони знають, що в очах пуйла мир і тільки мир, то війну не закінчував злий Порошенко, бо він на ній наживався. Так 73%, я нічого не пропустив?
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24.01.2025 17:59 Ответить
От мені просто цікаво, що оці відповідальні держслужбовці при високих посадах країн ЄС чекають від вбивці та терориста пуйла, коли у його "заробітчан" на фронті постійні, хоча й невеликі, успіхи?
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24.01.2025 18:20 Ответить
Путин явно сидит на коксе и без него никакущий ))
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24.01.2025 20:03 Ответить
за "мір, желательна канешна рузьгій" московити волають лише тоді, коли отримають фієрічний ******* на фронті. див. Деулінське перемир'я т.т.і після...
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24.01.2025 20:17 Ответить
 
 