Заявление Комитета ВР по нацобороне об аресте генералов: Дискредитация ВСУ представляет угрозу единству и влияет на обороноспособность
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прокомментировал ситуацию с арестами генералов и командиров подразделений ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление.
Отмечается, что на заседании 24 января 2025 года предварительно рассмотрел ситуацию относительно обвинения отдельных военнослужащих старшего и высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины.
В комитете подчеркивают, что в условиях противодействия вооруженной агрессии со стороны России заявления и действия, способные привести к дискредитации Вооруженных сил Украины, представляют угрозу единству нашего народа и влияют на обороноспособность государства.
И напоминают, что 15 марта 2022 года Верховной Радой Украины были приняты важные изменения в действующее законодательство, предусматривающие введение во время действия правового режима военного положения боевого иммунитета.
"Комитет напоминает, что боевой иммунитет является правовым предохранителем, который исключает уголовную противоправность деяния и предусматривает возможность обоснованного освобождения военнослужащих (в частности, представителей военного командования) от уголовной ответственности за деяния, совершенные в условиях действия военного положения, в первую очередь, во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Учитывая вышеизложенное, Комитет на своем заседании 24 января 2025 года единогласно принял решение, в котором указана следующая позиция Комитета:
- Признавая необходимость тщательного изучения событий, которые могли привести к тяжелым последствиям и навредить национальной безопасности государства, не подвергая сомнению компетенцию соответствующих правоохранительных органов, Комитет видит в принятых решениях признаки выборочного применения норм права, о чем свидетельствует выделение определенных событий и определенных лиц на фоне отсутствия надлежащей и своевременной правовой оценки других событий и действий других лиц, на которые неоднократно указывал Комитет в своих решениях.
- Применение чрезмерно строгих мер пресечения в отношении действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины, активных участников боевых действий, по мнению членов Комитета, является непропорциональным и могло основываться на произвольном толковании норм действующего законодательства.
- Члены Комитета подчеркивают необходимость избежания официальными лицами любых заявлений или комментариев, способных повлиять на формирование у граждан ложного впечатления относительно расследуемых событий, преждевременного представления о вине военнослужащих, чьи действия еще не получили надлежащей правовой оценки суда. Любые манипуляции или спекуляции на такой чувствительный теме не только нарушают конституционный принцип презумпции невиновности, но и способны способствовать попыткам врага подорвать взаимное доверие общества и Вооруженных Сил.
"Комитет в дальнейшем будет отслеживать ситуацию относительно уголовно-правового преследования военнослужащих Вооруженных сил Украины и других представителей Сил безопасности и обороны. На ближайшем заседании Комитет планирует заслушать информацию соответствующих профильных органов, следствием чего должно стать соответствующее решение Комитета", - говорится в заявлении.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн. 22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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скільки українських солдат загинуло в боях за вовчанськ?
хто несе персональну відповідальність?
Блазень.
Тото генералам - бойовий іммунітет, а всю відповідальність - солдатам???
Відповідальність має бути прямо пропорційна владі!
Якшо є головнокомандуючий, так нехай несе відповідальність; а так без певної відповідальності нехай вйоб*є нахєр. Кому потрібен такий головнокомандуючий-
чотириразовий ухилянт?
Це називається "стрєлочнік віноват". Тобто, ліплять з нас дурників, а з військових--цапів-відбувайлів.
Але будь-хто із загиблих Героїв - без огляду на обставини загибелі - зробив для країни більше, ніж усе аморальне квартальне шобло в купі зі збродом дегенератів зі «слуг народу».Бо воював, як міг. Захищав, як міг. І віддав усе, що міг - життя.
А ви, криваві паразити, тільки те й робите, що жертву цю найбільшу знецінюєте.
Посіяти розбрат між суспільством та Армією - це їх єдиний шанс.
Ну а ще одні шістки Татарова - менти - бігають шукають заникану зброю, аби люди не війшли на захист військових.
Це ж все примітивна операція ФСБ...
Репресії проти вищих офіцерів-це напрацювання Сталіна,як і "слуга народу": це вже було.