Заявление Комитета ВР по нацобороне об аресте генералов: Дискредитация ВСУ представляет угрозу единству и влияет на обороноспособность

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прокомментировал ситуацию с арестами генералов и командиров подразделений ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление.

Отмечается, что на заседании 24 января 2025 года предварительно рассмотрел ситуацию относительно обвинения отдельных военнослужащих старшего и высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины.

В комитете подчеркивают, что в условиях противодействия вооруженной агрессии со стороны России заявления и действия, способные привести к дискредитации Вооруженных сил Украины, представляют угрозу единству нашего народа и влияют на обороноспособность государства.

И напоминают, что 15 марта 2022 года Верховной Радой Украины были приняты важные изменения в действующее законодательство, предусматривающие введение во время действия правового режима военного положения боевого иммунитета.

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"Комитет напоминает, что боевой иммунитет является правовым предохранителем, который исключает уголовную противоправность деяния и предусматривает возможность обоснованного освобождения военнослужащих (в частности, представителей военного командования) от уголовной ответственности за деяния, совершенные в условиях действия военного положения, в первую очередь, во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Учитывая вышеизложенное, Комитет на своем заседании 24 января 2025 года единогласно принял решение, в котором указана следующая позиция Комитета:

Признавая необходимость тщательного изучения событий, которые могли привести к тяжелым последствиям и навредить национальной безопасности государства, не подвергая сомнению компетенцию соответствующих правоохранительных органов, Комитет видит в принятых решениях признаки выборочного применения норм права, о чем свидетельствует выделение определенных событий и определенных лиц на фоне отсутствия надлежащей и своевременной правовой оценки других событий и действий других лиц, на которые неоднократно указывал Комитет в своих решениях.

Применение чрезмерно строгих мер пресечения в отношении действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины, активных участников боевых действий, по мнению членов Комитета, является непропорциональным и могло основываться на произвольном толковании норм действующего законодательства.

Члены Комитета подчеркивают необходимость избежания официальными лицами любых заявлений или комментариев, способных повлиять на формирование у граждан ложного впечатления относительно расследуемых событий, преждевременного представления о вине военнослужащих, чьи действия еще не получили надлежащей правовой оценки суда. Любые манипуляции или спекуляции на такой чувствительный теме не только нарушают конституционный принцип презумпции невиновности, но и способны способствовать попыткам врага подорвать взаимное доверие общества и Вооруженных Сил.

"Комитет в дальнейшем будет отслеживать ситуацию относительно уголовно-правового преследования военнослужащих Вооруженных сил Украины и других представителей Сил безопасности и обороны. На ближайшем заседании Комитет планирует заслушать информацию соответствующих профильных органов, следствием чего должно стать соответствующее решение Комитета", - говорится в заявлении.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн. 22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

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Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.