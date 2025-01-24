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Новости Арест генералов
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Заявление Комитета ВР по нацобороне об аресте генералов: Дискредитация ВСУ представляет угрозу единству и влияет на обороноспособность

Комітет ВР з нацоборони про арешт генералів

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прокомментировал ситуацию с арестами генералов и командиров подразделений ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление.

Отмечается, что на заседании 24 января 2025 года предварительно рассмотрел ситуацию относительно обвинения отдельных военнослужащих старшего и высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины.

В комитете подчеркивают, что в условиях противодействия вооруженной агрессии со стороны России заявления и действия, способные привести к дискредитации Вооруженных сил Украины, представляют угрозу единству нашего народа и влияют на обороноспособность государства.

И напоминают, что 15 марта 2022 года Верховной Радой Украины были приняты важные изменения в действующее законодательство, предусматривающие введение во время действия правового режима военного положения боевого иммунитета.

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"Комитет напоминает, что боевой иммунитет является правовым предохранителем, который исключает уголовную противоправность деяния и предусматривает возможность обоснованного освобождения военнослужащих (в частности, представителей военного командования) от уголовной ответственности за деяния, совершенные в условиях действия военного положения, в первую очередь, во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Учитывая вышеизложенное, Комитет на своем заседании 24 января 2025 года единогласно принял решение, в котором указана следующая позиция Комитета:

  • Признавая необходимость тщательного изучения событий, которые могли привести к тяжелым последствиям и навредить национальной безопасности государства, не подвергая сомнению компетенцию соответствующих правоохранительных органов, Комитет видит в принятых решениях признаки выборочного применения норм права, о чем свидетельствует выделение определенных событий и определенных лиц на фоне отсутствия надлежащей и своевременной правовой оценки других событий и действий других лиц, на которые неоднократно указывал Комитет в своих решениях.
  • Применение чрезмерно строгих мер пресечения в отношении действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины, активных участников боевых действий, по мнению членов Комитета, является непропорциональным и могло основываться на произвольном толковании норм действующего законодательства.
  • Члены Комитета подчеркивают необходимость избежания официальными лицами любых заявлений или комментариев, способных повлиять на формирование у граждан ложного впечатления относительно расследуемых событий, преждевременного представления о вине военнослужащих, чьи действия еще не получили надлежащей правовой оценки суда. Любые манипуляции или спекуляции на такой чувствительный теме не только нарушают конституционный принцип презумпции невиновности, но и способны способствовать попыткам врага подорвать взаимное доверие общества и Вооруженных Сил.

"Комитет в дальнейшем будет отслеживать ситуацию относительно уголовно-правового преследования военнослужащих Вооруженных сил Украины и других представителей Сил безопасности и обороны. На ближайшем заседании Комитет планирует заслушать информацию соответствующих профильных органов, следствием чего должно стать соответствующее решение Комитета", - говорится в заявлении.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн. 22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

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Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Автор: 

ВР (29272) Галушкин Юрий (41) Лапин Илья (36) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+14
Нічого в комітеті ВР з нацоборони не розуміють - Великі рейтинги ЗСУ становлять загрозу єдності партії Слуга Народу та психічному стані Найпотужнішого Президента Зеленського. Тому всі органи державної влади, а особливо правоохоронні та судові мають приділити максимум зусиль задля його зниження. Відповідальність за невиконання найсуворіша - відсторонення від можливості і далі грабувати країну та знущатись з народу, котрий захищає Україну.
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24.01.2025 20:15
+11
Тогда Верховного давно пора расстрелять. Он несет полную персональную ответственность за весь пи@дец, творящийся в стране.
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24.01.2025 20:30
+7
Ті, хто розкрадав і розкрадає гроші на озброєнні та будівництві укріплень.
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24.01.2025 20:24
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Нічого в комітеті ВР з нацоборони не розуміють - Великі рейтинги ЗСУ становлять загрозу єдності партії Слуга Народу та психічному стані Найпотужнішого Президента Зеленського. Тому всі органи державної влади, а особливо правоохоронні та судові мають приділити максимум зусиль задля його зниження. Відповідальність за невиконання найсуворіша - відсторонення від можливості і далі грабувати країну та знущатись з народу, котрий захищає Україну.
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24.01.2025 20:15 Ответить
у мене питання:
скільки українських солдат загинуло в боях за вовчанськ?
хто несе персональну відповідальність?
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24.01.2025 20:16 Ответить
Ті, хто розкрадав і розкрадає гроші на озброєнні та будівництві укріплень.
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24.01.2025 20:24 Ответить
І ті, хто будучи командуючим ОТУ Харків, мали обов'язок приймати ці укріплення - і прийняли...недобудовані.
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24.01.2025 20:29 Ответить
"У моєму мозку я закінчив війну!"
Блазень.
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24.01.2025 20:21 Ответить
Шукає крайніх наш больной. Вважає, що перший раз вигоріло з генералами, то можнапавтаріть.
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24.01.2025 20:26 Ответить
" запровадження під час дії правового режиму воєнного стану бойового імунітету. "

Тото генералам - бойовий іммунітет, а всю відповідальність - солдатам???
Відповідальність має бути прямо пропорційна владі!
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24.01.2025 20:28 Ответить
Тогда Верховного давно пора расстрелять. Он несет полную персональную ответственность за весь пи@дец, творящийся в стране.
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24.01.2025 20:30 Ответить
А хтось проти?
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24.01.2025 20:35 Ответить
Так у Зели и Ермака уже выборы в голове. Это и есть их задачей - свалить на армию ответственность за весь треш в стране, за все свои про@бы. Секрет Полишинеля.
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24.01.2025 20:29 Ответить
Питання первинно ставиться не коректно.Починати тре з "вагнергейту", Чонгару, розмінування акваторії порту Маріуполю, роззброєння армії, ліквідації контррозвідки та здачі окупантові Півдня. Це усе по термінах до березня 2022-го.
Якшо є головнокомандуючий, так нехай несе відповідальність; а так без певної відповідальності нехай вйоб*є нахєр. Кому потрібен такий головнокомандуючий-чотириразовий ухилянт?
Це називається "стрєлочнік віноват". Тобто, ліплять з нас дурників, а з військових--цапів-відбувайлів.
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24.01.2025 20:31 Ответить
Гундосий готовий всіх пересаджати, запахло виборами... тільки до кореша Ваньки Баканова питань немає. Яку ми країну при буратіні побудувпли? ОП підім'яв всі гілки влади і правоохоронні органи.
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24.01.2025 20:39 Ответить
Svitlana Samarska: Сьогодні Україна повернула тіла 757 загиблих військових. Це сім сотень, пʼять десятків і ще сім мертвих тіл. Не памʼятаю такої значної кількості людей, зібраних у одному місці. Тим страшніше уявляти таку шокуючу кількість загиблих. Це ж на якій площі поміститься стільки гробів? Я малодушно не додумую до кінця думку про те, які дні настають у 757-и родин.Гинули вони по-різному. Хтось, мабуть, усвідомлював, що ось вони - останні секунди. Хтось раптово. Хтось героїчно, а хтось «не дуже» - за версією безмозкої cyku Безуглої.

Але будь-хто із загиблих Героїв - без огляду на обставини загибелі - зробив для країни більше, ніж усе аморальне квартальне шобло в купі зі збродом дегенератів зі «слуг народу».Бо воював, як міг. Захищав, як міг. І віддав усе, що міг - життя.

А ви, криваві паразити, тільки те й робите, що жертву цю найбільшу знецінюєте.
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24.01.2025 20:55 Ответить
Та не можуть кацапи силою захопити Україну, то ввели "план Б" - натравили шісток Єрьмака-Татарова - ДБР та СБУ - на бойових офіцерів.
Посіяти розбрат між суспільством та Армією - це їх єдиний шанс.
Ну а ще одні шістки Татарова - менти - бігають шукають заникану зброю, аби люди не війшли на захист військових.
Це ж все примітивна операція ФСБ...
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24.01.2025 20:57 Ответить
Що сталось ? Все просто. Лідор учуяв. Ситуацію. Трамп зупинить військові дії, і він геніально у вечірній казці українцям ОГОЛОСИТЬ, що він зробив ... українцям МИР. І саме для цього йому вже генерали непотрібні. Бо з ними будуть проблеми у питанні ЯК ПЕРЕСТАТИ СТРІЛЯТИ !
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24.01.2025 20:58 Ответить
Так у Бубочки рейтинг в нуль! Під вибори питання виникнуть про протрахи в обороні. От стрілки на військових і пробують перевести.
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24.01.2025 21:17 Ответить
Генерали також винні, що приймали не підготовлені укріплення, що наших полонених рядових регулярно орки розстрілюють, що 60 тис рядових пішло у СЗЧ. Мабуть генерали також в цьому винні?
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24.01.2025 22:39 Ответить
Что значит приняли? Это не гражданка и генералы никак не могут повлиять на руководителей ВГА и "принять" или "не принять". Как вы себе это представляете? Это так - "ой, я не принимаю ваш объект и отказываюсь здесь обороняться, и я пошёл отсюда, отдохну и попью чай пока вы не доделаете его"? Так? Рашики тоже чай попьют и подождут? Линейка ВГА подчиняется исключительно президенту как Верховному. И только он может контролировать результаты выполнения его приказов главам ВГА. Генералы вынуждены распоряжаться тем ресурсом, который им передала власть в лице Верховного и его министра обороны.
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25.01.2025 00:28 Ответить
Якраз цього не розуміють ті,що хвалять арешти генералів та до чого це може привести:ніби генералів немеряно,як у Сталіна в тридцятих.
Репресії проти вищих офіцерів-це напрацювання Сталіна,як і "слуга народу": це вже було.
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25.01.2025 07:22 Ответить
 
 