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НАТО поддерживает позицию послов G7, призывающих разрешить ситуацию в АОЗ

У НАТО підтримали заяву послів G7 щодо ситуації з АОЗ

В НАТО заявили, что заявление G7 с призывом разрешить ситуацию в АОЗ полностью отражает позицию Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в представительстве НАТО в Украине.

Накануне послы G7 рекомендовали "как можно быстрее разрешить ситуацию в АОЗ и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок".

"Соблюдение принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО является важным для сохранения доверия общественности и международных партнеров", отметили там.

В представительстве Альянса добавили: "Приведенное ниже заявление полностью отражает позицию НАТО".

У НАТО підтримали заяву послів G7 щодо ситуації з АОЗ

Также читайте: Конфликт между Умеровым и Безруковой ставит под угрозу стабильную поставку оружия, - NYT

Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Читайте: В НАБУ подтвердили регистрацию производства против Умерова по признакам злоупотребления властью

Автор: 

G7 (844) НАБУ (4230) НАТО (10054) Агентство оборонных закупок (92)


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Топ комментарии
+9
Проблема не з АОЗ, а з ОП.
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29.01.2025 14:34
+5
Зелёным ушлёпкам насрать на имидж Украины , Им насрать на то что помощь Украине могут остановить ило вообще прекратить. Им ****** главное у корыт поудобней пристроится. И чтоб не мешали воровать.
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29.01.2025 14:45
+4
НАТО, та посли G7, весь цивілізований світ розгрібають купу гавна, яку наклав умеров, бо ***** захотів одноосібно керувати структурою, на яку не має права.!!!!
бо взяв приклад з преза....
зе теж одноосібно керує країною, забивши член на конституцію цієї країни.
то може тому у нас оборона сипеться, економіка в сраці, довіри владі нема, бо кожне гавно хоче керувати не згідно закону а так як ***** йому в голову.
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29.01.2025 14:37
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Умєров і НАТО....! Хто переможе?
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29.01.2025 14:32 Ответить
Умеров вторичен и все это прекрасно понимают.
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29.01.2025 14:36 Ответить
умєров ))))))

Ви не повірите )
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29.01.2025 14:44 Ответить
.... вірю!
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29.01.2025 14:48 Ответить
Проблема не з АОЗ, а з ОП.
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29.01.2025 14:34 Ответить
Судя по всему Вовочке опять поставили условия продолжения помощи. Будем прсмотреть
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29.01.2025 14:35 Ответить
Держава бере на роботу МО. Зрозуміло.

Потім держава бере на роботу директора Агенції оборонних закупівель МО. Зрозуміло.

Потім держава бере на роботу Наглядову раду Агенції оборонних закупівель МО. Що б доглядала АОЗ МО. Тож якщо вона не довіряє директору Агенції оборонних закупівель МО - можна поставити іншу людину якій довіряєш.
Давайте поставимо ще Наглядову раду, яка спостерігатиме за Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель МО. І так далі....
Далі поставити Наглядову раду, яка спостерігатиме за Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель МО котра наглядае за Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель МО котра наглядае за .... директора Агенції оборонних закупівель МО. Зрозуміло.
.... на кону 300 млрд. ....
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29.01.2025 15:15 Ответить
НАТО, та посли G7, весь цивілізований світ розгрібають купу гавна, яку наклав умеров, бо ***** захотів одноосібно керувати структурою, на яку не має права.!!!!
бо взяв приклад з преза....
зе теж одноосібно керує країною, забивши член на конституцію цієї країни.
то може тому у нас оборона сипеться, економіка в сраці, довіри владі нема, бо кожне гавно хоче керувати не згідно закону а так як ***** йому в голову.
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29.01.2025 14:37 Ответить
Оманська Гнида Україною не керує... воно ледве встигає нюхати кокс та писати відосики
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29.01.2025 14:45 Ответить
* Добро уныло и занудливо,
И постный вид, и ходит боком,
А зло обильно и причудливо,
Со вкусом, запахом и соком

*

А десь, у параллельному світі, Порошенко - президент, Супрун продовжує реформу охорони здоров»я, Коломойський сидить у американській тюрмі, в Україні впроваджуються перші європейські транші на будівництво доріг, ЗСУ зачищають Донбас від «іхтамнєтів» і ще трохи залишається до перемоги, економіка стабільна, а Зеленський залишається клоуном…
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29.01.2025 14:56 Ответить
Зелёным ушлёпкам насрать на имидж Украины , Им насрать на то что помощь Украине могут остановить ило вообще прекратить. Им ****** главное у корыт поудобней пристроится. И чтоб не мешали воровать.
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29.01.2025 14:45 Ответить
їм просто насрати на Україну ) ..зельоні русняві ********
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29.01.2025 14:46 Ответить
Доведеться таки брати умерова за яйця.
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29.01.2025 17:19 Ответить
Стыдно читать такие новости, до каких пор нам будут утирать сопли, неужели наш верховный главнокомандующий не может, хотя обязан, следить за порядком в военном ведомстве, да ещё и во время войны ?

Что сегодня может быть важнее, чем наша армия и всё, что с ней связано?
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29.01.2025 17:54 Ответить
 
 