НАТО поддерживает позицию послов G7, призывающих разрешить ситуацию в АОЗ
В НАТО заявили, что заявление G7 с призывом разрешить ситуацию в АОЗ полностью отражает позицию Альянса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в представительстве НАТО в Украине.
Накануне послы G7 рекомендовали "как можно быстрее разрешить ситуацию в АОЗ и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок".
"Соблюдение принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО является важным для сохранения доверия общественности и международных партнеров", отметили там.
В представительстве Альянса добавили: "Приведенное ниже заявление полностью отражает позицию НАТО".
Что предшествовало?
Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.
Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.
Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.
В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.
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Потім держава бере на роботу директора Агенції оборонних закупівель МО. Зрозуміло.
Потім держава бере на роботу Наглядову раду Агенції оборонних закупівель МО. Що б доглядала АОЗ МО. Тож якщо вона не довіряє директору Агенції оборонних закупівель МО - можна поставити іншу людину якій довіряєш.
Давайте поставимо ще Наглядову раду, яка спостерігатиме за Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель МО. І так далі....
Далі поставити Наглядову раду, яка спостерігатиме за Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель МО котра наглядае за Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель МО котра наглядае за .... директора Агенції оборонних закупівель МО. Зрозуміло.
.... на кону 300 млрд. ....
бо взяв приклад з преза....
зе теж одноосібно керує країною, забивши член на конституцію цієї країни.
то може тому у нас оборона сипеться, економіка в сраці, довіри владі нема, бо кожне гавно хоче керувати не згідно закону а так як ***** йому в голову.
И постный вид, и ходит боком,
А зло обильно и причудливо,
Со вкусом, запахом и соком
*
А десь, у параллельному світі, Порошенко - президент, Супрун продовжує реформу охорони здоров»я, Коломойський сидить у американській тюрмі, в Україні впроваджуються перші європейські транші на будівництво доріг, ЗСУ зачищають Донбас від «іхтамнєтів» і ще трохи залишається до перемоги, економіка стабільна, а Зеленський залишається клоуном…
Что сегодня может быть важнее, чем наша армия и всё, что с ней связано?