НАТО поддерживает позицию послов G7, призывающих разрешить ситуацию в АОЗ

В НАТО заявили, что заявление G7 с призывом разрешить ситуацию в АОЗ полностью отражает позицию Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в представительстве НАТО в Украине.

Накануне послы G7 рекомендовали "как можно быстрее разрешить ситуацию в АОЗ и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок".

"Соблюдение принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО является важным для сохранения доверия общественности и международных партнеров", отметили там.

В представительстве Альянса добавили: "Приведенное ниже заявление полностью отражает позицию НАТО".

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Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

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