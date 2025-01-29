Пять человек ранены вследствие вражеских атак на Херсон и область

В течение дня 29 января российские войска обстреливали Херсон и область, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в больницу обратился мужчина, который утром попал под удар вражеского дрона в Антоновке. У 63-летнего местного жителя диагностировали взрывную травму и осколочное ранение руки.



Ориентировочно в 09:00 российские оккупанты атаковали с БПЛА Херсон. Под вражеский удар попал 47-летний мужчина - он получил взрывную травму, осколочные ранения ног и спины. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

Около 11:00 оккупационные войска снова нанесли дроновой удар по Херсону. Вследствие атаки 45-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения лица, рук и ног. Пострадавшего доставили в больницу.

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Кроме того, российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Под удар попал 82-летний мужчина, который находился на улице. У него - взрывная травма, контузия и ранение ноги. Мужчину доставили в больницу для оказания медпомощи.

В 12:30 оккупанты атаковали с дрона пожилого мужчину в Киндейке. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА 76-летний местный житель получил взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего госпитализировали.

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Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты убили двух мужчин - в Антоновке и Благовещенском.