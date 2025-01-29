Ткаченко ответил на обвинения Кличко об "уничтожении самоуправления": Я не склонен устраивать политические шоу

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на заявление мэра Киева Виталия Кличко, который обвинил его в "попытке уничтожить местное самоуправление в столице и узурпировать власть".

Соответствующее заявление Ткаченко опубликовал в своем Telelegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео своего ответа глава Киевской ГВА записал на фоне частично разрушенного в 2022 году здания по улице Жилянской, заявив, что "уже три года дом не восстановлен и решения, что делать с этим домом, нет".

"Это историческая застройка города. Уже три года дом не восстановлен, и решения, что делать с этим зданием, до сих пор нет. То есть город не занимался этим домом более двух лет. Таких домов в Киеве больше, чем один, и многие киевляне реально ждут помощи от киевской власти после российских ударов. Что сказать, даже сожженные обстрелами машины стали убирать с улиц недавно, и совсем не после решений мэра", - сказал Ткаченко.

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Глава КГВА заявил, что накануне имел с Кличко "вполне рабочий разговор".

"Господин Кличко находит время записать видео, но реальные проблемы годами не решаются. Мы с мэром говорили об этом вчера, был вполне рабочий разговор о том, что надо сделать, какие наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ - не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения",- заявил Ткаченко.

Он добавил, что "военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия".

"И я не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые в городской власти уже десятилетия. Будем решать проблемы города и помогать киевлянам", - заявил глава КГГА.

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Также чиновник рассказал, что 28 января вместе с киевлянами обсудили вопрос работы коммунального транспорта во время тревог. По словам Ткаченко, в этом вопросе власть ищет комплексное решение вместе с военными, добавив, что на первом месте - безопасность киевлян.

Напоследок он добавил, что КГВА вводит рабочую группу прозрачности и подотчетности, "несмотря на сопротивление городских властей".

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новый глава военной администрации Киева Ткаченко пытается уничтожить местное самоуправление в столице и узурпировать власть. А заложниками политических интриг становятся киевляне.

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