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Ткаченко ответил на обвинения Кличко об "уничтожении самоуправления": Я не склонен устраивать политические шоу

Ткаченко відповів Кличку

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на заявление мэра Киева Виталия Кличко, который обвинил его в "попытке уничтожить местное самоуправление в столице и узурпировать власть".

Соответствующее заявление Ткаченко опубликовал в своем Telelegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео своего ответа глава Киевской ГВА записал на фоне частично разрушенного в 2022 году здания по улице Жилянской, заявив, что "уже три года дом не восстановлен и решения, что делать с этим домом, нет".

"Это историческая застройка города. Уже три года дом не восстановлен, и решения, что делать с этим зданием, до сих пор нет. То есть город не занимался этим домом более двух лет. Таких домов в Киеве больше, чем один, и многие киевляне реально ждут помощи от киевской власти после российских ударов. Что сказать, даже сожженные обстрелами машины стали убирать с улиц недавно, и совсем не после решений мэра", - сказал Ткаченко.

Также смотрите: КГВА блокирует важные для киевлян решения и дестабилизирует управление городом, - Кличко обратился к президенту

Глава КГВА заявил, что накануне имел с Кличко "вполне рабочий разговор".

"Господин Кличко находит время записать видео, но реальные проблемы годами не решаются. Мы с мэром говорили об этом вчера, был вполне рабочий разговор о том, что надо сделать, какие наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ - не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения",- заявил Ткаченко.

Он добавил, что "военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия".

"И я не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые в городской власти уже десятилетия. Будем решать проблемы города и помогать киевлянам", - заявил глава КГГА.

Также читайте: В Киеве заменят глав районных администраций, - глава КГВА Ткаченко

Также чиновник рассказал, что 28 января вместе с киевлянами обсудили вопрос работы коммунального транспорта во время тревог. По словам Ткаченко, в этом вопросе власть ищет комплексное решение вместе с военными, добавив, что на первом месте - безопасность киевлян.

Напоследок он добавил, что КГВА вводит рабочую группу прозрачности и подотчетности, "несмотря на сопротивление городских властей".

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новый глава военной администрации Киева Ткаченко пытается уничтожить местное самоуправление в столице и узурпировать власть. А заложниками политических интриг становятся киевляне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава КГВА Ткаченко предлагает выпускать столичных госслужащих за границу через разрешения СБУ и полиции

Автор: 

Киев (25665) Кличко Виталий (4651) Ткаченко Тимур (23)


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Топ комментарии
+42
Неприємна на вигляд особа
Будь хто з зелених або виродок, або мародер, або зрадник
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29.01.2025 19:37
+29
вітаю українців з диктатурою зельоних гнид
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29.01.2025 19:37
+26
хто такий тимур ткаченко?..що це таке що керує киянами ..ну кличка ми там якось вибирали (навіть якщо не голосували..)

а ЩО ТАКЕ ТИМУР ?!!!!

риторичне
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29.01.2025 19:39
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Правила форума Совет форумчан
жабо-гадюкінг
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29.01.2025 19:34 Ответить
Геть ЗЄліного гауляйтера з Києва !

кияни - вільні люди і самі обирають свою владу !

.
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29.01.2025 20:25 Ответить
Тимур = Тамерлан

печенігів Київ бачив, половців, батия а тут нам ще ось такого НЕ вистачало !

.
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29.01.2025 20:28 Ответить
Хазарин якийсь..

.
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29.01.2025 20:35 Ответить
Це якійсь кадирівець? Ми вже окуповані кавказом чи що?
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29.01.2025 19:35 Ответить
Черговий Фірудінич, якого не жалко...
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29.01.2025 19:52 Ответить
виявляється, його перша метрика була виписана на ім'я Тимур Мамедов
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29.01.2025 20:19 Ответить
та Ви що.. ?

.

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29.01.2025 20:29 Ответить
вітаю українців з диктатурою зельоних гнид
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29.01.2025 19:37 Ответить
Неприємна на вигляд особа
Будь хто з зелених або виродок, або мародер, або зрадник
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29.01.2025 19:37 Ответить
Та всі вони про сути три в одному!
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29.01.2025 20:14 Ответить
Мабуть.
Але він каже що не збирається приймати участь в політичних розбірках, але його для того призначили. Мета відібрати владу в мера, захопити Київ. Мабуть попереду на нас чекають псевдовибори з фальсифікаціями. Тому влада формує м'язи щоб не допустити Майдану.
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29.01.2025 20:18 Ответить
Саме так!
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29.01.2025 20:19 Ответить
3 в 1
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29.01.2025 20:17 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5 #ЯкеКончене
- В 1942-м Ленинград произвёл фронту 60 танков, 692 орудия, 1500 миномётов, 2692 пулемёта, 35 тыс. автоматов, 38 боевых кораблей, 827155 снарядов и 861300 мин. Для этого в блокадный город исправно поставлялись тысячи тонн металлов, а вот хлеб и картошка продирались в город с трудом.
- Да нормально питались! Вон, Андрей Александрович какой упитанный На фото
- Андрей Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома партии в 1934-1945 гг. (ГородГлупов)
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29.01.2025 21:26 Ответить
Приберіть цього упиря, схожого на ісламського фундаменталіста! Брудні руки зеленожопих геть від Києва!
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29.01.2025 19:38 Ответить
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29.01.2025 19:38 Ответить
Безумна добросовісно відпрацьовує свої конверти.😡Зелена кікімора.
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29.01.2025 20:08 Ответить
Нехай безугла з початку подивится на свого прямого начальника, очільника Верховної Ради, колегу Юзіка, на Сібігу, а потім фото генералів постить, модель ***!
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29.01.2025 20:24 Ответить
Як же зелені ждуни бояться і ненавидять українських військових і тих, хто має вагу на Заході.
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29.01.2025 21:31 Ответить
хто такий тимур ткаченко?..що це таке що керує киянами ..ну кличка ми там якось вибирали (навіть якщо не голосували..)

а ЩО ТАКЕ ТИМУР ?!!!!

риторичне
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29.01.2025 19:39 Ответить
"Смотрящий" от Ермака... Не дает им покоя Киев, любыми способами хотят поставить своего человека мэром.
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29.01.2025 19:41 Ответить
"ЩО" а не "хто" вибрано свідомо ..бо це зельона істота і гнида

якщо хтось вважає шо в зельону військову адміністрацію може бути призначена достойна людина - то мені вас шкода.
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29.01.2025 19:42 Ответить
Тимур, то мабуть один, хто вижив, коли татаров знищив всіх чеченів у Києві.
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29.01.2025 20:28 Ответить
Аааааа ..то тимурчик один з творців бракованих мін

Заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України15 серпня 2023 - 10 вересня 2024
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29.01.2025 21:02 Ответить
А знімати відосіки на фоні зруйнованого будинку, це хіба не ПОЛІТИЧНЕ ШОУ?!!
І "забув" сказати, що:
1. по експертизі будинок відновленню НЕ ПІДЛЯГАЄ.
2. будинок був "архітектурною цінністю" та на обліку відповідних держорганів, а НЕ мерії.
3. Рішенням СУДУ місто під будинком давно ВІДДАНО "правильному" ЗАБУДОВНИКУ.
Так, до чого тут мер та мерія?!
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29.01.2025 19:44 Ответить
це якийсь абрек...а не українець....Зе прийшло до влади і повісило на народ своїх байстрюків від влади...ми його і інших не вибирали....якийсь Умеров...Гамноділов...Безумна...Ермачело.....хоч би американьці допомогли прибрати ціх невігласів...пустомелів...хабарників і злодіїїв.
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29.01.2025 19:47 Ответить
Місія Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України полягає у формуванні й реалізації державної промислової та військово-промислової політики, державної політики у сфері оборонного замовлення та оборонно-промислового комплексу, а також у літакобудівній галузі та в сфері космічної діяльності. Тимур Фірудінович Ткаченко член Наглядової ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 Укрпошти (25.11.2024 р. - дотепер), колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 р. - 10.09.2024 р., чим він займався у міністерстві з вище написаного?
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29.01.2025 19:47 Ответить
чим він займався у міністерстві з вище написаного?.....

тим чим і інші займаються великі 6 менеджерів у Найвеличнішого
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29.01.2025 19:50 Ответить
Дивно чому він такий талановитий не очолив Покровську МВА?
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29.01.2025 19:54 Ответить
А навіщо йому було маскуватися прізвищем Ткаченко замість батьківського Мамедов? Це зробило його українцем?
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29.01.2025 19:47 Ответить
Нормальну людину Тимуром не назвуть.
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29.01.2025 19:49 Ответить
Нормальну людину Фірудін не зробить...
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29.01.2025 19:58 Ответить
***** одне одного під кінець епохи бідності від зепідорасів .
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29.01.2025 19:51 Ответить
Як там трц над героїв Дніпра ,вже стелі не тріскаються?
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29.01.2025 19:52 Ответить
Тварь зелена
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29.01.2025 19:51 Ответить
підтримка Кличко
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29.01.2025 19:51 Ответить
хай він як мужик визове Кличко на рінг
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29.01.2025 19:52 Ответить
Чисто по братські.
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29.01.2025 19:55 Ответить
Гонорово. Сумніваюся що він бігає швидше за Усейна Болта.
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29.01.2025 19:57 Ответить
ГЕТЬ РУКИ ОТ КИЇВА,,,,,ТВАРИ ЗЕЛЕНИ,,,,МАРОДЕРИ БОНЕВТІКА
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29.01.2025 19:57 Ответить
Зеленому до виборів конче потрібно нейтралізувати Залужного і Кличка.
Мабуть цей за 24 години поремонтує всі пошкоджені будинки, як трамп і зє перед виборами закінчували війну.
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29.01.2025 20:00 Ответить
На фото - типовий "українець Ткаченко".
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29.01.2025 20:02 Ответить
Тимур Фірудінович Ткаченко (уроджений Мамедов)
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29.01.2025 21:39 Ответить
Тимур, это наверное из той же серии, что и Умеров? Куда подевались украинцы, что их нет во власти?
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29.01.2025 20:06 Ответить
та ні, цей Тімур з серії Кадиров/Онищенко
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29.01.2025 20:21 Ответить
Тимур, Тамерлан, Тенгиз, Мустафа , Їсмаіл, Ренат, Рефат, Шаміль, Дамір, Вова, Лена, Єрмак, Рабіновіч, Кошевой, Бойко, Нестор, Абрам,Сара, Сруль, Гордон, Вацман, ..........@!!!!
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29.01.2025 20:07 Ответить
Чомусь до Кличка більше довіри аніж до цього бородатого слуги наріду...🙂
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29.01.2025 20:13 Ответить
Хто скаже звідки винирнув на світ Божий цей хлоп
Яка його історія. Як йшов до успіху.
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29.01.2025 20:14 Ответить
не буду повторюватись, вище колеги-юзери вже охарактеризували його життєвий шлях
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29.01.2025 20:22 Ответить
З тої ж сраки що і квартал95. В мами Рими спитате.
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29.01.2025 20:42 Ответить
Очевидно те , що він дійсно Тимур , а ось набуте українське прізвище - то камуфляж для діяльності шкідника ...
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29.01.2025 20:18 Ответить
А як там Київ, як голосував за квартал95 в якості командування ЗСУ?
Чи кияни були проти і тепер їм напарюють довбодятла з шапіто по беспределу?
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29.01.2025 20:41 Ответить
ще одне з мукачівського котла 22 року
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30.01.2025 00:35 Ответить
а те що він піаритися на руїнах- це мені нагадує зелених почвар в звільнених Ірпені та Бучі
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30.01.2025 00:37 Ответить
 
 