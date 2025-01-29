Ткаченко ответил на обвинения Кличко об "уничтожении самоуправления": Я не склонен устраивать политические шоу
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на заявление мэра Киева Виталия Кличко, который обвинил его в "попытке уничтожить местное самоуправление в столице и узурпировать власть".
Соответствующее заявление Ткаченко опубликовал в своем Telelegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Видео своего ответа глава Киевской ГВА записал на фоне частично разрушенного в 2022 году здания по улице Жилянской, заявив, что "уже три года дом не восстановлен и решения, что делать с этим домом, нет".
"Это историческая застройка города. Уже три года дом не восстановлен, и решения, что делать с этим зданием, до сих пор нет. То есть город не занимался этим домом более двух лет. Таких домов в Киеве больше, чем один, и многие киевляне реально ждут помощи от киевской власти после российских ударов. Что сказать, даже сожженные обстрелами машины стали убирать с улиц недавно, и совсем не после решений мэра", - сказал Ткаченко.
Глава КГВА заявил, что накануне имел с Кличко "вполне рабочий разговор".
"Господин Кличко находит время записать видео, но реальные проблемы годами не решаются. Мы с мэром говорили об этом вчера, был вполне рабочий разговор о том, что надо сделать, какие наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ - не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения",- заявил Ткаченко.
Он добавил, что "военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия".
"И я не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые в городской власти уже десятилетия. Будем решать проблемы города и помогать киевлянам", - заявил глава КГГА.
Также чиновник рассказал, что 28 января вместе с киевлянами обсудили вопрос работы коммунального транспорта во время тревог. По словам Ткаченко, в этом вопросе власть ищет комплексное решение вместе с военными, добавив, что на первом месте - безопасность киевлян.
Напоследок он добавил, что КГВА вводит рабочую группу прозрачности и подотчетности, "несмотря на сопротивление городских властей".
Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новый глава военной администрации Киева Ткаченко пытается уничтожить местное самоуправление в столице и узурпировать власть. А заложниками политических интриг становятся киевляне.
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кияни - вільні люди і самі обирають свою владу !
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печенігів Київ бачив, половців, батия а тут нам ще ось такого НЕ вистачало !
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Будь хто з зелених або виродок, або мародер, або зрадник
Але він каже що не збирається приймати участь в політичних розбірках, але його для того призначили. Мета відібрати владу в мера, захопити Київ. Мабуть попереду на нас чекають псевдовибори з фальсифікаціями. Тому влада формує м'язи щоб не допустити Майдану.
- В 1942-м Ленинград произвёл фронту 60 танков, 692 орудия, 1500 миномётов, 2692 пулемёта, 35 тыс. автоматов, 38 боевых кораблей, 827155 снарядов и 861300 мин. Для этого в блокадный город исправно поставлялись тысячи тонн металлов, а вот хлеб и картошка продирались в город с трудом.
- Да нормально питались! Вон, Андрей Александрович какой упитанный На фото
- Андрей Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома партии в 1934-1945 гг. (ГородГлупов)
а ЩО ТАКЕ ТИМУР ?!!!!
риторичне
якщо хтось вважає шо в зельону військову адміністрацію може бути призначена достойна людина - то мені вас шкода.
Заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України15 серпня 2023 - 10 вересня 2024
І "забув" сказати, що:
1. по експертизі будинок відновленню НЕ ПІДЛЯГАЄ.
2. будинок був "архітектурною цінністю" та на обліку відповідних держорганів, а НЕ мерії.
3. Рішенням СУДУ місто під будинком давно ВІДДАНО "правильному" ЗАБУДОВНИКУ.
Так, до чого тут мер та мерія?!
тим чим і інші займаються великі 6 менеджерів у Найвеличнішого
Мабуть цей за 24 години поремонтує всі пошкоджені будинки, як трамп і зє перед виборами закінчували війну.
Яка його історія. Як йшов до успіху.
Чи кияни були проти і тепер їм напарюють довбодятла з шапіто по беспределу?