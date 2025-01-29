На Покровском направлении продолжаются 12 российских атак, 27 ВСУ уже отбили, - Генштаб

Противник не оставляет попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 91.

Об этом информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины и Сумщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Старая Гута, Студенок, Тимофеевка, Бобылевка и Камень.

Ситуация на Харьковщине

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты больше всего атакуют на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб ВСУ

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина. С начала суток украинские воины отбили уже 19 атак, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении с начала суток враг совершил пять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, получил отпор.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили семь штурмовых действий захватчиков вблизи Новомарочного, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку в районе Торецка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в г. Кстово, - Генштаб

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 39 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 27 атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении захватчики совершили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое. Одно боестолкновение продолжается.

Читайте также: На Покровском направлении отбиты 88 атак, враг пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Курское направление

На Курщине украинские защитники за сегодня отбили две атаки российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются, кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив при этом 21 управляемую авиационную бомбу.

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Также читайте: Зеленский заявил, что преподаватели военных вузов должны побывать на фронте: только так можно кого-то научить, понимая, что такое война