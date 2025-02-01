Внедряется новая программа подготовки инструкторов для учебных центров ВСУ, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам повышения качества подготовки в Вооруженных Силах Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, проведен анализ уровня подготовки выпускников учебных центров, которые прошли более длинный курс базовой общей военной подготовки - продолжительностью 1,5 месяца (вместо 30 дней, как было раньше).

На этом этапе есть отзывы из бригад об улучшении готовности новичков.

"Будем и в дальнейшем воплощать эту положительную практику и усиливать ее дальнейшим адаптивным курсом в воинских частях. В то же время оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки. Подчеркнул необходимость усиливать это направление работы", - отметил Сырский.

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Кроме того, по его словам, внедряется новая программа подготовки инструкторов - с увеличением срока их подготовки с 1 до 2 месяцев, усилением содержания этой программы и методики обучения инструкторов.

"Есть хороший фидбек о ходе и результатах еще одного эксперимента - прохождения базовой общевойсковой подготовки (в дальнейшем БОВП) на базе боевых подразделений. Заслушал доклад командира одной из механизированных бригад о прохождении новичками БОВП на ее тыловых полигонах", - добавляет он.

Комментируя выводы, Сырский отметил, что проведение курса БЗВП на фондах бригады позволяет достичь более высокого уровня подготовки личного состава. Это позволяет провести на месте контроль качества; обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой; улучшить слаженность коллектива и перенимание военных традиций воинской части; существенно уменьшить случаи СЗЧ во время подготовки.

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"То есть речь идет о еще одном примере успешного опыта, который целесообразно воплощать на постоянной основе. Будем это масштабировать. В то же время, выслушал предложения и проблемные вопросы, которые возникают в процессе подготовки. В частности это касается укомплектованности групп инструкторов в бригадах и усиления их работы, привлечения их в учебные центры.

Предложения учтены в 5-м издании программы БЗВП, разработанном при участии моего заместителя полковника Олега Апостола. Он находится в тесном взаимодействии с командирами на местах, что позволяет выявлять ошибки, реализовать достойные внимания предложения, масштабировать лучшие наработки бригад и учебных центров", - резюмирует главнокомандующий.