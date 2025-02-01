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Новости
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Внедряется новая программа подготовки инструкторов для учебных центров ВСУ, - Сырский

головком ЗСУ Сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам повышения качества подготовки в Вооруженных Силах Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, проведен анализ уровня подготовки выпускников учебных центров, которые прошли более длинный курс базовой общей военной подготовки - продолжительностью 1,5 месяца (вместо 30 дней, как было раньше).

На этом этапе есть отзывы из бригад об улучшении готовности новичков.

"Будем и в дальнейшем воплощать эту положительную практику и усиливать ее дальнейшим адаптивным курсом в воинских частях. В то же время оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки. Подчеркнул необходимость усиливать это направление работы", - отметил Сырский.

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Кроме того, по его словам, внедряется новая программа подготовки инструкторов - с увеличением срока их подготовки с 1 до 2 месяцев, усилением содержания этой программы и методики обучения инструкторов.

"Есть хороший фидбек о ходе и результатах еще одного эксперимента - прохождения базовой общевойсковой подготовки (в дальнейшем БОВП) на базе боевых подразделений. Заслушал доклад командира одной из механизированных бригад о прохождении новичками БОВП на ее тыловых полигонах", - добавляет он.

Комментируя выводы, Сырский отметил, что проведение курса БЗВП на фондах бригады позволяет достичь более высокого уровня подготовки личного состава. Это позволяет провести на месте контроль качества; обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой; улучшить слаженность коллектива и перенимание военных традиций воинской части; существенно уменьшить случаи СЗЧ во время подготовки.

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"То есть речь идет о еще одном примере успешного опыта, который целесообразно воплощать на постоянной основе. Будем это масштабировать. В то же время, выслушал предложения и проблемные вопросы, которые возникают в процессе подготовки. В частности это касается укомплектованности групп инструкторов в бригадах и усиления их работы, привлечения их в учебные центры.

Предложения учтены в 5-м издании программы БЗВП, разработанном при участии моего заместителя полковника Олега Апостола. Он находится в тесном взаимодействии с командирами на местах, что позволяет выявлять ошибки, реализовать достойные внимания предложения, масштабировать лучшие наработки бригад и учебных центров", - резюмирует главнокомандующий.

Автор: 

подготовка (234) ВСУ (6689) Александр Сырский (620)


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Топ комментарии
+9
Через три роки повномасштабки він збирається робити те, що повинен був робити ще тоді, коли став командувачем Сухопутних військ..
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01.02.2025 14:22 Ответить
+6
Не пройшло і три роки.... Коли були натовпи людей, чому б не набирати запас, тренувати, не пиляти гроші на укриттях, дорогах, клумбах, а все на війну. Зариватись, будувати укріплення.
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01.02.2025 14:20 Ответить
+6
Три роки війни. А вони оголошують що потрібно вже почати вчити інструкторів. І коли дійде черга до мобілізованих? Бо скоро і мобілізованих не буде. Стараннями ОПи, ідеології Шмарклемарафону, та репресивного реформованого особисто Зелею ТЦК.
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01.02.2025 14:37 Ответить
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Не пройшло і три роки.... Коли були натовпи людей, чому б не набирати запас, тренувати, не пиляти гроші на укриттях, дорогах, клумбах, а все на війну. Зариватись, будувати укріплення.
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01.02.2025 14:20 Ответить
Ключове слово "Впроваджується",невідомо коли запрацює і буде результат.Вже ракет набудували,скоро продавати будем.Кожного разу все нові розробки і так все
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01.02.2025 14:23 Ответить
Через три роки повномасштабки він збирається робити те, що повинен був робити ще тоді, коли став командувачем Сухопутних військ..
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01.02.2025 14:22 Ответить
Блин, ну это же логично что боевая бригада будет готовить пополнение лучше чем центры подготовки, которые по словам Романа Доника просто превратились в место где инструкторы могут неплохо пересидеть войну. Где инструктор по огневой подготовке автомат к бою привести не может и в ростовую мишень не попадает. Где инструкторы не имеют опыта боевых действий и ничему полезному, основываясь на опыте войны - научить не могут потому что сами не знают. А в бригаде сразу люди будут в том коллективе, в котором они будут воевать. И уж точно бригада найдет опытных ветеранов, которые расскажут очень много полезного, исходя из своего реального опыта.
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01.02.2025 14:27 Ответить
не *****!
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01.02.2025 14:32 Ответить
Три роки війни. А вони оголошують що потрібно вже почати вчити інструкторів. І коли дійде черга до мобілізованих? Бо скоро і мобілізованих не буде. Стараннями ОПи, ідеології Шмарклемарафону, та репресивного реформованого особисто Зелею ТЦК.
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01.02.2025 14:37 Ответить
Сирський! Чому досі не знищені газо та нафтоперекачувальні станції у Суджі та Унечі? Що, баригі досі торгують з рашею та сидять на трубі, а ти їх охоронець?
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01.02.2025 14:40 Ответить
на 3 році війни починають готувати інструкторів
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01.02.2025 14:52 Ответить
Я бачу Зе і команді сподобалось, куча планів по утилізації: по кишеням державних коштів і громадян України.
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01.02.2025 14:53 Ответить
Та невже, а чого так рано...
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01.02.2025 15:07 Ответить
Черговий схематоз по відмиванню бабла.
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01.02.2025 23:42 Ответить
 
 