Маск потратил не менее 288 млн долларов на поддержку Трампа и республиканцев, - WP
Илон Маск инвестировал не менее 288 миллионов долларов в предвыборную кампанию Дональда Трампа и других республиканских кандидатов в 2024 году, что сделало его крупнейшим политическим донором президентского цикла.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы Федеральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в прошлом году Маск помог основать America PAC - группу, собравшую 263 миллиона долларов для поддержки Трампа. Финансирование поступало как от самого Маска, так и от его союзников, в частности члена совета директоров Tesla Антонио Грасиаса, соучредителя Palantir Джо Лонсдейла и инвестора Sequoia Capital Шона Магуайра.
По данным WP, финансовая поддержка Трампа уже окупилась для Маска - после победы республиканца его состояние значительно выросло благодаря подорожанию акций Tesla.
Кроме того, после выборов Трамп поручил Маску возглавить новый "Департамент эффективности правительства", который должен сократить государственные расходы и регулирование. WP отмечает, что эта должность может позволить Маску влиять на политику, касающуюся его компаний, в частности Tesla и SpaceX.
Ранее сообщалось, что Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию за защиту свободы слова и прав человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А при Трампі ми жили непогано, тому і вибрали його на другий термін. Кого він не влаштовує, може піти собі тихенько, і втопитися.
Хай живе зігуючий захисник свободи слова і прав людини!
Но зато сколько пиара на весь мир!
Т.е. Макс вложил в раскрутку самого себя за очень маленькие для него деньги.
Которые уже только сейчас принесли ему 40 млрд.