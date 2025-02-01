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Маск потратил не менее 288 млн долларов на поддержку Трампа и республиканцев, - WP

трамп,маск

Илон Маск инвестировал не менее 288 миллионов долларов в предвыборную кампанию Дональда Трампа и других республиканских кандидатов в 2024 году, что сделало его крупнейшим политическим донором президентского цикла.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы Федеральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в прошлом году Маск помог основать America PAC - группу, собравшую 263 миллиона долларов для поддержки Трампа. Финансирование поступало как от самого Маска, так и от его союзников, в частности члена совета директоров Tesla Антонио Грасиаса, соучредителя Palantir Джо Лонсдейла и инвестора Sequoia Capital Шона Магуайра.

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По данным WP, финансовая поддержка Трампа уже окупилась для Маска - после победы республиканца его состояние значительно выросло благодаря подорожанию акций Tesla.

Кроме того, после выборов Трамп поручил Маску возглавить новый "Департамент эффективности правительства", который должен сократить государственные расходы и регулирование. WP отмечает, что эта должность может позволить Маску влиять на политику, касающуюся его компаний, в частности Tesla и SpaceX.

Ранее сообщалось, что Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию за защиту свободы слова и прав человека.

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Автор: 

Маск Илон (234) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+9
а бєня коломойський зняв дешевий дебіловатий серіал і зробив президентом головного героя серіалу, а в житті недоумка-малороса Членограя
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01.02.2025 15:11 Ответить
+7
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01.02.2025 14:49 Ответить
+4
Із трусів вистрибує, *****, щоб знищити свободу і демократію!
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01.02.2025 14:49 Ответить
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Якісь копійки.
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01.02.2025 14:48 Ответить
100% він за твіттер заплатив 44 млрд. $
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01.02.2025 15:04 Ответить
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01.02.2025 14:49 Ответить
Ти диви, як цей шизоїд розмножується. У промислових масштабах свою сперму виробляє ще для штучного запліднення.
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01.02.2025 15:23 Ответить
маск аутист, і що? тепер відмовишся від старлінків на фронті? клоун.
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01.02.2025 15:59 Ответить
Із трусів вистрибує, *****, щоб знищити свободу і демократію!
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01.02.2025 14:49 Ответить
Це ж прикольно. Можна поржать
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01.02.2025 15:12 Ответить
Україна 2.0!
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01.02.2025 15:28 Ответить
І заробив 40 лярдів
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01.02.2025 14:53 Ответить
Статок найбагатшої у світі людини, засновника компанії Tesla Ілона Маска зріс на 26,5 мільярда доларів 6 листопада - після перемоги на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа. Про це повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-07/trump-s-election-win-supercharges-net-worth-of-world-s-richest-by-64-billion Bloomberg.
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01.02.2025 19:17 Ответить
і тесла твоя гімно
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01.02.2025 14:54 Ответить
мене лінкольн влаштовує. а маск і трамп себе ще покажуть. ти і офігєєш від цих удмуртів
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01.02.2025 17:47 Ответить
Так це ж не скрєпно, їздити на ворожих машинах!
А при Трампі ми жили непогано, тому і вибрали його на другий термін. Кого він не влаштовує, може піти собі тихенько, і втопитися.
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01.02.2025 19:30 Ответить
ну тобі ж може і не скрєпно, а мені по Україні та Європі нормально їздити . доречі скрєпнєнько твій нік написаний на підерському діалектові.
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01.02.2025 19:34 Ответить
Мій нік тут з 2013 го року, а ти тут тільки но вилупився согодні.
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01.02.2025 19:45 Ответить
і шо? ну ти колись в 2013 році вилупився і був як і я. я на цьому форумі з 2014 року якщо по правді
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01.02.2025 19:55 Ответить
фу-ніщеброт
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01.02.2025 14:55 Ответить
а Трамп виділив йому місце біля параши , а він хотів поряд с Трампом
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01.02.2025 15:01 Ответить
Мускуса - в дірєктора голактєгі! Ура, товарісчі!
Хай живе зігуючий захисник свободи слова і прав людини!
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01.02.2025 15:03 Ответить
для него это сущие копейки.
Но зато сколько пиара на весь мир!
Т.е. Макс вложил в раскрутку самого себя за очень маленькие для него деньги.
Которые уже только сейчас принесли ему 40 млрд.
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01.02.2025 15:06 Ответить
а бєня коломойський зняв дешевий дебіловатий серіал і зробив президентом головного героя серіалу, а в житті недоумка-малороса Членограя
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01.02.2025 15:11 Ответить
Трумп, маск, *баште штати. Може дійде через силу американському наріту.
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01.02.2025 15:11 Ответить
Це вже олігархічна держава чи ще ні? Маск скоріш за все буде балотуватись в президенти через 4 роки. Щось не чути демократів-патріотів старої закалки, мабуть жиром запливли.
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01.02.2025 15:19 Ответить
В прези йому ніколи не попасти, воно іноземець, конституцію пі д нього ще не переробили!!!
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01.02.2025 15:30 Ответить
Бурят Маскаль збагатився на лярди одразу після виборів. Але ж усе попереду. Зараз відіжме оборонку під себе, для цього алкоголіка і призначив «головою» Пентагону.
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01.02.2025 15:20 Ответить
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01.02.2025 16:30 Ответить
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01.02.2025 16:42 Ответить
 
 