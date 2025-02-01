Маск потратил не менее 288 млн долларов на поддержку Трампа и республиканцев, - WP

Илон Маск инвестировал не менее 288 миллионов долларов в предвыборную кампанию Дональда Трампа и других республиканских кандидатов в 2024 году, что сделало его крупнейшим политическим донором президентского цикла.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы Федеральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в прошлом году Маск помог основать America PAC - группу, собравшую 263 миллиона долларов для поддержки Трампа. Финансирование поступало как от самого Маска, так и от его союзников, в частности члена совета директоров Tesla Антонио Грасиаса, соучредителя Palantir Джо Лонсдейла и инвестора Sequoia Capital Шона Магуайра.

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По данным WP, финансовая поддержка Трампа уже окупилась для Маска - после победы республиканца его состояние значительно выросло благодаря подорожанию акций Tesla.

Кроме того, после выборов Трамп поручил Маску возглавить новый "Департамент эффективности правительства", который должен сократить государственные расходы и регулирование. WP отмечает, что эта должность может позволить Маску влиять на политику, касающуюся его компаний, в частности Tesla и SpaceX.

Ранее сообщалось, что Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию за защиту свободы слова и прав человека.

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