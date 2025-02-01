Часть российской ракеты упала в Липецкой области РФ, сотни домов остались без света, - СМИ

Утром в субботу, 1 февраля, в Елецком районе Липецкой области РФ упала ступень российского авиационного ракетного комплекса.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на росСМИ и российские власти, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 1 февраля жители сел Елецкого района "слышали сильный грохот", а затем у них исчезли электричество и вода, начались перебои в работе сотовой связи.

В поле вблизи с одним из населенных пунктов возникла огромная воронка.

По информации Telegram-канала Baza, всего без света остались жители 540 домов в шести населенных пунктах. Электроснабжение восстановили вечером.

Впоследствии пресс-служба правительства Липецкой области РФ сообщила, что причиной взрыва "стало падение отработанной ступени". Российские власти утверждают, что погибших и пострадавших нет.

Атака РФ 1 февраля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Полтавщину, повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе. В результате атаки 4 человека погибли, 13 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд

Также войска РФ с помощью БпЛА атаковали Киевскую область. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. Пострадавших среди населения нет

Вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.

По словам Зеленского, есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.

Смотрите также: Россияне используют "портативные аэродромы" для запуска дронов, - Defense Express. ФОТО