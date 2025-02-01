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Новости
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Часть российской ракеты упала в Липецкой области РФ, сотни домов остались без света, - СМИ

Частина російської ракети впала в Липецькій області РФ

Утром в субботу, 1 февраля, в Елецком районе Липецкой области РФ упала ступень российского авиационного ракетного комплекса.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на росСМИ и российские власти, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 1 февраля жители сел Елецкого района "слышали сильный грохот", а затем у них исчезли электричество и вода, начались перебои в работе сотовой связи.

В поле вблизи с одним из населенных пунктов возникла огромная воронка.

По информации Telegram-канала Baza, всего без света остались жители 540 домов в шести населенных пунктах. Электроснабжение восстановили вечером.

Впоследствии пресс-служба правительства Липецкой области РФ сообщила, что причиной взрыва "стало падение отработанной ступени". Российские власти утверждают, что погибших и пострадавших нет.

Атака РФ 1 февраля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Полтавщину, повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе. В результате атаки 4 человека погибли, 13 ранены, среди них - дети. Разрушен подъезд

Также войска РФ с помощью БпЛА атаковали Киевскую область. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. Пострадавших среди населения нет

Вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.

По словам Зеленского, есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.

Смотрите также: Россияне используют "портативные аэродромы" для запуска дронов, - Defense Express. ФОТО

Автор: 

ракеты (3610) россия (96157) Тарифы на электроэнергию (2174)


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Топ комментарии
+12
Сподіваюся, це була лише розминка.
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01.02.2025 23:27 Ответить
+9
Жаль, що будинки взагалі залишились
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01.02.2025 23:32 Ответить
+8
Кацапе, ти не пройшов мінімальний інтелектуальний поріг для розуміння жартів. Не дивно, що твоя стеля - свинособача, на яку я зазвичай не відповідаю, бо вважаю хамством - звертатися до українців в Україні свинособачою.
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01.02.2025 23:47 Ответить
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Сподіваюся, це була лише розминка.
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01.02.2025 23:27 Ответить
Серьезно?! Разминка это прикол или вы радуетесь за россиян?!
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01.02.2025 23:30 Ответить
Кацапе, ти не пройшов мінімальний інтелектуальний поріг для розуміння жартів. Не дивно, що твоя стеля - свинособача, на яку я зазвичай не відповідаю, бо вважаю хамством - звертатися до українців в Україні свинособачою.
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01.02.2025 23:47 Ответить
Моня иди на....
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01.02.2025 23:54 Ответить
пЄдуард ти що тут забуло?
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02.02.2025 08:39 Ответить
От вірю "Радийо свааабода" як самому собі та й край... і нічого з цим зробити не можу 🤔🧐😁
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01.02.2025 23:48 Ответить
У Сибіру зараз морозно - спробуй приміряти салюпу на комірець.
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01.02.2025 23:55 Ответить
Жаль, що будинки взагалі залишились
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01.02.2025 23:32 Ответить
Це був Орєшнік?))
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01.02.2025 23:39 Ответить
Бояришнік , орешнік згорає у верхніх шарах атмосфери , а цей до скрєпів повернувся ))
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02.02.2025 00:16 Ответить
Обломкі? Чи ще не ясно?
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01.02.2025 23:42 Ответить
Не було.
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01.02.2025 23:55 Ответить
Відпрацьованому ступеню - R.E.S.P.E.C.T.
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01.02.2025 23:45 Ответить
У істот зник зв"язок з мозком... А у вирві з 2-го віку свині зникають разом з мордво-татарамє...
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01.02.2025 23:57 Ответить
 
 