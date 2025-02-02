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Рекламную кампанию, в которой российская "Медуза" использовала кадры войны в Украине, остановили, все материалы удалили, - посол в Германии Макеев

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

Берлинское агентство Lure удалило все материалы, связанные с рекламной кампанией российского издания "Медуза", в которой использовались изображения пострадавших от войны украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке написал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Ну что ж, зимнее нашествие медуз на Европу и Канаду мы с вами, кажется, остановили. Только что получил ответ от креативного директора и основателя LURE на мое вчерашнее письмо. Главное в письме - это слова, что LURE удалил все связанные с кампанией материалы из сети и проинструктировал партнеров безотлагательно прекратить их демонстрацию на любых платформах", - сообщил Макеев.

Он также добавил, что "прекращение демонстрации всех связанных с кампанией материалов" означает завершение кампании.

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"Теперь, дорогая община, прошу вашего содействия: надо убедиться, что кампанию действительно отменяют. Поэтому сообщайте здесь, если будете видеть еще ролики или визуальную рекламу. Нашим коллегам-дипломатам в других странах, куда креативным течением тоже занесло теневой флот медуз, напишу - будем следить за нашим демократическим морем вместе", - заявил посол.

Макеев также добавил, что сообщил господину Ярославу (очевидно, Ярославу Базилевичу, фото которого было использовано в кампании "Медузы" - ред.) о личных извинениях агентства.

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Что предшествовало?

Ранее член украинской общественной организации "Вече Берлин" Виктория Фешак обратила внимание на рекламную кампанию российского медиа "Медуза". Эту рекламу, по словам Фешак, она увидела в кинотеатре в Берлине.

В рекламе российское медиа, в частности, использовало кадры взрывов в Украине и Ярослава Базилевича на похоронах своей жены и трех дочерей, погибших в результате ракетного удара РФ по Львову 4 сентября 2024 года.

По словам Фешак, рекламу для "Медузы" разрабатывало берлинское агентство Lure.

Впоследствии в украинском МИД решительно осудили использование кадров войны в Украине в рекламной кампании англоязычной версии российского издания "Медуза", которое работает в Латвии.

Автор: 

МИД (6997) реклама (643) СМИ (3840) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+12
Вишліть ту Медузу до свого фюрера.Раз і назавжди-немає нормального уzzкого.
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02.02.2025 19:05 Ответить
+12
Та там мало не кожна публікація ******* - провокація .
Нарешті хоч якось звернули на це увагу .
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02.02.2025 19:10 Ответить
+2
Молодці!!! Чудова новина!
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02.02.2025 19:19 Ответить
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Вишліть ту Медузу до свого фюрера.Раз і назавжди-немає нормального уzzкого.
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02.02.2025 19:05 Ответить
Та там мало не кожна публікація ******* - провокація .
Нарешті хоч якось звернули на це увагу .
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02.02.2025 19:10 Ответить
Молодці!!! Чудова новина!
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02.02.2025 19:19 Ответить
А без протесту ця бездула не розуміла шо вона робить?
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02.02.2025 19:28 Ответить
а чого ти думажш, що не розуміла. у неї інші цілі були.
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02.02.2025 21:46 Ответить
Не понял какой вред для Украины от этих кадров. Теперь другие журналисты будут избегать демонстрации последствий российской агрессии чтобы не обидеть украинцев.
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02.02.2025 21:10 Ответить
Вчора встиг подивитися. Весь ролик показують страждання українців, щоб попросити допомоги для руснi яка живе в Лондоні. Вигнані. Без грошей. Круті. Йо*нутiй німецький креатив.
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02.02.2025 21:28 Ответить
Може й так але як можна пересвідчитись, що Медуза " збирає гроші для росіян у Лрндоні"?
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03.02.2025 00:32 Ответить
Це якась частина інформації, із якої дійсно випливає, що із якого бісу забороняти розказувати про війну в Україні? То що повинна робити влада, замісць утримання на десятки мільярдів дебіломарафону і фінансування утримання Зеленьського в царських умовах. Це Україна повинна давати ролики про війну перед фільмами у Європейських кінотеатрах.
Тут Медуза це зробила.
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03.02.2025 00:18 Ответить
тепер сто раз подумають, перед тим, як з кацапами зв"язуватися.
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02.02.2025 21:52 Ответить
 
 