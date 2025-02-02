Рекламную кампанию, в которой российская "Медуза" использовала кадры войны в Украине, остановили, все материалы удалили, - посол в Германии Макеев

Берлинское агентство Lure удалило все материалы, связанные с рекламной кампанией российского издания "Медуза", в которой использовались изображения пострадавших от войны украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке написал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Ну что ж, зимнее нашествие медуз на Европу и Канаду мы с вами, кажется, остановили. Только что получил ответ от креативного директора и основателя LURE на мое вчерашнее письмо. Главное в письме - это слова, что LURE удалил все связанные с кампанией материалы из сети и проинструктировал партнеров безотлагательно прекратить их демонстрацию на любых платформах", - сообщил Макеев.

Он также добавил, что "прекращение демонстрации всех связанных с кампанией материалов" означает завершение кампании.

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"Теперь, дорогая община, прошу вашего содействия: надо убедиться, что кампанию действительно отменяют. Поэтому сообщайте здесь, если будете видеть еще ролики или визуальную рекламу. Нашим коллегам-дипломатам в других странах, куда креативным течением тоже занесло теневой флот медуз, напишу - будем следить за нашим демократическим морем вместе", - заявил посол.

Макеев также добавил, что сообщил господину Ярославу (очевидно, Ярославу Базилевичу, фото которого было использовано в кампании "Медузы" - ред.) о личных извинениях агентства.

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Что предшествовало?

Ранее член украинской общественной организации "Вече Берлин" Виктория Фешак обратила внимание на рекламную кампанию российского медиа "Медуза". Эту рекламу, по словам Фешак, она увидела в кинотеатре в Берлине.

В рекламе российское медиа, в частности, использовало кадры взрывов в Украине и Ярослава Базилевича на похоронах своей жены и трех дочерей, погибших в результате ракетного удара РФ по Львову 4 сентября 2024 года.

По словам Фешак, рекламу для "Медузы" разрабатывало берлинское агентство Lure.

Впоследствии в украинском МИД решительно осудили использование кадров войны в Украине в рекламной кампании англоязычной версии российского издания "Медуза", которое работает в Латвии.