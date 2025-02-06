На фронте произошло 66 боестолкновений, больше всего - на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 66 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Тимофеевка Харьковской области; Поповка, Пономаренки, Студенок, Бачевск, Гаврилова Слобода, Кучеровка, Чернацкое, Дмитровка, Малушино, Бобиловка, Высокое Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

Украинские воины сегодня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Катериновки, Ямполовки, Тернов и Колодязов. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Северску и Звановке, применив две управляемые бомбы. Противник дважды атаковал наших защитников в районе Белогоровки.

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На Краматорском направлении украинские защитники отражают две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часова Яра. По Бондарному российские захватчики целились двумя управляемыми авиабомбами.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал неподалеку Дилиевки и Торецка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 15 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиаудару двумя управляемыми бомбами подверглась Новоалександровка.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новоселка и сбросил два КАБа в районе Отрадного.

Ситуация на других направлениях

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

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В Курской области РФ украинские защитники отбили три атаки россиян. Противник, с начала суток, нанес 26 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 40 управляемых авиационных бомб и совершил 287 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.