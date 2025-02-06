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Поддерживала и оправдывала РФ: будут судить бывшую народную артистку Украины и экс-депутата от "Партии регионов" Повалий, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата от запрещенной "Партии регионов" и народной артистки Украины Таисии Повалий за коллаборационизм.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Судитимуть колишню народну артистку за колаборацію та підтримку агресії рф

Следствие установило, что в 2014 году обвиняемая выехала в Россию, где сейчас проживает и занимается творческой и предпринимательской деятельностью. В 2023 году она получила российское гражданство. Как отмечается в материалах следствия, артистка активно участвует в различных политических акциях в поддержку президента РФ.

В 2023 году она активно давала интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивала российские военно-политические идеалы и унижала украинцев, называя их "зомбированными нацистами".

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По материалам прокуратуры, Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства имущества, принадлежащего обвиняемой, в частности:

  • семи земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га;
  • жилого дома общей площадью 442 кв. м;
  • домовладение общей площадью 101 кв. м;
  • двух транспортных средств;
  • четыре единицы оружия;
  • имущественных прав на музыку и слова к 9 произведениям.

В суд направлено обвинительное заключение по фактам коллаборационистской деятельности, публичных призывов к агрессивной войне и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

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Автор: 

суд (25144) коллаборационизм (883)


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Топ комментарии
+14
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06.02.2025 17:43 Ответить
+14
Вирок - пікселізувати @бало.
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06.02.2025 17:46 Ответить
+10
Коли коту нема чим зайнятися.....
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06.02.2025 17:49 Ответить
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06.02.2025 17:43 Ответить
Вирок - пікселізувати @бало.
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06.02.2025 17:46 Ответить
пікселізувати все про неї. Чума-404. ніби не було
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06.02.2025 18:03 Ответить
можна лопатизувати, теж прикольно
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06.02.2025 20:03 Ответить
Так потужно ж). Ну хто ж не знає, як виглядає це рило)). Хоча... Вона так на зомбі схожа). А може і не схожа а так і є).
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06.02.2025 21:13 Ответить
Так ця гнида не просто служить ворогові там танцуЄт і поЙОт для них, а це падло користуючись своєю відомістю та публічністю виправдовує дії загарбницької війни проти України. А це зовсім різні речі.
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06.02.2025 18:17 Ответить
кацапи багато всякої дурні говорять, і ніколт нічого розумного.
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06.02.2025 20:04 Ответить
йо...... жизнь як ти постарила
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06.02.2025 17:47 Ответить
https://tsn.ua/glamur/sin-tayisiyi-povaliy-publichno-nazvav-mamu-zradniceyu-pislya-togo-yak-neschodavno-pidtrimav-yiyi-2720439.html Син Таїсії Повалій публічно назвав маму "зрадницею" після того, як нещодавно підтримав її.

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06.02.2025 17:48 Ответить
Хустына у старой .ердухи знатная - в хохломской росписи.
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06.02.2025 18:09 Ответить
Таїсію Повалій заочно судитимуть в Україні за колабораціонізм
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06.02.2025 17:49 Ответить
Коли коту нема чим зайнятися.....
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06.02.2025 17:49 Ответить
Ватка негодує💩
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06.02.2025 18:17 Ответить
як шо заберуть все ,та віддатуть гроші на ЗСУ...буде дуже добре ,ця тітка буде пам'ятати те, шо як приходе, так і уходе...
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06.02.2025 17:49 Ответить
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06.02.2025 17:49 Ответить
і хай вам насняться хороші прехороші сни!
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06.02.2025 17:51 Ответить
прокурена накрашена
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06.02.2025 17:52 Ответить
https://youtu.be/k2AUt6QBALc И ненакрашенная - страшная. А ща еще и с заштифтоваными вставными челюстями
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06.02.2025 18:05 Ответить
Такое ощущение, что она еще и Ингушетии народная артистка. Или я что-то путаю?
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06.02.2025 17:50 Ответить
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06.02.2025 17:54 Ответить
Непрпобиваемое, тупо ******** сурло.
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06.02.2025 18:11 Ответить
..иммититоры херовы.. назначте сначала генплокулола.. уже второй месяц пошел без главы ведомства..
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06.02.2025 17:56 Ответить
куча замов є
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06.02.2025 17:56 Ответить
7 земельних ділянок у Київській області (9,3 га);
житловий будинок (442 кв. м);
домоволодіння (101 кв. м);
два автомобілі;
чотири одиниці зброї;
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06.02.2025 17:58 Ответить
... а ще куртки замшеві -2, ... нє - 3!
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06.02.2025 19:31 Ответить
Просто Тая, прости ту Та!
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06.02.2025 17:59 Ответить
Хоть би з гройсмана з його оточенням, не забули прокурори Вінницької прокуратури!
А то вони з гройсманом, мабуть, уже десь собі, на передовій під Курськом воюють?
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06.02.2025 18:05 Ответить
Три роки думали.)
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06.02.2025 18:05 Ответить
КРОЛІКИ чому вийшли сухими з води????????????????????????? До речі вони були на похоронах Ніни Матвієнко... Ці тварюки працювали і працюють на ка...апа
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06.02.2025 18:27 Ответить
Помню как они хрюкали на медведчуковском канале мол посорили два народа..
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06.02.2025 19:04 Ответить
що не зробиш заради перемоги , не бакана ж судити або ж верещулку.. а у відпрацьованої вже клізми добро можна і по своїх карманах порозпихать , ... на гектарах можна картоплю посадити , на конфіскованих авто можна їздити туди сапать і жука травити ..
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06.02.2025 18:28 Ответить
Біндєровці, фошизди - За что?!! Ми ж свої! Ми ж українці! Йосип підтвердить!

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06.02.2025 18:38 Ответить
Нужно будет обязательно перед въездом в село Шамраевка, Киевской области, где родилась эта гнида, выставить огромный билборд с рожей этой потаскухи, чтобы селяне не забывали вспоминать её не злым тихим матом.
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06.02.2025 18:51 Ответить
Золотая шмара партии регионов.
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06.02.2025 19:03 Ответить
ух ты, дууууже потужно)) после 3х лет войны))) а чонгар не хотите расследовать?
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06.02.2025 19:05 Ответить
- Сьома, ви знаєте, що вони про вас говорять, коли вас немає! - Я вас умоляю. Коли мене немає, вони навіть можуть мене бити((
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06.02.2025 19:31 Ответить
І куєк їй до купи.
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06.02.2025 19:38 Ответить
...до дупи. Куєк.
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06.02.2025 20:07 Ответить
А її чоловіка - Повалія, що?
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07.02.2025 02:09 Ответить
Куйку куйово(
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07.02.2025 02:10 Ответить
"Тая - дура такая !"

Вєрка Сєрдючка

.
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07.02.2025 02:30 Ответить
Курва
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07.02.2025 13:45 Ответить
 
 